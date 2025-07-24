운영 데이터 저장소(ODS)완벽 가이드

운영 데이터 저장소(ODS)는 중앙 집중식 데이터베이스로, 여러 시스템에서 집계한 다양한 데이터를 보관하는 단일 저장소 역할을 수행합니다. ODS는 정보가 실시간으로 업데이트되므로, 관련 비즈니스 지표의 최신 스냅샷을 제공하여 의사 결정권자가 시간에 민감한 기회를 활용하고 비즈니스 운영 중에도 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

ODS는 소스 시스템의 데이터를 원래 형식으로 통합합니다. ODS에 로드된 데이터는 정제 작업을 거쳐 중복을 해결하며, 관련 비즈니스 규칙 준수 여부를 검증합니다. 또한, ODS는 운영 보고와 같은 가벼운 분석 처리에 특히 유용합니다. ODS에는 항상 최신 데이터가 포함되어 있기 때문에, 진행 중인 비즈니스 프로세스에 대한 실시간 데이터 분석에 적합합니다.

ETL(추출, 변환, 로드) 시스템과 달리 ODS는 프로덕션 시스템의 가공 전 데이터를 원본 형태 그대로 저장합니다. 따라서, 비즈니스에 관한 운영 결정이나 분석을 위해 데이터를 변환할 필요가 없습니다.