Snowflake aux Cannes Lions 2025

La neige arrive à Cannes, en France ! Snowflake est de retour au Cannes Lions International Festival of Creativity du 16 au 20 juin 2025. En tant qu’événement phare de l’année dans le secteur des médias et du divertissement, Cannes réunit des légendes de la création, des sommités du marketing et des créateurs de contenu de pointe du monde entier pour mettre en lumière les dernières tendances et mettre en avant les idées et les sujets stratégiques qui façonnent l’avenir du secteur.
Nous sommes ravis d’être de retour à Cannes cette année et de vous expliquer comment l’AI Data Cloud de Snowflake pour les médias, une plateforme data et IA de pointe, et nos partenaires offrent une multitude d’avantages concurrentiels et le retour sur investissement aux entreprises du secteur de la publicité, des médias et du divertissement. Nous sommes également impatients de discuter avec nos clients et partenaires de la façon dont l’IA est en train de transformer le secteur et du rôle stratégique que les data clean rooms continuent d’avoir pour aider nos clients à protéger la vie privée des consommateurs et à fournir une collaboration et une analyse sécurisées des données.
Nous attendons également avec impatience des conversations franches avec nos clients et partenaires sur la façon dont l'IA transforme le secteur.
Consultez notre liste des événements à ne pas manquer ci-dessous.
L’évolution des data clean rooms Snowflake
Les data clean rooms Snowflake sont essentielles à la collaboration sécurisée autour des données multipartenaires, en particulier dans le secteur de la publicité. Cependant, la mesure fragmentée des publicités, en particulier avec les médias en streaming, pose des problèmes de suivi et d'attribution. Pour y remédier, Snowflake innove dans ses data clean rooms afin de créer un environnement unifié et respectueux de la confidentialité pour la mesure de la publicité. Cette orchestration met en relation les éditeurs médias, les annonceurs et les partenaires de mesure dans un espace neutre pour un partage sécurisé des données et des mesures personnalisées, éliminant ainsi les solutions rigides et permettant une gestion flexible des journaux publicitaires et des informations en temps réel pour une optimisation précise des campagnes.
Les développements de Snowflake dans les data clean rooms rationalisent et accélèrent encore la collaboration entre partenaires pour la mesure. Cet environnement partagé respectueux de la confidentialité permet des analyses de données interopérables, éliminant ainsi les complexités de développement de clean rooms personnalisées. Il permet aux annonceurs, éditeurs, agences et partenaires de collaborer en toute sécurité à grande échelle en apportant leurs propres données et logiques. Face au paysage fragmenté, Snowflake offre une infrastructure neutre et ouverte pour établir rapidement des clean rooms, standardiser la collaboration et obtenir des mesures continues et transparentes entre les plateformes tout en maintenant le contrôle des données, favorisant une nouvelle ère de responsabilité des médias et un fonctionnement efficace de l’écosystème.
Rejoignez Snowflake et ses partenaires le 17 juin pour un brunch Data Clean Rooms exclusif sur notre yacht. Inscrivez-vous.
L’écosystème s’appuie sur Snowflake
Actualités partenaires et clients
Snowflake et notre écosystème ouvert alimentent la prochaine vague d’innovations, en offrant aux partenaires et aux clients la flexibilité, la transparence et l’interopérabilité dont ils ont besoin pour créer, activer et mesurer des campagnes de manière plus efficace et plus précise. Ces annonces reflètent la dynamique croissante de notre écosystème de données et de médias, où les éditeurs, les annonceurs et les agences résolvent des défis complexes avec rapidité, évolutivité et précision. De l’identité et de l’activation à l’intelligence basée sur l’IA et à la collaboration en clean room, cette prochaine vague d’innovations témoigne de la valeur partagée que nous libérons ensemble sur Snowflake.
Afterpay Media Network utilise la Snowflake Native App de Narrative pour rationaliser ses signaux d'achat internes et les activer sur toutes les plateformes. Cette intégration, en s'appuyant sur Federation of Identity de Narrative, permet à Block, Inc. et à ses marques telles que Afterpay, Square, Cash App et d'autres de créer des supergraphes pour améliorer l'intégration, l'attribution et la gestion de la fréquence.
« Chez Afterpay (qui fait partie de Block, Inc.), nous utilisons Snowflake et Narrative pour favoriser une collaboration fluide et sécurisée autour des données qui offre une vue véritablement globale du comportement des consommateurs. Grâce à la plateforme évolutive de Snowflake et aux capacités de collaboration autour des données de Narrative, nous fournissons des informations approfondies et confidentielles sur la façon dont les consommateurs découvrent, décident et achètent. » Saket Mehta, Afterpay VP of Global Advertising, Block
Fanatics développe un réseau de médias sportifs sur Snowflake, en partenariat avec Audience Acuity for Identity, sur différentes plateformes. En utilisant Snowflake comme infrastructure de soutien stratégique, Fanatics peut désormais rassembler efficacement les audiences et les activer sur de nombreuses destinations au sein d’un environnement de données unifié.
