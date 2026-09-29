Claude Sonnet 5.5, le modèle Sonnet le plus performant jamais conçu par Anthropic, arrive sur Snowflake Cortex AI en public preview. Dès son lancement, il sera disponible via Cortex Inference. Les équipes pourront ainsi l’utiliser pour l’analyse et le développement d’applications, tout en conservant leurs données dans le périmètre de sécurité et de gouvernance de Snowflake. La prise en charge dans Snowflake CoWork, Snowflake CoCo, Cortex Agents et Cortex AI Functions sera bientôt disponible.
Claude Sonnet 5.5
Claude Sonnet 5.5 marque une nette avancée par rapport à Sonnet 5 pour les tâches quotidiennes bien définies, la correction de bugs et la création de documents, de présentations et de feuilles de calcul soignés. Selon Anthropic, il obtient un score de 70,6 % à Terminal-Bench 4.0, soit une amélioration proche de 7 fois par rapport aux 10,3 % de Sonnet 5. Ses performances sont également presque équivalentes à celles d’Opus 5.5 sur GDPval-AA, un benchmark couvrant des activités réelles dans 44 métiers. Il progresse aussi nettement en reconnaissance de graphiques et en utilisation d’ordinateurs.
Anthropic présente Sonnet 5.5 comme un complément plus rapide à Opus 5.5. Opus 5.5 reste le meilleur choix pour les travaux complexes et ouverts qui exigent un jugement soutenu, tandis que Sonnet 5.5 est optimal pour les tâches bien définies où la rapidité compte. Selon Anthropic, il génère des résultats plus de 30 % plus rapidement que Sonnet 5, ce qui le rend particulièrement adapté aux itérations rapides et aux traitements à haut débit.
Sonnet 5.5 convient particulièrement aux workloads suivants :
Tâches de codage bien définies, telles que corriger des bugs, comprendre une base de code inconnue et apporter des modifications ciblées.
Création de documents, de présentations et de feuilles de calcul soignés, notamment à partir d’un modèle existant.
Tâches quotidiennes des professionnels du savoir dans différentes fonctions de l’entreprise, pour lesquelles Anthropic indique des performances presque équivalentes à celles d’Opus 5.5 sur GDPval-AA.
Lecture de graphiques et d’autres contenus visuels, avec des résultats nettement supérieurs à ceux de Sonnet 5.
Workflows interactifs et sensibles à la latence qui bénéficient de réponses plus rapides.
Pour les travaux complexes et ouverts qui exigent un jugement soutenu, les équipes devraient également évaluer Opus 5.5.
Source : Anthropic, Présentation de Claude Sonnet 5.5, 28 septembre 2026
Ce que vous pouvez faire avec Claude Sonnet 5.5 sur Snowflake
Sonnet 5.5 offre aux développeurs et aux équipes data un modèle plus rapide pour les travaux bien définis en plusieurs étapes, dans le périmètre de sécurité et de gouvernance de Snowflake. Avec Claude Sonnet 5.5, vous pouvez :
Accélérer le développement avec Snowflake CoCo (bientôt disponible) : l’agent d’IA de codage de Snowflake comprend vos données d’entreprise, vos politiques de gouvernance et vos workflows. Les équipes peuvent ainsi passer rapidement de l’idée à la production, sans compromettre la confiance ni leur capacité à faire évoluer leurs projets. Désormais, avec Sonnet 5.5, CoCo offre un raisonnement amélioré, la génération de code, la prise en charge de tâches plus complexes et de longue durée, ainsi que l’exécution agentique. Vous bénéficiez d’une assistance sécurisée et adaptée à Snowflake directement dans CoCo desktop, l’interface Snowsight, la CLI et les outils de développement locaux. Pour les data engineers, les analystes et les builders, Sonnet 5.5 excelle notamment dans la transformation d’une idée produit générale en première version fonctionnelle. Il peut explorer des domaines inconnus, structurer l’application, implémenter les interactions clés et continuer à affiner le résultat au fil de plusieurs cycles de feedback.
