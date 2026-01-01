Snowflake CoWork

Sí. User Skills permite a cualquier usuario capturar un flujo de trabajo repetible en lenguaje natural (el resumen de los lunes, un análisis de varianza, un correo electrónico de seguimiento) y ejecutarlo cuando lo necesite. Las automatizaciones (pronto en vista previa pública) y las suscripciones programadas envían informes periódicos y alertas de anomalías al correo electrónico, Slack o el móvil, de modo que el agente de IA muestra de forma proactiva lo que es importante.