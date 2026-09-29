Claude Sonnet 5.5, le modèle Sonnet le plus performant jamais conçu par Anthropic, arrive sur Snowflake Cortex AI en public preview. Dès son lancement, il sera disponible via Cortex Inference. Les équipes pourront ainsi l’utiliser pour l’analyse et le développement d’applications, tout en conservant leurs données dans le périmètre de sécurité et de gouvernance de Snowflake. La prise en charge dans Snowflake CoWork, Snowflake CoCo, Cortex Agents et Cortex AI Functions sera bientôt disponible.

Claude Sonnet 5.5

Claude Sonnet 5.5 marque une nette avancée par rapport à Sonnet 5 pour les tâches quotidiennes bien définies, la correction de bugs et la création de documents, de présentations et de feuilles de calcul soignés. Selon Anthropic, il obtient un score de 70,6 % à Terminal-Bench 4.0, soit une amélioration proche de 7 fois par rapport aux 10,3 % de Sonnet 5. Ses performances sont également presque équivalentes à celles d’Opus 5.5 sur GDPval-AA, un benchmark couvrant des activités réelles dans 44 métiers. Il progresse aussi nettement en reconnaissance de graphiques et en utilisation d’ordinateurs.

Anthropic présente Sonnet 5.5 comme un complément plus rapide à Opus 5.5. Opus 5.5 reste le meilleur choix pour les travaux complexes et ouverts qui exigent un jugement soutenu, tandis que Sonnet 5.5 est optimal pour les tâches bien définies où la rapidité compte. Selon Anthropic, il génère des résultats plus de 30 % plus rapidement que Sonnet 5, ce qui le rend particulièrement adapté aux itérations rapides et aux traitements à haut débit.

Sonnet 5.5 convient particulièrement aux workloads suivants :

Tâches de codage bien définies, telles que corriger des bugs, comprendre une base de code inconnue et apporter des modifications ciblées.

Création de documents, de présentations et de feuilles de calcul soignés, notamment à partir d’un modèle existant.

Tâches quotidiennes des professionnels du savoir dans différentes fonctions de l’entreprise, pour lesquelles Anthropic indique des performances presque équivalentes à celles d’Opus 5.5 sur GDPval-AA.

Lecture de graphiques et d’autres contenus visuels, avec des résultats nettement supérieurs à ceux de Sonnet 5.

Workflows interactifs et sensibles à la latence qui bénéficient de réponses plus rapides.

Pour les travaux complexes et ouverts qui exigent un jugement soutenu, les équipes devraient également évaluer Opus 5.5.