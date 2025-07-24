Ein Operational Data Store (ODS) ist eine zentrale Datenbank, in der Daten aus mehreren Systemen zusammengefasst werden und die ein einziges Ziel für die Speicherung einer Vielzahl von Daten bietet. Weil die Informationen ständig aktualisiert werden, sorgt ein ODS für eine aktuelle Momentaufnahme relevanter Geschäftsmetriken. So können Entscheidungsträger im laufenden Geschäftsbetrieb zeitkritische Chancen nutzen und datengestützte Entscheidungen treffen.

Ein ODS integriert Daten aus seinen Quellsystemen in ihrem ursprünglichen Format. Einmal geladen, können die Daten im ODS gesäubert, von Redundanzen bereinigt und auf die Einhaltung der relevanten Geschäftsregeln geprüft werden. Ein ODS ist besonders nützlich für einfache analytische Verarbeitungen wie das operative Reporting. Und da die im ODS enthaltenen Daten immer die aktuellsten verfügbaren Daten sind, ist dieses System ideal für die Echtzeit-Datenanalyse von laufenden Geschäftsprozessen.

Im Gegensatz zu ETL-Systemen (Extract, Transform, Load) erfasst ein ODS Rohdaten aus Produktionssystemen in ihrem ursprünglichen Format und speichert sie so, wie sie sind. Die Daten müssen nicht erst umgewandelt werden, bevor sie analysiert oder für operative Entscheidungen im Unternehmen verwendet werden können.