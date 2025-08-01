Skip to content
Soluções por setor
AUG 19, 2025|4 min read

Snowflake conclui a avaliação CCCS Protected B para AWS e Azure

Temos orgulho em anunciar que a Snowflake concluiu a avaliação Protected B do Centre Canadense for Cybersecurity (CCCS), cumprindo as exigências do Medium Cloud Security profile do CCCS para implementações nas regiões da Amazon Web Services (AWS) Canada (Central) e Microsoft Azure Canada (Central). 

Transformar grandes volumes de dados isolados em inteligência prática é fundamental para cumprir as principais missões do governo do Canadá (GC), desde a redução dos gastos com as operações governamentais até o reforço da segurança e a melhoria dos serviços aos cidadãos. Os departamentos governamentais muitas vezes enfrentam a complexidade dos dados fragmentados em vários sistemas na nuvem e no local, o que aumenta os custos e prejudica o ritmo da inovação, tornando difícil cumprir seus objetivos de forma eficiente e segura. O caminho daqui para a frente, conforme descrito nas próprias estratégias digitais do GC, requer um novo enfoque: uma estratégia que faça uso dos dados como um ativo fundamental, apoie a colaboração segura e que traga os insights confiáveis necessários para decisões melhores e mais rápidas.

Com o término da nossa avaliação Protected B, concluímos que o Snowflake fornece um caminho direto para que o governo do Canadá supere desafios complexos de dados e impulsione suas iniciativas mais críticas. Essa conquista reforça nosso compromisso com a soberania de dados, oferecendo nossa plataforma nas regiões AWS Canada (Central) e Microsoft Azure Canada (Central). Isso dota o governo do Canadá de flexibilidade para inovar continuamente em um ambiente multinuvem, mantendo os dados confidenciais no Canadá.

Essa avaliação revela a capacidade dos departamentos de usar seus dados mais confidenciais para lidar com uma ampla variedade de prioridades nacionais. Confira alguns exemplos a seguir:

  • Combater fraudes, desperdícios e abusos: usar análises de dados avançadas e uma visualização de dados unificada para identificar rapidamente pagamentos indevidos, detectar atividades ultrapassadas e oferecer suporte à integridade do programa.

  • Fornecer uma experiência unificada aos cidadãos: unificar diferentes conjuntos de dados em uma visão ampla dos cidadãos para melhorar a integridade do programa, verificar a elegibilidade e oferecer serviços modernos e personalizados.

  • Incentivar decisões “data-driven”: oferecer à liderança insights confiáveis, oportunos e abrangentes de toda a organização para apoiar o planejamento estratégico e de políticas baseadas em evidências.

  • Incentivar a eficiência operacional: eliminar silos de dados entre sistemas operacionais para criar fluxos de trabalho automatizados, reduzir processos manuais e permitir que as equipes de trabalho concentrem-se em tarefas de maior valor e missão crítica.

  • Criar uma base de dados para a inteligência artificial (IA): contar com uma base de dados de alta qualidade e conformidade para desenvolver, implementar e dimensionar com segurança aplicações de IA e aprendizado de máquina confiáveis.

  • Melhorar a gestão financeira: criar uma única fonte de verdade para dados financeiros a fim de obter insights quase em tempo real, ajudar a garantir a responsabilidade fiscal e otimizar os gastos em todos os programas.

  • Permitir a colaboração e o compartilhamento seguro de dados: eliminar silos, compartilhando dados ativos e governados entre departamentos e com parceiros confiáveis, sem a complexidade da duplicação de dados e das integrações caras.

 

Construindo o futuro do governo com o Snowflake

Nosso objetivo é fornecer uma plataforma que não apenas atenda aos rigorosos padrões de segurança do governo do Canadá, mas que também sirva como catalisadora para a inovação do setor público. Com o Snowflake, os departamentos podem criar e implementar suas próprias aplicações data-driven e modelos de IA confiáveis diretamente onde seus dados confidenciais residem, sem comprometer a segurança ou a governança. Esse compromisso com a inovação também se estende ao nosso ecossistema, permitindo que empresas de tecnologia e parceiros criem suas soluções em uma plataforma em conformidade e acelerem sua capacidade de trazer aplicações inovadoras para os clientes governamentais.

O compromisso da Snowflake com a inovação no governo do Canadá é um esforço colaborativo, liderado pela equipe local da Snowflake que conta com mais de 260 colaboradores e um amplo ecossistema de parceiros de tecnologia e integração canadenses. O centro da iniciativa encontra-se no hub de engenharia da Snowflake, baseado em Toronto, um dos cinco em nível global, que funciona como a sede do Canadá e está voltado para as necessidades especializadas do setor público.

"Ao ver o alto padrão exigido pelo governo do Canadá, a Snowflake investiu de imediato para obter a credencial. Nossa meta é ser um parceiro confiável para as cargas de trabalho mais importantes do setor público deste país. Sabemos que esse compromisso é uma prioridade a longo prazo, e buscamos por uma solução verdadeiramente canadense, investindo nos recursos necessários para atender às demandas desde o governo até as empresas."

Matthew Rose
Head of Corporate & Government Relations at Snowflake

 

Como começar

Snowflake é uma plataforma confiável, segura e com base em dados que acaba de obter a avaliação Protected B, capacitando o governo do Canadá a inovar com seus dados mais confidenciais.

  • Para saber mais como o Snowflake ajuda as organizações do setor público a permitir a colaboração segura de dados para conduzir decisões bem informadas, leia nosso documento, Colaboração de dados para o governo federal do Canadá.

  • Entre em contato com a nossa equipe canadense para o setor público para agendar uma reunião para conversar sobre o que isso pode significar para sua organização.

  • Para solicitar o relatório CCCS Cloud Assessment da Snowflake, envie um email para o CCCS: [email protected].

canada
Solution Brief

Colaboração de dados para o governo federal do Canadá

Movimentação de dados governados para decisões mais informadas.

Subscribe to our blog newsletter

Get the best, coolest and latest delivered to your inbox each week

Onde os dados fazem mais

  • Avaliação gratuita de 30 dias
  • Sem precisar de cartão de crédito
  • Cancele a qualquer hora 
avaliação gratuita
ver demonstração