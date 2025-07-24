運用データストア（ODS）とは：包括的ガイド

運用データストア（ODS）は、複数のシステムからデータを集約する中央データベースとして、幅広いデータに単一の格納先を提供します。ODSでは情報が常に更新されるため、関連するビジネスメトリクスの現時点でのスナップショットを作成できます。これにより、意思決定者は時間的制約のある機会を有効に活用し、業務の進行中でもデータに基づく意思決定を行うことができます。

ODSは、ソースシステムからのデータをオリジナルのフォーマットで統合します。ODSにロードされたデータはスクラブされ、重複が排除され、該当するビジネスルールに従っていることが確認されます。ODSは特に、運用レポートのような負荷が軽い分析処理に役立ちます。また、ODSに含まれるデータは利用可能な常に最新のデータであるため、現在進行中のビジネスプロセスに対するリアルタイムデータ分析にはこのシステムが理想的です。

抽出、変換、ロード（ETL）システムと違い、ODSは生データを実稼働システムからオリジナルのフォーマットで取り込み、そのまま保存します。ビジネスに関する運用上の意思決定のために分析または使用する前に、データを変換する必要はありません。