AI Data Cloud para viagens e hotelaria

Adote uma plataforma de dados unificada para ajudar a melhorar a experiência de turistas e hóspedes. Desenvolva e implemente LLMs e modelos de ML capazes de simplificar o processamento de dados de clientes, otimizar a previsão de demanda e ajudar a fornecer uma ótima estadia aos hóspedes: tudo com segurança líder de mercado e governança unificada.

Ver agora:

JetBlue decola com o AI Data Cloud

As principais marcas de viagens e hotelaria confiam na Snowflake.

Visão geral

Proporcione uma experiência incrível de viagem com dados e IA

O AI Data Cloud para viagens e hotelaria oferece um ambiente fácil de usar, conectado e confiável para o gerenciamento de dados dos viajantes. Com ele, você pode empregar a IA para desenvolver um ótimo serviço, conquistar a fidelidade e promover o aumento dos negócios.

simplify admin diagram

Simplifique os dados e as operações de IA

​​​Adote um único serviço de nuvem para todas as suas necessidades de dados e IA. Um serviço que seja fácil de gerenciar, mesmo por equipes reduzidas, altamente elástico para lidar com picos sazonais e que ofereça IA integrada para promover a inovação.

connected icon

Conecte dados para uma ótima experiência de viagem

Com o compartilhamento contínuo e “zero-copy” entre provedores de dados do marketplace, você pode ter acesso, de modo quase instantâneo, a dados geoespaciais, de negócios e demográficos que melhoram o fornecimento de serviços inteligentes e simplificam as operações de viagem.

secure data icon

Confie no Snowflake para proteger seus dados

Governança integrada e unificada, segurança e continuidade de negócios permitem o controle completo dos dados dos viajantes, ajudando a garantir a conformidade e facilitando a IA de nível corporativo.

Soluções

Cultive melhores relacionamentos,conectados por dados

Experiência do cliente

Marketing e fidelidade

Gestão de receita

Melhore a satisfação dos hóspedes

Melhore a experiência dos hóspedes com interações impulsionadas por IA

Empregue grandes modelos de linguagem (LLMs) confiáveis e IA conversacional no Snowflake para criar chatbots eficazes de atendimento ao cliente e melhorar a comunicação, com ofertas personalizadas, confirmações de reserva ou atualizações do status de viagem. A análise de dados preditiva ajuda a antecipar as necessidades dos clientes, otimizar as operações e fornecer recomendações individualizadas.

Illustration of a chatbot confirming a reservation for a hotel stay

Crie jornadas personalizadas

Conecte-se ao público-alvo certo e promova a fidelidade dos clientes

  • Com uma visão 360o do cliente, enriquecida com os dados disponíveis no Snowflake Marketplace, você pode criar uma experiência personalizada que começa antes mesmo do check-in. 

  • Recorra à colaboração de dados para gerir sistemas de pontos de programas de fidelidade, e facilitar o trabalho conjunto dos parceiros de viagem para fornecer o melhor serviço.

Screenshot of a Global Airline Schedule dataset on Snowflake Marketplace

Crie promoções mais inteligentes

Maximize a lucratividade com equilíbrio entre preços, ofertas e promoções

Centralize todos os seus dados para potencializar a IA preditiva e incorporar insights em suas decisões, permitindo otimizar preços, promoções e planejamento de receita para hotéis, companhias aéreas e restaurantes. 

Illustration of a 360 view of revenue planning, pricing, and promotions on Snowflake
man reaching hands slightly out with white light beam behind him and blue stars
EVENTO VIRTUAL

Fidelidade como fator de crescimento: cultivando relacionamentos mais profundos com os consumidores em uma economia baseada em valor

World of Hyatt revela sua estratégia para fortalecer as relações com os clientes, gerando compras recorrentes e fornecendo ofertas de valor personalizado.

CLIENTES

Empresas líderes optam pelo Snowflake

Por onde começar

Dê o próximo passocom o Snowflake

Comece sua avaliação gratuita de 30 dias do Snowflake

  • US$ 400 de crédito para começar a usar a plataforma de forma gratuita.
  • Acesso imediato ao AI Data Cloud.
  • Potencialize suas principais cargas de trabalho de dados.
Snowflake para viagens e hotelaria

Perguntas frequentes

Suas principais perguntas sobre como começar a usar o Snowflake para o setor de viagens e hotelaria, estejam elas relacionadas à área de aviação, hospedagem ou de alimentos e bebidas.

Onde os dados fazem mais

  • Avaliação gratuita de 30 dias
  • Sem precisar de cartão de crédito
  • Cancele a qualquer hora 
