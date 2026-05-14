Snowflake aux Cannes Lions 2025

Actualités partenaires et clients

Snowflake et notre écosystème ouvert alimentent la prochaine vague d’innovations, en offrant aux partenaires et aux clients la flexibilité, la transparence et l’interopérabilité dont ils ont besoin pour créer, activer et mesurer des campagnes de manière plus efficace et plus précise. Ces annonces reflètent la dynamique croissante de notre écosystème de données et de médias, où les éditeurs, les annonceurs et les agences résolvent des défis complexes avec rapidité, évolutivité et précision. De l’identité et de l’activation à l’intelligence basée sur l’IA et à la collaboration en clean room, cette prochaine vague d’innovations témoigne de la valeur partagée que nous libérons ensemble sur Snowflake.

Afterpay Media Network utilise la Snowflake Native App de Narrative pour rationaliser ses signaux d'achat internes et les activer sur toutes les plateformes. Cette intégration, en s'appuyant sur Federation of Identity de Narrative, permet à Block, Inc. et à ses marques telles que Afterpay, Square, Cash App et d'autres de créer des supergraphes pour améliorer l'intégration, l'attribution et la gestion de la fréquence.

« Chez Afterpay (qui fait partie de Block, Inc.), nous utilisons Snowflake et Narrative pour favoriser une collaboration fluide et sécurisée autour des données qui offre une vue véritablement globale du comportement des consommateurs. Grâce à la plateforme évolutive de Snowflake et aux capacités de collaboration autour des données de Narrative, nous fournissons des informations approfondies et confidentielles sur la façon dont les consommateurs découvrent, décident et achètent. » Saket Mehta, Afterpay VP of Global Advertising, Block

Fanatics développe un réseau de médias sportifs sur Snowflake, en partenariat avec Audience Acuity for Identity, sur différentes plateformes. En utilisant Snowflake comme infrastructure de soutien stratégique, Fanatics peut désormais rassembler efficacement les audiences et les activer sur de nombreuses destinations au sein d’un environnement de données unifié.

« Snowflake permet à Fanatics de faire un pas en avant révolutionnaire dans la façon dont nous comprenons et interagissons avec les fans à grande échelle. Nous découvrons de nouvelles opportunités pour personnaliser les expériences, mesurer les performances et façonner l'avenir des médias sportifs avec précision et agilité. » Maddy Want, VP of Data, Fanatics

Hightouch transforme Snowflake en une plateforme data destinée aux vendeurs et acheteurs de médias, permettant ainsi de meilleures performances, une exécution plus rapide, une responsabilisation complète et une gouvernance unifiée. Les acheteurs de médias peuvent résoudre des identités, activer des audiences granulaires, bloquer l’accès et envoyer des conversions sur plus de 50 canaux médias. Les vendeurs peuvent fournir des audiences organisées sur site et hors site et effectuer des mesures en boucle fermée, le tout sans copier et stocker de données en dehors de Snowflake.

« Trop d’équipes média sont obligées de choisir entre l’échelle et la sécurité, ou entre l’IA et l’activation. Avec Hightouch, elles ne sont pas obligées. Nous faisons de Snowflake le centre de contrôle des données média : les identités sont résolues, elles sont prêtes pour le ML et exploitables instantanément sur plus de 50 canaux, sans aucune copie de données, sans retard ou silo. » Ian Maier, AdTech Lead, Hightouch

Les solutions d’identité respectueuses de la vie privée d’ID5 sont désormais disponibles sur l’AI Data Cloud de Snowflake, offrant un accès transparent à une collaboration sécurisée autour des données au sein de l’environnement Snowflake fiable. Ce partenariat permet aux clients Snowflake d’enrichir leurs données, d’étendre la portée de leur audience et d’améliorer les performances de leurs campagnes sur tous les appareils, garantissant ainsi une adressabilité cohérente et évolutive, même dans des environnements sans cookies et non authentifiés, tout en maintenant le respect de la confidentialité.

Le produit contextuel de Kargo exploite Snowflake Cortex AI pour créer des cohortes permettant un ciblage pertinent des consommateurs grâce à la puissance de l’IA. Cette méthode va au-delà des taxonomies standard et permet aux spécialistes du marketing d’utiliser des descriptions d’audience en langage naturel pour créer des segments sur mesure. En partenariat avec Snowflake, Kargo a mis plus rapidement ce produit sur le marché en travaillant ensemble sur une solution intégrée.