« Snowflake permet à Fanatics de faire un pas en avant révolutionnaire dans la façon dont nous comprenons et interagissons avec les fans à grande échelle. Nous découvrons de nouvelles opportunités pour personnaliser les expériences, mesurer les performances et façonner l'avenir des médias sportifs avec précision et agilité. » Maddy Want, VP of Data, Fanatics
Hightouch transforme Snowflake en une plateforme data destinée aux vendeurs et acheteurs de médias, permettant ainsi de meilleures performances, une exécution plus rapide, une responsabilisation complète et une gouvernance unifiée. Les acheteurs de médias peuvent résoudre des identités, activer des audiences granulaires, bloquer l’accès et envoyer des conversions sur plus de 50 canaux médias. Les vendeurs peuvent fournir des audiences organisées sur site et hors site et effectuer des mesures en boucle fermée, le tout sans copier et stocker de données en dehors de Snowflake.
« Trop d’équipes média sont obligées de choisir entre l’échelle et la sécurité, ou entre l’IA et l’activation. Avec Hightouch, elles ne sont pas obligées. Nous faisons de Snowflake le centre de contrôle des données média : les identités sont résolues, elles sont prêtes pour le ML et exploitables instantanément sur plus de 50 canaux, sans aucune copie de données, sans retard ou silo. » Ian Maier, AdTech Lead, Hightouch
Les solutions d’identité respectueuses de la vie privée d’ID5 sont désormais disponibles sur l’AI Data Cloud de Snowflake, offrant un accès transparent à une collaboration sécurisée autour des données au sein de l’environnement Snowflake fiable. Ce partenariat permet aux clients Snowflake d’enrichir leurs données, d’étendre la portée de leur audience et d’améliorer les performances de leurs campagnes sur tous les appareils, garantissant ainsi une adressabilité cohérente et évolutive, même dans des environnements sans cookies et non authentifiés, tout en maintenant le respect de la confidentialité.
Le produit contextuel de Kargo exploite Snowflake Cortex AI pour créer des cohortes permettant un ciblage pertinent des consommateurs grâce à la puissance de l’IA. Cette méthode va au-delà des taxonomies standard et permet aux spécialistes du marketing d’utiliser des descriptions d’audience en langage naturel pour créer des segments sur mesure. En partenariat avec Snowflake, Kargo a mis plus rapidement ce produit sur le marché en travaillant ensemble sur une solution intégrée.
« Le partenariat de Kargo avec Snowflake entraîne une nouvelle vague d’innovations dans l’Ad Tech, fusionnant l’IA évolutive et la conception intuitive des audiences. Cette collaboration redéfinit la façon dont les données alimentent la créativité, en fournissant des solutions plus intelligentes et plus rapides qui améliorent l’ensemble de l’écosystème marketing. » Andy Owens, VP of Data and Analytics, Kargo
Magnite Access, l’offre de données principale de Magnite, exploite désormais les data clean rooms de Snowflake pour centraliser l’activation des données internes, l’exposition publicitaire omnicanal et les données de conversion afin d’améliorer les résultats des annonceurs et d’augmenter les revenus des éditeurs.
« Magnite s’engage à aider ses clients à tirer le meilleur parti de leurs données. Grâce à l’infrastructure puissante et sécurisée de Snowflake intégrée à Magnite Access, les utilisateurs peuvent intégrer les données de manière fluide, activer les audiences à grande échelle et même créer des segments d’audience internationaux. » Kristen Williams, SVP of Partnerships, Magnite
Newton Research fournit aux marques, agences et éditeurs des agents d’IA spécialement conçus pour le marketing analytics, directement dans Snowflake. Sans aucun mouvement de données, Newton alimente les modèles de mix marketing (MMM), l’attribution multipoint (MTA), les tests d’incrémentalité, la stimulation, la réallocation budgétaire et les analyses post-campagnes, générant ainsi des informations pertinentes plus rapidement, en toute sécurité et à grande échelle.
La division médias de NIQ collabore avec Snowflake pour développer un environnement de données sécurisé qui permet aux annonceurs et aux entreprises de médias de combiner les données d’exposition publicitaire avec les données commerciales propriétaires de NIQ. Cela permettra aux annonceurs de mesurer l’impact du marketing sur les bénéfices d’une marque avec précision et exactitude.
