Benché abbiano alcune caratteristiche in comune, gli ODS e i data warehouse hanno finalità generali diverse e raramente le loro funzioni sono intercambiabili. Al contrario, i due sistemi hanno un ruolo complementare nell’elaborazione e nell’archiviazione dei dati analitici. Gli ODS possono fare da tramite tra i sistemi di origine e il data warehouse aziendale, fungendo da area provvisoria in cui preparare i dati in arrivo per lo storage a lungo termine.