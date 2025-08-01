Snowflake conclui a avaliação CCCS Protected B para AWS e Azure

Temos orgulho em anunciar que a Snowflake concluiu a avaliação Protected B do Centre Canadense for Cybersecurity (CCCS), cumprindo as exigências do Medium Cloud Security profile do CCCS para implementações nas regiões da Amazon Web Services (AWS) Canada (Central) e Microsoft Azure Canada (Central).

Transformar grandes volumes de dados isolados em inteligência prática é fundamental para cumprir as principais missões do governo do Canadá (GC), desde a redução dos gastos com as operações governamentais até o reforço da segurança e a melhoria dos serviços aos cidadãos. Os departamentos governamentais muitas vezes enfrentam a complexidade dos dados fragmentados em vários sistemas na nuvem e no local, o que aumenta os custos e prejudica o ritmo da inovação, tornando difícil cumprir seus objetivos de forma eficiente e segura. O caminho daqui para a frente, conforme descrito nas próprias estratégias digitais do GC, requer um novo enfoque: uma estratégia que faça uso dos dados como um ativo fundamental, apoie a colaboração segura e que traga os insights confiáveis necessários para decisões melhores e mais rápidas.

Com o término da nossa avaliação Protected B, concluímos que o Snowflake fornece um caminho direto para que o governo do Canadá supere desafios complexos de dados e impulsione suas iniciativas mais críticas. Essa conquista reforça nosso compromisso com a soberania de dados, oferecendo nossa plataforma nas regiões AWS Canada (Central) e Microsoft Azure Canada (Central). Isso dota o governo do Canadá de flexibilidade para inovar continuamente em um ambiente multinuvem, mantendo os dados confidenciais no Canadá.

Essa avaliação revela a capacidade dos departamentos de usar seus dados mais confidenciais para lidar com uma ampla variedade de prioridades nacionais. Confira alguns exemplos a seguir:

Combater fraudes, desperdícios e abusos : usar análises de dados avançadas e uma visualização de dados unificada para identificar rapidamente pagamentos indevidos, detectar atividades ultrapassadas e oferecer suporte à integridade do programa.

Fornecer uma experiência unificada aos cidadãos : unificar diferentes conjuntos de dados em uma visão ampla dos cidadãos para melhorar a integridade do programa, verificar a elegibilidade e oferecer serviços modernos e personalizados.

Incentivar decisões “data-driven” : oferecer à liderança insights confiáveis, oportunos e abrangentes de toda a organização para apoiar o planejamento estratégico e de políticas baseadas em evidências.

Incentivar a eficiência operacional : eliminar silos de dados entre sistemas operacionais para criar fluxos de trabalho automatizados, reduzir processos manuais e permitir que as equipes de trabalho concentrem-se em tarefas de maior valor e missão crítica.

Criar uma base de dados para a inteligência artificial (IA): contar com uma base de dados de alta qualidade e conformidade para desenvolver, implementar e dimensionar com segurança aplicações de IA e aprendizado de máquina confiáveis.

Melhorar a gestão financeira : criar uma única fonte de verdade para dados financeiros a fim de obter insights quase em tempo real, ajudar a garantir a responsabilidade fiscal e otimizar os gastos em todos os programas.

Permitir a colaboração e o compartilhamento seguro de dados: eliminar silos, compartilhando dados ativos e governados entre departamentos e com parceiros confiáveis, sem a complexidade da duplicação de dados e das integrações caras.

Construindo o futuro do governo com o Snowflake

Nosso objetivo é fornecer uma plataforma que não apenas atenda aos rigorosos padrões de segurança do governo do Canadá, mas que também sirva como catalisadora para a inovação do setor público. Com o Snowflake, os departamentos podem criar e implementar suas próprias aplicações data-driven e modelos de IA confiáveis diretamente onde seus dados confidenciais residem, sem comprometer a segurança ou a governança. Esse compromisso com a inovação também se estende ao nosso ecossistema, permitindo que empresas de tecnologia e parceiros criem suas soluções em uma plataforma em conformidade e acelerem sua capacidade de trazer aplicações inovadoras para os clientes governamentais.

O compromisso da Snowflake com a inovação no governo do Canadá é um esforço colaborativo, liderado pela equipe local da Snowflake que conta com mais de 260 colaboradores e um amplo ecossistema de parceiros de tecnologia e integração canadenses. O centro da iniciativa encontra-se no hub de engenharia da Snowflake, baseado em Toronto, um dos cinco em nível global, que funciona como a sede do Canadá e está voltado para as necessidades especializadas do setor público.