Créer des agents personnels de travail avancés avec Snowflake CoWork (bientôt disponible) : Snowflake CoWork est l’agent personnel de travail de tout professionnel du savoir. Dès le premier jour, il comprend vos données et votre travail, répond aux questions complexes sur le « pourquoi » en citant ses sources, et exécute des tâches à la demande, selon un calendrier ou dans les outils que votre entreprise utilise déjà. Chaque collaborateur peut analyser en profondeur toutes les données de l’entreprise, automatiser les tâches courantes et passer plus vite de l’idée à la décision, puis à l’action. Sonnet 5.5 sur Cortex AI est conçu pour les agents fonctionnant sur de longues périodes. Il mène à bien des tâches complexes en plusieurs étapes et vérifie son propre travail au fil de l’eau. CoWork peut ainsi conduire un projet de la recherche à l’action avec davantage de constance et moins de supervision, le tout optimisé grâce à la sécurité, à la gouvernance et au contexte de Snowflake. Avec Deep Research, les automatisations proactives, les User Skills réutilisables, les connecteurs MCP pour Gmail, Jira, Slack et Salesforce, ainsi qu’une application mobile native qui vous permet d’emporter votre agent de travail partout, le tout dans le périmètre de gouvernance de Snowflake, chaque collaborateur passe moins de temps à chercher, attendre et coordonner, et davantage à prendre les décisions qui font avancer l’entreprise.
- Analyser des données structurées et non structurées dans SQL (bientôt disponible) : Cortex AI Functions permet de créer simplement, avec SQL, des pipelines d’IA évolutifs exploitant les données multimodales de l’entreprise. Avec la fonction AI_COMPLETE, les analystes peuvent appliquer des instructions en langage naturel directement dans SQL. Par exemple, vous pouvez demander à Sonnet 5.5 de comparer une affirmation écrite aux chiffres sous-jacents et d’identifier les points que les données ne corroborent pas :
WITH source_data AS (
SELECT 'Prior-year revenue was $100 million. Current-year revenue was $120 million. Management says revenue grew 25%.' AS commentary
)
SELECT AI_COMPLETE(
'claude-sonnet-5-5',
PROMPT(
'Review the commentary below. Identify each supported, contradicted, or unsupported claim, and show the calculation used: {0}',
commentary
)
) AS financial_review
FROM source_data;
Créer des applications d’IA avec Cortex Inference : appelez Sonnet 5.5 depuis vos applications via le point de terminaison de votre compte Snowflake. Les développeurs peuvent utiliser le SDK Anthropic avec le point de terminaison Cortex de Snowflake, en suivant le format d’appel présenté ci-dessous. La prise en charge de Sonnet 5.5 dans Cortex Agents sera bientôt disponible.
import os
import anthropic
import httpx
token = os.environ["SNOWFLAKE_PAT"]
account_url = os.environ["SNOWFLAKE_ACCOUNT_URL"].rstrip("/")
with httpx.Client(headers={"Authorization": f"Bearer {token}"}) as http_client:
client = anthropic.Anthropic(
api_key="not-used", # Required by the SDK; Snowflake uses the Bearer token
base_url=f"{account_url}/api/v2/cortex",
http_client=http_client,
default_headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
)
response = client.messages.create(
model="claude-sonnet-5-5",
max_tokens=8192,
messages=[{
"role": "user",
"content": (
"Draft a concise release note for a new feature. "
"Separate verified facts from assumptions and list "
"anything that still needs confirmation."
),
}],
)
for block in response.content:
if block.type == "text":
print(block.text)
Claude Sonnet 5.5 offre aux équipes une option plus rapide pour les tâches quotidiennes de codage, d’analyse et de création de documents dans les applications développées avec Cortex Inference. Pour commencer, appelez le modèle via le poitnde terminaison de votre compte Snowflake. La prise en charge dans Cortex AI Functions, CoCo Desktop, CoWork et Cortex Agents sera bientôt disponible.
En savoir plus
Créer des applications agentiques avec Cortex Agents : lancez-vous avec Cortex Agents et découvrez comment créer des expériences d’IA ancrées dans vos données d’entreprise.
Premiers pas avec Snowflake CoWork : découvrez Snowflake CoWork et testez-le avec notre guide de prise en main.
Commencer à créer avec Snowflake CoCo : découvrez Snowflake CoCo et passez à la pratique avec le guide de prise en main de CoCo Desktop.
Déclarations prospectives
Cet article contient des déclarations prévisionnelles, notamment de futures offres de produits. Il ne constitue en aucun cas un engagement à fournir des offres de produits. Les offres et résultats réels peuvent varier et faire l’objet de risques connus et inconnus, ainsi que d’incertitudes. Découvrez notre dernier 10‑Q pour en savoir plus.