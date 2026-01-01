El agente de IA personal de los profesionales del conocimiento
Convierte las tareas diarias en resultados con un agente que opera donde se encuentran tus datos, aprende cómo trabajas, actúa en segundo plano y se integra con las herramientas que tu empresa ya utiliza.
Beneficios
Datos, decisiones y acción en una única conversación gobernada
La mayoría de los agentes de IA deben pasar controles (API, credenciales y entornos de ejecución) para acceder a tus datos. Snowflake CoWork se ejecuta donde se encuentran tus datos.
Análisis profundo, acción real
Trabaja con la IA en un único lugar
CoWork razona con datos empresariales complejos, ejecuta Deep Research cuando es necesario y actúa mediante MCP.
Diseñado para tu forma de trabajar
Automatiza, comparte y trabaja desde cualquier lugar
Guarda y comparte artefactos en los que tu equipo pueda basarse, mantén la productividad desde el móvil y el correo electrónico y convierte procesos de varios pasos en Skills reutilizables (en vista previa pública próximamente).
Diseñado para la escala empresarial
Escala de forma segura con la gobernanza en la que ya confías
Aplica automáticamente los controles de acceso y la gobernanza de identidades y presupuestos existentes, para que los usuarios empresariales avancen rápido dentro del perímetro seguro de Snowflake.
Comprende mejor. Actúa más rápido.
- Encuentra respuestas con rapidez y di adiós a las interminables búsquedas de causas raíz. Deep Research investiga todo tu patrimonio de datos y genera informes con referencias en cuestión de minutos.
- Slack, Gmail, Jira y Salesforce están a una llamada de MCP de distancia, y Microsoft Teams, Outlook y Exchange ya se conectan hoy en día a través de MCP personalizado. No necesitarás cambiar de pantalla, podrás hacer todo directamente desde el chat.
- Disfruta de un agente de IA personal que es útil desde el primer día. User Memory se adapta a tu forma de trabajar, mientras que el enrutamiento automático se encarga de usar las herramientas y skills adecuadas (ambos en vista previa pública próximamente).
- Cortex Sense (en vista previa privada próximamente) reúne tus datos, definiciones y conocimiento operativo en una capa de contexto compartida que leen todos los agentes de CoWork y CoCo.
Mantén el ritmo estés donde estés
- Transforma las respuestas aisladas en conocimiento compartido gracias a gráficos y conversaciones guardados como artefactos que tu equipo puede reutilizar.
- Lee resúmenes matinales en Slack, aprueba correos electrónicos redactados por agentes de IA y haz preguntas de seguimiento desde cualquier lugar. Integrado en iOS de forma nativa (incluido Face ID para iniciar sesión), con el mismo marco de gobernanza que tu sesión de escritorio.
- Pídele a CoWork que cree casi cualquier tipo de archivo (una presentación de PowerPoint, un PDF, un documento de Google) y recibe un producto terminado sin salir de la conversación (en vista previa pública próximamente).
- Describe un proceso de varios pasos en lenguaje natural para crear una Skill, compártela con tu equipo en un catálogo (en vista previa pública próximamente) y ejecútala bajo demanda.
Mantén la confianza y amplía el impacto
- Aplica automáticamente los controles de acceso, las políticas a nivel de fila y el enmascaramiento de datos ya existentes a cada interacción del agente de IA.
- Despliega la solución para miles de usuarios reduciendo la configuración manual con Okta o Microsoft Entra ID vía SCIM.
- Crea, evalúa y supervisa cada agente de IA desde Agent Studio (pronto con disponibilidad general) con controles presupuestarios* para llevar un seguimiento de los costes de uso a nivel de equipo o flujo de trabajo.
“Con Snowflake CoWork, estamos haciendo posible que los usuarios empresariales de Fanatics accedan a una segmentación sencilla y muy precisa, aceleren las oportunidades de venta cruzada empresarial e impulsen nuestro negocio publicitario mediante la creación de audiencias direccionables a partir de nuestros datos más valiosos”.
Maddy Want,
VP of Data, Fanatics
- + 2000 mills. de señales diarias en las empresas operativas de Fanatics
- + 100 mills. de fans, cada uno con cientos de atributos
Empieza tu prueba gratuitade 30 días de Snowflake hoy
- 400 USD de uso gratuito para empezar
- Acceso inmediato al AI Data Cloud
- Habilita tus workloads de datos más esenciales
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Snowflake CoWork
Preguntas frecuentes
Snowflake CoWork (antes Snowflake Intelligence) es el agente de IA personal con el que se trabaja de forma más inteligente. Disponible en ai.snowflake.com, ofrece a los profesionales del conocimiento un único lugar donde formular preguntas sobre sus datos empresariales, obtener respuestas con referencias, automatizar procesos de varios pasos en forma de Skills (en vista previa pública próximamente) y ejecutar acciones en Gmail, Jira, Slack, Salesforce y otras aplicaciones, todo dentro de la plataforma gobernada de Snowflake.
Snowflake Intelligence es ahora Snowflake CoWork. El nombre evolucionó junto con el producto, que ha pasado de las analíticas conversacionales a un agente de IA de trabajo personal que es capaz de razonar sobre tus datos, automatizar tareas rutinarias y ejecutar acciones en las herramientas que tu empresa ya utiliza. Los clientes actuales no necesitan realizar ninguna acción debido al cambio de nombre.
Snowflake CoWork ofrece a cada usuario un agente de IA personal que enruta automáticamente cada pregunta a los datos, herramientas y skills adecuados con una memoria centrada en el usuario (Agent Memory, pronto en vista previa pública) y conexiones (MCP) que te acompañan entre sesiones. El contexto empresarial generado automáticamente (Cortex Sense, pronto en vista previa privada) permite que el agente de IA entienda tus datos desde el primer momento, sin necesidad de configurar manualmente un modelo semántico.
Deep Research ejecuta varios agentes en paralelo para analizar datos estructurados, documentos y contexto externo de forma conjunta, y genera un informe con referencias detalladas que explica qué está sucediendo, por qué y qué hacer a continuación. Complementa el análisis preciso y puntual de Extended Thinking con un contexto más amplio a escala empresarial.
Los agentes de datos son entidades de IA especializadas en Snowflake CoWork. Agent Router (pronto en vista previa privada) dirige automáticamente cada solicitud al agente de datos más relevante. Cada agente está limitado a fuentes y dominios de datos específicos, interpreta las preguntas de los usuarios, analiza los datos relevantes de forma segura y brinda respuestas gobernadas y más precisas.
Sí. User Skills permite a cualquier usuario capturar un flujo de trabajo repetible en lenguaje natural (el resumen de los lunes, un análisis de varianza, un correo electrónico de seguimiento) y ejecutarlo cuando lo necesite. Las automatizaciones (pronto en vista previa pública) y las suscripciones programadas envían informes periódicos y alertas de anomalías al correo electrónico, Slack o el móvil, de modo que el agente de IA muestra de forma proactiva lo que es importante.
Snowflake CoWork hereda automáticamente los controles de acceso, las políticas a nivel de fila y el enmascaramiento de datos existentes de Snowflake. Los administradores pueden aprovisionar a los usuarios con Okta o Microsoft Entra ID vía SCIM, gestionar los costes de IA con controles presupuestarios, así como crear, evaluar y supervisar cada agente desde Agent Studio (pronto en vista previa pública).