5 maneiras para empresas de viagens e hotelaria usarem dados e IA com sucesso
Veja as estratégias práticas que Sydney Airport, Accor e Pizza Hut adotaram para permanecerem competitivas em um setor em constante evolução.
Soluções por setor
Adote uma plataforma de dados unificada para ajudar a melhorar a experiência de turistas e hóspedes. Desenvolva e implemente LLMs e modelos de ML capazes de simplificar o processamento de dados de clientes, otimizar a previsão de demanda e ajudar a fornecer uma ótima estadia aos hóspedes: tudo com segurança líder de mercado e governança unificada.
Visão geral
O AI Data Cloud para viagens e hotelaria oferece um ambiente fácil de usar, conectado e confiável para o gerenciamento de dados dos viajantes. Com ele, você pode empregar a IA para desenvolver um ótimo serviço, conquistar a fidelidade e promover o aumento dos negócios.
Adote um único serviço de nuvem para todas as suas necessidades de dados e IA. Um serviço que seja fácil de gerenciar, mesmo por equipes reduzidas, altamente elástico para lidar com picos sazonais e que ofereça IA integrada para promover a inovação.
Com o compartilhamento contínuo e “zero-copy” entre provedores de dados do marketplace, você pode ter acesso, de modo quase instantâneo, a dados geoespaciais, de negócios e demográficos que melhoram o fornecimento de serviços inteligentes e simplificam as operações de viagem.
Governança integrada e unificada, segurança e continuidade de negócios permitem o controle completo dos dados dos viajantes, ajudando a garantir a conformidade e facilitando a IA de nível corporativo.
CLIENTES
Passageiros desfrutam da melhor experiência de viagem pelo aeroporto de Sydney
Otimize e melhore a experiência dos passageiros no aeroporto, desde a entrada, check-in até a segurança, com dados centralizados, insights avançados e compartilhamento seguro de dados.
Como a Denny's simplificou a engenharia de dados e os insights de clientes
Rede Denny’s consegue resolver ineficiências dos dados, para obter um processamento rápido de consultas e aproveitar os insights de dados com mais rapidez, melhorando o atendimento ao cliente e a eficiência operacional.
Travelpass oferece experiências de viagem mais personalizadas, pela metade do preço
Ao migrar do Databricks para o Snowflake, a Travelpass tem permitido que mais pessoas trabalhem com os dados, promovendo maior eficiência, decisões mais informadas e uma experiência mais personalizada para os viajantes.
John Paul oferece experiências inesquecíveis aos clientes com o Snowflake
John Paul, um provedor de serviços de concierge de alta tecnologia, usa o Snowflake para analisar dados de comunicações, melhorando as interações com os clientes e mantendo a alta qualidade de serviço para seus clientes VIP.
Quase em tempo real, a Rinascente obtém uma visão 360o dos clientes com o Snowflake
A Rinascente obtém uma visão completa de como os seus clientes interagem com a marca com dados mais rápidos e atualizados sobre seu programa de fidelidade e interações com os clientes.
webinar
Veja as previsões e as tendências de dados e IA para o ano de 2025 dos líderes do setor de viagens e hotelaria.
Snowflake para viagens e hotelaria
Suas principais perguntas sobre como começar a usar o Snowflake para o setor de viagens e hotelaria, estejam elas relacionadas à área de aviação, hospedagem ou de alimentos e bebidas.