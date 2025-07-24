¿Qué es un almacén de datos operativos (ODS)? Guía completa

Un almacén de datos operativos (ODS) es una base de datos central que agrega información de varios sistemas y proporciona un único destino donde alojar diferentes datos. Como su información se actualiza constantemente, un ODS ofrece una instantánea inmediata de las métricas empresariales relevantes. De ese modo, es más fácil para las personas responsables sacar partido de las oportunidades urgentes y tomar decisiones basadas en datos mientras se llevan a cabo las operaciones empresariales.

Los ODS integran los datos de sus sistemas de origen en su formato original. Una vez cargados en los ODS, es posible limpiar los datos, resolver las redundancias y comprobar que cumplan las reglas empresariales pertinentes. Los ODS son especialmente útiles para tareas de procesamiento analítico ligeras, como la elaboración de informes operativos. Además, puesto que los datos que contienen son siempre los más recientes que hay disponibles, este sistema es ideal para analizar datos sobre los procesos empresariales en tiempo real mientras están teniendo lugar.

A diferencia de los sistemas de extracción, transformación y carga (ETL), los ODS ingieren datos sin procesar de los sistemas de producción en su formato original y los almacenan tal cual. No es necesario transformar los datos para que puedan analizarse o utilizarse en la toma de decisiones operativas sobre el negocio.