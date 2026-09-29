Claude Sonnet 5.5, das bisher leistungsfähigste Sonnet-Modell von Anthropic, kommt in Public Preview zu Snowflake Cortex AI. Zum Start wird es über Cortex Inference verfügbar sein, sodass Teams es für Analysen und die Anwendungsentwicklung nutzen können, während ihre Daten innerhalb der Sicherheits- und Governance-Grenzen von Snowflake bleiben. Die Unterstützung in Snowflake CoWork, Snowflake CoCo, Cortex Agents und Cortex AI Functions folgt in Kürze.
Claude Sonnet 5.5
Claude Sonnet 5.5 ist ein deutliches Upgrade gegenüber Sonnet 5 für klar abgegrenzte alltägliche Aufgaben, Fehlerbehebungen sowie ausgefeilte Dokumente, Präsentationen und Tabellenkalkulationen. Anthropic meldet einen Wert von 70,6 % bei Terminal-Bench 4.0, was einer fast 7-fachen Verbesserung im Vergleich zu 10,3 % bei Sonnet 5 entspricht. Es erreicht zudem fast das Niveau von Opus 5.5 bei GDPval-AA, einem Benchmark, der reale Arbeit in 44 Berufen abdeckt, und verbessert sich erheblich bei der Diagrammerkennung und Computernutzung.
Anthropic positioniert Sonnet 5.5 als eine schnellere Ergänzung zu Opus 5.5. Opus 5.5 bleibt die bessere Wahl für komplexe, offene Arbeiten, die ein anhaltendes Urteilsvermögen erfordern, während Sonnet 5.5 optimal für klar abgegrenzte Aufgaben ist, bei denen es auf Geschwindigkeit ankommt. Anthropic berichtet, dass es Ausgaben mehr als 30 % schneller generiert als Sonnet 5, was es zu einer guten Wahl für schnelle Iterationen und Arbeiten mit hohem Durchsatz macht.
Zu den Workloads, die gut zu Sonnet 5.5 passen, gehören:
Klar abgegrenzte Programmieraufgaben wie das Beheben von Fehlern, das Verstehen einer unbekannten Codebasis und das Vornehmen gezielter Änderungen.
Das Erstellen ausgefeilter Dokumente, Präsentationen und Tabellenkalkulationen, einschließlich der Einhaltung einer vorhandenen Vorlage.
Alltägliche Wissensarbeit über verschiedene Geschäftsfunktionen hinweg, bei der Anthropic eine Performance meldet, die bei GDPval-AA fast auf dem Niveau von Opus 5.5 liegt.
Das Lesen von Diagrammen und anderen visuellen Eingaben, bei denen es sich im Vergleich zu Sonnet 5 erheblich verbessert.
Interaktive und latenzempfindliche Workflows, die von schnelleren Antworten profitieren.
Für komplexe, offene Arbeiten, die ein anhaltendes Urteilsvermögen erfordern, sollten Teams auch Opus 5.5 evaluieren.
Quelle: Anthropic, Introducing Claude Sonnet 5.5, 28. Sep. 2026
Was Sie mit Claude Sonnet 5.5 auf Snowflake tun können
Sonnet 5.5 bietet Entwickler:innen und Datenteams ein schnelleres Modell für klar abgegrenzte, mehrstufige Arbeiten innerhalb der Sicherheits- und Governance-Grenzen von Snowflake. Mit Claude Sonnet 5.5 können Sie:
Die Entwicklung mit Snowflake CoCo beschleunigen (in Kürze verfügbar): Der KI-Programmieragent von Snowflake versteht Ihre Unternehmensdaten, Governance-Richtlinien und Workflows, sodass Teams schnell von der Idee zur Produktion gelangen können, ohne das Vertrauen zu beeinträchtigen oder die Skalierung zu beeinflussen. Mit Sonnet 5.5 ermöglicht CoCo nun verbesserte Schlussfolgerungen, Codegenerierung, Unterstützung für komplexere, lang andauernde Aufgaben und Agenten-Ausführung und bringt so sichere, Snowflake-spezifische Unterstützung direkt in den CoCo-Desktop, die Snowsight-Oberfläche, die CLI und lokale Entwicklungstools. Für Data Engineers, Analyst:innen und Entwickler:innen ist Sonnet 5.5 besonders stark darin, eine breite Produktidee in eine funktionierende erste Version zu verwandeln. Es kann unbekannte Bereiche recherchieren, die Anwendung strukturieren, die Kerninteraktionen implementieren und das Ergebnis durch mehrere Feedbackrunden weiter verfeinern.
