この急速なスピードの背景には、世界中の卸売、Eコマース、直営店舗にわたる広大なビジネス構造があります。その中核を担っているのが、在庫、サプライチェーン、需要計画、販売、製品開発にわたる広大なデータ領域です。このデータが、ビジネスにおける数多くの疑問に答える源泉となっています。インサイトの見落としが収益や市場機会の損失に直結するなかで、すべてのデータに対する可視性を確保できれば、極めて重要な競争優位性となります。

Under ArmourのRegional Planning担当Directorを務めるJenny Moore氏は、「当社のビジネスは非常に展開が速く、特にD2C事業では1時間単位で状況が変化することもあります」と語ります。

スポーツ用品の小売業界では、1時間ごとに結果が問われます。タイムリーなインサイトを得られるかが、成否の分かれ目となります。特定のカラーバリエーションがヒットするか売れ残るか、店舗の棚の在庫を維持できるか品薄になるかの差に直結するからです。

しかし、Under Armourの従業員が対話型AIを利用できるようになるはるか前の2020年、同社のデータ活用はビジネスの急速なスピードに追いついていませんでした。

当時の典型的な1日の業務において、アナリストは複数のワークブックを開く必要がありました。最初のワークブックを開き、次に別のワークブックを開きます。そして、3つ目も開きます。チームごとに独自のデータ抽出手法が構築されていたため、本来一致すべき数値に乖離が生じており、その突き合わせ作業に追われていたのです。リーダーから先週の業績について説明を求められても、回答には半日のデータ準備が必要だったため、レポートが手元に届く頃には、好機は過ぎ去っていました。

チームは、分断された環境と、拡張性を欠く低速で硬直したシステムに阻まれていました。そしてその結果、サイロ化が進み、その隙間でシャドーITが増えていました。同じ質問に対して、チームごとに異なる回答が導き出されていました。

Under ArmourのEnterprise Data Analytics担当DirectorであるDenny Ward氏は、「意思決定につなげるために情報を読み解くことよりも、データ準備に多くの時間が費やされていました」と話します。「経営幹部は、必要な特定のタイミングでインサイトを得なければなりません。適切な情報を得る機会を逃すと、全員が意思決定に向けて熱量を高めているときに、その勢いが失われてしまいます」