« Le partenariat de Kargo avec Snowflake entraîne une nouvelle vague d’innovations dans l’Ad Tech, fusionnant l’IA évolutive et la conception intuitive des audiences. Cette collaboration redéfinit la façon dont les données alimentent la créativité, en fournissant des solutions plus intelligentes et plus rapides qui améliorent l’ensemble de l’écosystème marketing. » Andy Owens, VP of Data and Analytics, Kargo

Magnite Access, l’offre de données principale de Magnite, exploite désormais les data clean rooms de Snowflake pour centraliser l’activation des données internes, l’exposition publicitaire omnicanal et les données de conversion afin d’améliorer les résultats des annonceurs et d’augmenter les revenus des éditeurs.

« Magnite s’engage à aider ses clients à tirer le meilleur parti de leurs données. Grâce à l’infrastructure puissante et sécurisée de Snowflake intégrée à Magnite Access, les utilisateurs peuvent intégrer les données de manière fluide, activer les audiences à grande échelle et même créer des segments d’audience internationaux. » Kristen Williams, SVP of Partnerships, Magnite

Newton Research fournit aux marques, agences et éditeurs des agents d’IA spécialement conçus pour le marketing analytics, directement dans Snowflake. Sans aucun mouvement de données, Newton alimente les modèles de mix marketing (MMM), l’attribution multipoint (MTA), les tests d’incrémentalité, la stimulation, la réallocation budgétaire et les analyses post-campagnes, générant ainsi des informations pertinentes plus rapidement, en toute sécurité et à grande échelle.

La division médias de NIQ collabore avec Snowflake pour développer un environnement de données sécurisé qui permet aux annonceurs et aux entreprises de médias de combiner les données d’exposition publicitaire avec les données commerciales propriétaires de NIQ. Cela permettra aux annonceurs de mesurer l’impact du marketing sur les bénéfices d’une marque avec précision et exactitude.

Le partenariat entre PubMatic et Snowflake offre une approche différenciée de l’activation des données commerciales, apportant une nouvelle valeur incrémentielle aux données en permettant un ciblage d’audience sécurisé et à grande échelle sur l’inventaire omnicanal premium de PubMatic. Avec moins de systèmes touchant les données et un contrôle total maintenu tout au long, cette intégration améliore les performances et la confidentialité d’une manière véritablement unique à l’écosystème.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Snowflake pour proposer une solution véritablement différenciée sur le marché. En maintenant les actifs des partenaires de données commerciales entièrement gouvernés au sein de l’infrastructure de Snowflake, nous simplifions les opérations et réduisons les coûts, sans jamais compromettre la confidentialité. Cette approche unique alimente un ciblage précis et en temps réel sur l’inventaire omnicanal de PubMatic, créant ainsi une trajectoire sécurisée et évolutive vers les performances taillée pour l’avenir de la publicité. » Elena Lau, VP of Business Development and Partner Management, PubMatic

Grâce à son nouveau protocole de correspondance d’identités basé sur MCP, Samba TV accélère la collaboration autour des données pour les annonceurs et les propriétaires de médias. Les signaux exclusifs de Samba provenant de données TV, comportementales et contextuelles seront disponibles via ce protocole. L’identité qui traverse les clean rooms discrètes transforme Snowflake en une agrégation de supersignaux respectueuse de la confidentialité que le secteur attendait.

La nouvelle application Connector dans Snowflake permet aux spécialistes du marketing d’automatiser l’intégration et d’accélérer l’activation des segments dans la DSP de The Trade Desk. Par le biais d’une application, les entreprises peuvent envoyer des données internes, y compris des données CRM sous forme d’UID2, d’audiences retail personnalisées et de catalogues de produits de niveau SKU, et recevoir des données journalisées dans Snowflake. Cette intégration rationalise le marketing en boucle fermée en associant les informations d’activation à la publicité pour obtenir de meilleurs résultats.

Yahoo DSP construit une data clean room Snowflake pour simplifier l’intégration des données internes et permettre des analyses sécurisées préservant la confidentialité. L’intégration prend en charge les requêtes de journaux publicitaires pour mesurer les résultats et permet aux éditeurs de mapper leurs ID avec Yahoo Connect ID dans Snowflake, ce qui améliore la qualité des stocks et contribue à réduire les fraudes. Cela offre aux éditeurs un moyen sécurisé et personnalisé de monétiser leurs audiences dans Yahoo DSP tout en maintenant la confiance des utilisateurs.

« Chez Yahoo DSP, nous cherchons à offrir aux partenaires la flexibilité et le contrôle dont ils ont besoin en matière de partage de données. Notre partenariat avec Snowflake s’inscrit dans notre engagement à aider les annonceurs et les éditeurs à collaborer de manière sécurisée et responsable. Dans le monde actuel respectueux de la vie privée, il est plus important que jamais que le secteur travaille ensemble pour protéger les données des consommateurs. Nous sommes fiers de nous associer à Snowflake pour soutenir cette mission. » Giovanni Gardelli, VP of Ads Data Products, Yahoo DSP