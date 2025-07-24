¿Qué es un almacén de datos operativos (ODS)? Guía completa
Descubre cómo funcionan los almacenes de datos operativos, las posibles ventajas de usarlos y cómo pueden proporcionar a las empresas un acceso más rápido y eficiente a los datos que necesitan.
- Descripción general
- ¿Qué es un almacén de datos operativos?
- ¿En qué se diferencia un almacén de datos operativos de un almacén de datos?
- Ventajas de un almacén de datos operativos
- Recursos
Descripción general
Si una organización quiere tener la visibilidad en tiempo real necesaria para tomar decisiones tácticas, debe poder encontrar rápidamente los datos que sean relevantes para sus preguntas empresariales. En los sectores en los que el ritmo es muy acelerado, como los del retail, los servicios financieros y la fabricación, es posible lograrlo con un almacén de datos operativos (ODS). Vamos a ver cómo funcionan los ODS, qué ventajas pueden aportar y cómo un enfoque moderno puede proporcionar a las empresas un acceso más rápido y eficiente a los datos que necesitan.
¿Qué es un almacén de datos operativos?
Un almacén de datos operativos (ODS) es una base de datos central que agrega información de varios sistemas y proporciona un único destino donde alojar diferentes datos. Como su información se actualiza constantemente, un ODS ofrece una instantánea inmediata de las métricas empresariales relevantes. De ese modo, es más fácil para las personas responsables sacar partido de las oportunidades urgentes y tomar decisiones basadas en datos mientras se llevan a cabo las operaciones empresariales.
Los ODS integran los datos de sus sistemas de origen en su formato original. Una vez cargados en los ODS, es posible limpiar los datos, resolver las redundancias y comprobar que cumplan las reglas empresariales pertinentes. Los ODS son especialmente útiles para tareas de procesamiento analítico ligeras, como la elaboración de informes operativos. Además, puesto que los datos que contienen son siempre los más recientes que hay disponibles, este sistema es ideal para analizar datos sobre los procesos empresariales en tiempo real mientras están teniendo lugar.
A diferencia de los sistemas de extracción, transformación y carga (ETL), los ODS ingieren datos sin procesar de los sistemas de producción en su formato original y los almacenan tal cual. No es necesario transformar los datos para que puedan analizarse o utilizarse en la toma de decisiones operativas sobre el negocio.
¿En qué se diferencia un almacén de datos operativos de un almacén de datos?
Aunque los ODS y los almacenes de datos comparten algunas similitudes, sus funciones rara vez son intercambiables, y sus fines generales son diferentes. Estos dos sistemas suelen desempeñar funciones complementarias en el procesamiento y el almacenamiento de datos analíticos. Los ODS pueden servir de puente entre los sistemas de origen y los almacenes de datos empresariales, y actuar como área provisional donde se preparan los datos entrantes para almacenarlos a largo plazo.
Formatos de los datos
Normalmente, la estructura de los datos en los ODS es similar a la de sus sistemas de origen. Por su parte, los almacenes de datos requieren un proceso de ETL previo al almacenamiento y pueden utilizarse para almacenar datos estructurados, semiestructurados y no estructurados.
Alcance de los datos
Los almacenes de datos pueden contener grandes cantidades de datos históricos, por lo que son las plataformas ideales para ejecutar consultas complejas en grandes conjuntos de datos. Los datos que contienen se utilizan para fundamentar decisiones a gran escala que repercuten en toda la empresa. Por otro lado, los ODS están diseñados para hacer consultas más sencillas en pequeños conjuntos de datos, ya que solo almacenan los datos operativos más recientes. Por eso, resultan adecuados para acciones estratégicas inmediatas, como determinar la cantidad de productos vendidos en la última hora o la región en donde se originaron la mayoría de las ventas en línea del día actual.
Capacidad de almacenamiento
Los almacenes de datos son repositorios de almacenamiento de datos de alta capacidad diseñados para contener datos empresariales históricos. En cambio, los ODS son soluciones de almacenamiento a corto plazo diseñadas para contener solo los datos más recientes que se reciben de los sistemas empresariales que los alimentan.
Volatilidad
Los ODS sobrescriben continuamente los datos existentes a medida que llegan datos nuevos, por lo que los datos que contienen resultan mucho más volátiles que los almacenados en un almacén de datos. Los cambios súbitos en los datos recibidos de los sistemas de origen pueden afectar rápidamente a los datos contenidos en los ODS.
Datos actuales frente a datos históricos
Los ODS solo contienen los datos operativos más recientes, lo que proporciona una instantánea útil de las operaciones empresariales tal como se encuentran en el momento. Los almacenes de datos están diseñados para guardar grandes cantidades de datos históricos que son útiles para hacer análisis a gran escala en conjuntos de datos complejos.
Ventajas de un almacén de datos operativos
Los ODS son una parte importante de la estrategia de datos de muchas organizaciones. A continuación, se muestran cuatro ventajas exclusivas que ofrece un ODS.
Agregar datos en tiempo real de varias fuentes
Los ODS están diseñados para proporcionar una visión integral de los datos operativos actuales y de los procesos empresariales clave. Dado que agregan los datos de diferentes sistemas de toda la empresa, los ODS combinan la información recibida en tiempo real de sistemas empresariales dispares en un flujo unificado de datos prácticos, lo que ayuda a los responsables de la toma de decisiones a aprovechar nuevas oportunidades de negocio y a solucionar problemas.
Facilitar consultas sobre datos en tiempo real
Consultar datos de varios sistemas en tiempo real ayuda a completar tareas urgentes, como proporcionar asistencia a un cliente en relación con un pedido reciente.
Acceder a informes sofisticados sobre datos operativos
Gracias a que combinan datos de varias fuentes, los ODS pueden crear informes más exhaustivos y detallados. En lugar de reunir los datos de cada sistema de forma individual, los ODS proporcionan una visión completa y consolidada de todos los datos operativos relevantes.
Configurar notificaciones automáticas con reglas empresariales esenciales y urgentes
Los ODS pueden configurarse con reglas empresariales urgentes diseñadas para enviar alertas de forma automática cuando haya alguna emergencia, como un descubierto en una cuenta bancaria.