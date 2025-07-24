Guia completo: o que é Operational Data Store (ODS)?

O ODS é um banco de dados central que agrega informações de vários sistemas, oferecendo um único local para armazenar diversos tipos de dados. Com informações constantemente atualizadas, um ODS permite obter um snapshot atualizado das métricas mais relevantes para os negócios. Isso permite que os responsáveis pelas decisões aproveitem oportunidades prementes, tomando decisões baseadas em dados concomitantes às operações comerciais.

Um ODS integra dados de seus sistemas de origem no formato inicial. Uma vez carregados, os dados no ODS podem ser tratados, eliminando redundâncias e garantindo conformidade com as regras de negócio aplicáveis. Um ODS é especialmente útil para processamentos analíticos leves, como relatórios operacionais. E como os dados contidos no ODS são sempre os mais recentes disponíveis, esse sistema é ideal para a análise de informações em tempo real sobre os processos de negócios à medida que eles ocorrem.

Diferente dos sistemas de extração, transformação e carga (extract, transform, load, ETL), um ODS ingere dados brutos dos sistemas de produção em formato original, armazenando-os tal como estão. Não há necessidade de transformar os dados antes de serem analisados ou usados para tomar decisões operacionais de negócios.