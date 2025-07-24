Qu’est-ce qu’un ODS ? Guide complet

Un data store opérationnel (ODS) est une base de données centrale qui agrège les données issues de plusieurs systèmes. Il constitue ainsi une destination unique pour héberger une grande variété de données. Grâce à une mise à jour constante des informations, un ODS fournit un aperçu actualisé des indicateurs métiers pertinents. Les décideurs peuvent ainsi tirer parti des opportunités urgentes et prendre des décisions éclairées pendant le déroulement des opérations stratégiques.

Un ODS intègre les données provenant de ses systèmes sources dans leur format d’origine. Une fois les données chargées dans l’ODS, il est possible de les nettoyer, de résoudre les redondances et de vérifier leur conformité avec les règles métiers pertinentes. Ce système est particulièrement utile pour les traitements analytiques légers, tels que les rapports opérationnels. Et comme les données contenues dans l’ODS sont toujours les plus récentes disponibles, ce système est idéal pour analyser en temps réel des processus stratégiques.

Contrairement aux systèmes d’extraction, de transformation et de chargement (ETL), un ODS ingère les données brutes des systèmes de production dans leur format d’origine et les stocke telles quelles. Il n’est pas nécessaire de transformer les données avant de les analyser ou de les utiliser pour prendre des décisions opérationnelles.