Claude Sonnet 5.5, das bisher leistungsfähigste Sonnet-Modell von Anthropic, kommt in Public Preview zu Snowflake Cortex AI. Zum Start wird es über Cortex Inference verfügbar sein, sodass Teams es für Analysen und die Anwendungsentwicklung nutzen können, während ihre Daten innerhalb der Sicherheits- und Governance-Grenzen von Snowflake bleiben. Die Unterstützung in Snowflake CoWork, Snowflake CoCo, Cortex Agents und Cortex AI Functions folgt in Kürze.

Claude Sonnet 5.5

Claude Sonnet 5.5 ist ein deutliches Upgrade gegenüber Sonnet 5 für klar abgegrenzte alltägliche Aufgaben, Fehlerbehebungen sowie ausgefeilte Dokumente, Präsentationen und Tabellenkalkulationen. Anthropic meldet einen Wert von 70,6 % bei Terminal-Bench 4.0, was einer fast 7-fachen Verbesserung im Vergleich zu 10,3 % bei Sonnet 5 entspricht. Es erreicht zudem fast das Niveau von Opus 5.5 bei GDPval-AA, einem Benchmark, der reale Arbeit in 44 Berufen abdeckt, und verbessert sich erheblich bei der Diagrammerkennung und Computernutzung.

Anthropic positioniert Sonnet 5.5 als eine schnellere Ergänzung zu Opus 5.5. Opus 5.5 bleibt die bessere Wahl für komplexe, offene Arbeiten, die ein anhaltendes Urteilsvermögen erfordern, während Sonnet 5.5 optimal für klar abgegrenzte Aufgaben ist, bei denen es auf Geschwindigkeit ankommt. Anthropic berichtet, dass es Ausgaben mehr als 30 % schneller generiert als Sonnet 5, was es zu einer guten Wahl für schnelle Iterationen und Arbeiten mit hohem Durchsatz macht.

Zu den Workloads, die gut zu Sonnet 5.5 passen, gehören:

Klar abgegrenzte Programmieraufgaben wie das Beheben von Fehlern, das Verstehen einer unbekannten Codebasis und das Vornehmen gezielter Änderungen.

Das Erstellen ausgefeilter Dokumente, Präsentationen und Tabellenkalkulationen, einschließlich der Einhaltung einer vorhandenen Vorlage.

Alltägliche Wissensarbeit über verschiedene Geschäftsfunktionen hinweg, bei der Anthropic eine Performance meldet, die bei GDPval-AA fast auf dem Niveau von Opus 5.5 liegt.

Das Lesen von Diagrammen und anderen visuellen Eingaben, bei denen es sich im Vergleich zu Sonnet 5 erheblich verbessert.

Interaktive und latenzempfindliche Workflows, die von schnelleren Antworten profitieren.

Für komplexe, offene Arbeiten, die ein anhaltendes Urteilsvermögen erfordern, sollten Teams auch Opus 5.5 evaluieren.