운영 데이터 저장소(ODS)완벽 가이드
운영 데이터 저장소의 작동 방식, 이를 사용할 때의 잠재적 이점, 그리고
기업이 필요한 데이터에 더 빠르고 효율적으로 액세스할 수 있도록 하는 방법을 살펴보세요.
- 개요
- 운영 데이터 저장소란?
- 운영 데이터 저장소와 데이터 웨어하우스의 차이점
- 운영 데이터 저장소의 이점
- 리소스
개요
전술적 의사 결정에 필요한 실시간 가시성을 확보하려면, 조직은 비즈니스 문제와 관련된 데이터를 신속하게 찾을 수 있어야 합니다. 리테일/소비재, 금융 서비스, 제조와 같이 빠르게 변화하는 산업에서 운영 데이터 저장소(ODS)를 활용하면 이를 실현할 수 있습니다. 이 페이지에서는 ODS의 작동 방식, ODS를 사용할 때의 잠재적 이점, 그리고 현대적인 ODS 접근 방식으로 기업이 필요한 데이터에 더 빠르고 효율적으로 액세스할 수 있는 방법을 살펴봅니다.
운영 데이터 저장소란?
운영 데이터 저장소(ODS)는 중앙 집중식 데이터베이스로, 여러 시스템에서 집계한 다양한 데이터를 보관하는 단일 저장소 역할을 수행합니다. ODS는 정보가 실시간으로 업데이트되므로, 관련 비즈니스 지표의 최신 스냅샷을 제공하여 의사 결정권자가 시간에 민감한 기회를 활용하고 비즈니스 운영 중에도 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
ODS는 소스 시스템의 데이터를 원래 형식으로 통합합니다. ODS에 로드된 데이터는 정제 작업을 거쳐 중복을 해결하며, 관련 비즈니스 규칙 준수 여부를 검증합니다. 또한, ODS는 운영 보고와 같은 가벼운 분석 처리에 특히 유용합니다. ODS에는 항상 최신 데이터가 포함되어 있기 때문에, 진행 중인 비즈니스 프로세스에 대한 실시간 데이터 분석에 적합합니다.
ETL(추출, 변환, 로드) 시스템과 달리 ODS는 프로덕션 시스템의 가공 전 데이터를 원본 형태 그대로 저장합니다. 따라서, 비즈니스에 관한 운영 결정이나 분석을 위해 데이터를 변환할 필요가 없습니다.
운영 데이터 저장소와 데이터 웨어하우스의 차이점
ODS와 데이터 웨어하우스는 몇 가지 유사점이 있으나, 두 시스템이 제공하는 기능은 거의 상호 호환되지 않으며 전반적인 목적도 서로 다릅니다. 대신, 이들 두 시스템은 일반적으로 분석 데이터를 처리하고 저장하는 데 있어 상호 보완적인 역할을 합니다. ODS는 소스 시스템과 엔터프라이즈 데이터 웨어하우스를 잇는 가교 역할을 하며, 장기 저장을 위해 수신 데이터를 준비하는 임시 영역으로 사용됩니다.
데이터 형식
일반적으로 ODS의 데이터는 소스 시스템과 유사한 구조를 갖습니다. 반면 데이터 웨어하우스는 저장 전에 ETL 프로세스를 거쳐야 하며 정형, 반정형 및 비정형 데이터 저장에 사용할 수 있습니다.
데이터 범위
데이터 웨어하우스는 방대한 양의 과거 데이터를 보유할 수 있어, 대규모 데이터 세트에 대한 복잡한 쿼리를 실행하는 데 이상적인 플랫폼입니다. 데이터 웨어하우스에 저장된 데이터는 대규모 전사적 의사 결정에 활용됩니다. 반면 ODS는 최신 운영 데이터만 저장하여 소규모 데이터 세트에 대한 단순한 쿼리에 맞게 설계되었습니다. 지난 한 시간 동안 판매된 제품 수량이나 당일 온라인 판매의 대부분이 발생한 리전을 파악하는 것 등의 전략적이고 즉각적인 대응에 적합합니다.
스토리지 용량
데이터 웨어하우스는 과거 비즈니스 데이터를 저장하도록 설계된 대용량 데이터 스토리지 리포지토리이며, ODS는 비즈니스 시스템에서 수신한 최신 데이터만 보관하도록 설계된 단기 스토리지 솔루션입니다.
휘발성
ODS는 새로운 데이터가 전달될 때마다 기존 데이터를 지속적으로 덮어쓰기 때문에, 데이터 웨어하우스에 저장된 데이터보다 훨씬 더 휘발성이 높습니다. 소스 시스템에서 수신하는 데이터에 급격한 변화가 발생하면 ODS 내 데이터에 빠르게 영향을 미칠 수 있습니다.
비교: 현재 데이터 vs. 과거 데이터
ODS는 최신 운영 데이터만 저장하며, 현재 시점의 비즈니스 운영을 파악할 수 있는 유용한 스냅샷을 제공합니다. 한편, 데이터 웨어하우스는 복잡한 데이터 세트에 대한 대규모 분석을 수행하는 데 유용한 방대한 양의 과거 데이터를 저장하도록 설계되었습니다.
운영 데이터 저장소의 이점
ODS는 많은 조직의 데이터 전략에서 중요한 부분을 차지합니다. ODS만이 갖는 네 가지 고유한 이점은 다음과 같습니다.
여러 소스에서 실시간 데이터 집계
ODS는 현재 운영 데이터를 전반적으로 파악하여, 주요 비즈니스 프로세스에 대한 종합적 관점을 제공하도록 설계되었습니다. 또한, 기업 전반의 여러 비즈니스 시스템에서 데이터를 집계하므로, 서로 다른 비즈니스 시스템에서 전달된 실시간 정보를 실행 가능한 데이터 스트림으로 통합하여, 비즈니스 의사 결정권자가 새로운 비즈니스 기회를 활용하거나 문제를 해결하는 데 도움을 줍니다.
실시간 데이터에 대한 쿼리 지원
여러 시스템의 데이터를 실시간으로 쿼리하면, 최근 주문한 고객을 지원하는 것과 같이 시간에 민감한 작업을 더 쉽게 처리할 수 있습니다.
운영 데이터에 대한 정교한 보고 기능
ODS는 여러 소스로부터 데이터를 통합하여 심층적이고 포괄적인 보고서를 생성할 수 있습니다. 각 시스템에서 데이터를 개별적으로 조합하는 대신, ODS는 모든 관련 운영 데이터를 포괄하는 통합된 관점을 제공합니다.
시간에 민감한 핵심 비즈니스 규칙을 활용한 자동 알림 설정
ODS에서는 은행 계좌 초과 인출과 같이 시의 적절한 대응이 필요한 이벤트가 발생했을 때 자동으로 알림을 송신하도록 시간 기반 비즈니스 규칙을 구성할 수 있습니다.