Fortschrittliche persönliche Arbeitsagenten mit Snowflake CoWork erstellen (in Kürze verfügbar): Snowflake CoWork ist der persönliche Arbeitsagent für alle Knowledge Worker. Vom ersten Tag an versteht er Ihre Daten und Ihre Arbeit, beantwortet schwierige „Warum“-Fragen mit zitierter Recherche und führt Aufgaben auf Abruf, nach Zeitplan und über die Tools hinweg aus, die Ihr Unternehmen bereits nutzt. Alle Knowledge Worker können tiefgreifende Überlegungen über all Ihre Unternehmensdaten anstellen, Routinearbeiten automatisieren und schneller von der Idee über die Entscheidung zur Handlung gelangen. Sonnet 5.5 auf Cortex AI wurde für lang andauernde Agenten entwickelt, die komplexe, mehrstufige Aufgaben über viele Schritte hinweg aufrechterhalten und ihre eigene Arbeit währenddessen überprüfen. So kann CoWork ein Projekt von der Recherche bis zur Aktion mit größerer Konsistenz und weniger Aufsicht durchführen, alles optimiert mit der Sicherheit, Governance und dem Kontext von Snowflake. Mit Deep Research, proaktiven Automatisierungen, wiederverwendbaren User Skills, MCP-Konnektoren für Gmail, Jira, Slack und Salesforce sowie einer nativen mobilen App, die Ihren Arbeitsagenten überallhin mitnimmt, alles innerhalb der Governance-Grenzen von Snowflake, verbringen alle Knowledge Worker weniger Zeit mit Suchen, Warten und Koordinieren und mehr Zeit mit Entscheidungen, die das Unternehmen voranbringen.
- Strukturierte und unstrukturierte Daten in SQL analysieren (in Kürze verfügbar): Cortex AI Functions machen es einfach, skalierbare KI-Pipelines über multimodale Unternehmensdaten hinweg mit SQL aufzubauen. Mit der Funktion AI_COMPLETE können Analyst:innen Anweisungen in natürlicher Sprache direkt in SQL anwenden. Sie können beispielsweise Sonnet 5.5 bitten, eine schriftliche Behauptung mit den zugrunde liegenden Zahlen zu vergleichen und zu identifizieren, wo die Beweise diese nicht stützen:
WITH source_data AS (
SELECT 'Prior-year revenue was $100 million. Current-year revenue was $120 million. Management says revenue grew 25%.' AS commentary
)
SELECT AI_COMPLETE(
'claude-sonnet-5-5',
PROMPT(
'Review the commentary below. Identify each supported, contradicted, or unsupported claim, and show the calculation used: {0}',
commentary
)
) AS financial_review
FROM source_data;
KI-Anwendungen mit Cortex Inference erstellen: Rufen Sie Sonnet 5.5 aus Ihren Anwendungen über Ihren Snowflake-Konto-Endpunkt auf. Entwickler:innen können das Anthropic SDK mit dem Cortex-Endpunkt von Snowflake verwenden und dabei der unten gezeigten Aufrufform folgen. Die Unterstützung für Sonnet 5.5 in Cortex Agents folgt in Kürze.
import os
import anthropic
import httpx
token = os.environ["SNOWFLAKE_PAT"]
account_url = os.environ["SNOWFLAKE_ACCOUNT_URL"].rstrip("/")
with httpx.Client(headers={"Authorization": f"Bearer {token}"}) as http_client:
client = anthropic.Anthropic(
api_key="not-used", # Required by the SDK; Snowflake uses the Bearer token
base_url=f"{account_url}/api/v2/cortex",
http_client=http_client,
default_headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
)
response = client.messages.create(
model="claude-sonnet-5-5",
max_tokens=8192,
messages=[{
"role": "user",
"content": (
"Draft a concise release note for a new feature. "
"Separate verified facts from assumptions and list "
"anything that still needs confirmation."
),
}],
)
for block in response.content:
if block.type == "text":
print(block.text)
Claude Sonnet 5.5 bietet Teams eine schnellere Option für alltägliche Programmier-, Analyse- und Dokumentenarbeiten in Anwendungen, die mit Cortex Inference erstellt wurden. Beginnen Sie, indem Sie das Modell über Ihren Snowflake-Konto-Endpunkt aufrufen. Die Unterstützung für Cortex AI Functions, CoCo Desktop, CoWork und Cortex Agents folgt in Kürze.
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Zukunftsgerichtete Aussagen
Dieser Artikel enthält zukunftsgerichtete Aussagen, unter anderem über künftige Produktangebote. Diese Aussagen stellen keine Garantie dar, dass diese Angebote wirklich bereitgestellt werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und Angebote können abweichen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten. Weitere Informationen finden Sie in unserem jüngsten 10-Q-Formular.