Le partenariat entre PubMatic et Snowflake offre une approche différenciée de l’activation des données commerciales, apportant une nouvelle valeur incrémentielle aux données en permettant un ciblage d’audience sécurisé et à grande échelle sur l’inventaire omnicanal premium de PubMatic. Avec moins de systèmes touchant les données et un contrôle total maintenu tout au long, cette intégration améliore les performances et la confidentialité d’une manière véritablement unique à l’écosystème.
« Nous sommes ravis de collaborer avec Snowflake pour proposer une solution véritablement différenciée sur le marché. En maintenant les actifs des partenaires de données commerciales entièrement gouvernés au sein de l’infrastructure de Snowflake, nous simplifions les opérations et réduisons les coûts, sans jamais compromettre la confidentialité. Cette approche unique alimente un ciblage précis et en temps réel sur l’inventaire omnicanal de PubMatic, créant ainsi une trajectoire sécurisée et évolutive vers les performances taillée pour l’avenir de la publicité. » Elena Lau, VP of Business Development and Partner Management, PubMatic
Grâce à son nouveau protocole de correspondance d’identités basé sur MCP, Samba TV accélère la collaboration autour des données pour les annonceurs et les propriétaires de médias. Les signaux exclusifs de Samba provenant de données TV, comportementales et contextuelles seront disponibles via ce protocole. L’identité qui traverse les clean rooms discrètes transforme Snowflake en une agrégation de supersignaux respectueuse de la confidentialité que le secteur attendait.
La nouvelle application Connector dans Snowflake permet aux spécialistes du marketing d’automatiser l’intégration et d’accélérer l’activation des segments dans la DSP de The Trade Desk. Par le biais d’une application, les entreprises peuvent envoyer des données internes, y compris des données CRM sous forme d’UID2, d’audiences retail personnalisées et de catalogues de produits de niveau SKU, et recevoir des données journalisées dans Snowflake. Cette intégration rationalise le marketing en boucle fermée en associant les informations d’activation à la publicité pour obtenir de meilleurs résultats.
Yahoo DSP construit une data clean room Snowflake pour simplifier l’intégration des données internes et permettre des analyses sécurisées préservant la confidentialité. L’intégration prend en charge les requêtes de journaux publicitaires pour mesurer les résultats et permet aux éditeurs de mapper leurs ID avec Yahoo Connect ID dans Snowflake, ce qui améliore la qualité des stocks et contribue à réduire les fraudes. Cela offre aux éditeurs un moyen sécurisé et personnalisé de monétiser leurs audiences dans Yahoo DSP tout en maintenant la confiance des utilisateurs.
« Chez Yahoo DSP, nous cherchons à offrir aux partenaires la flexibilité et le contrôle dont ils ont besoin en matière de partage de données. Notre partenariat avec Snowflake s’inscrit dans notre engagement à aider les annonceurs et les éditeurs à collaborer de manière sécurisée et responsable. Dans le monde actuel respectueux de la vie privée, il est plus important que jamais que le secteur travaille ensemble pour protéger les données des consommateurs. Nous sommes fiers de nous associer à Snowflake pour soutenir cette mission. » Giovanni Gardelli, VP of Ads Data Products, Yahoo DSP
Connectez-vous avec nous sur la Croisette !
Nous vous invitons à nous rejoindre au Snowflake Cabana de l’Hôtel Martinez et sur le yacht Snowflake, où nous organisons une série d’événements incontournables, notamment :
Rencontrez nos experts : discutez avec des experts Snowflake de la façon dont l’AI Data Cloud pour les médias peut offrir une expérience client et une efficacité opérationnelle supérieures et simplifier votre socle data publicitaire.
Événements et networking sur le yacht Snowflake — 17 juin, 10 h 00 à 18 h 00 Rejoignez-nous sur la magnifique Méditerranée pour une journée de networking et d’informations de The Trade Desk, DoorDash, Snap et Hightouch, ainsi que pour découvrir les derniers développements et les cas de réussite concernant les data clean rooms Snowflake. Cliquez sur le lien sur chaque événement pour vous inscrire. Le programme de la journée comprend :
10 h 00 - 12 h 00 : Brunch Data Clean Rooms exclusif avec AWS et Yahoo
13 h 00 - 15 h 00 : Réseautage avec Snap et Nielsen IQ
16 h 00 - 18 h 00 : Happy hour au coucher du soleil et panel avec The Trade Desk, DoorDash Ads et Hightouch
Panel Retail media animé par Samsung Ads — 18 juin, 17 h 00 - 19 h 00
Rejoignez-nous pour discuter avec des experts du secteur de Sainsbury’s, Rewe,
Samsung Ads et Snowflake sur le duo dynamique entre télévision connectée et retail
média et explorez la possibilité de combiner la création de marques avec des performances mesurables. Cliquez ici pour participer.
Nous sommes impatients de vous y retrouver !