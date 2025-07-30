仮名化は、名前やEメールアドレスなどの個人識別子を架空のものに置き換えます。この手法はデータの整合性を維持し、データが統計的に正確な状態を保つことを保証します。これは、モデルトレーニング、テスト、およびアナリティクスにデータを使用する際に重要な考慮事項となります。他の多くのデータ匿名化手法とは異なり、仮名化は、年齢、地理的場所、位置情報などの間接的な識別子には対処しません。これらの識別子は、他の情報と組み合わせることで特定の個人を特定するために使用される可能性があります。つまり、このアプローチを使用して保護されたデータは、引き続きGDPRのデータプライバシー規制の対象となります。