데이터 익명화는 사용자의 개인정보 보호를 위해 데이터 세트에서 개인 식별 정보를 변경하거나 제거하는 프로세스입니다. 데이터 익명화의 목적은 데이터를 특정 개인과 연결할 수 없도록 변환하여 익명성을 유지하면서도 분석, 연구 및 기타 목적에 필요한 데이터의 활용성을 보존하는 데 있습니다. 익명화는 원본 데이터를 인공 데이터로 대체하거나, 데이터 세트의 속성을 원래 형태와 다르게 재구성하거나, 실제 데이터 대신 기계가 생성한 합성 데이터를 사용하는 방식으로 수행할 수 있습니다.

데이터 익명화 기법은 민감 데이터가 부적절하게 공개될 가능성을 줄이는 데 중요한 역할을 할 수 있지만, 데이터 개인정보 보호를 위한 단일 해결책은 아닙니다. 데이터 익명화는 역할 기반 액세스 제어(RBAC) 또는 속성 기반 액세스 제어(ABAC)와 같은 데이터 액세스 제어를 포함한 다른 데이터 개인정보 보호 통제 수단과 함께 사용해야 합니다. 데이터 암호화 역시 민감 데이터를 보호하기 위해 구현해야 하는 표준 방법입니다. 데이터 암호화는 수학적으로 생성된 암호화 키를 사용하여 저장 중인 데이터, 전송 중인 데이터, 사용 중인 데이터에 대해 서드 파티의 접근 및 열람을 방지합니다.