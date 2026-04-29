Aberto por design: o compromisso da Snowflake com o Iceberg e a interoperabilidade

Na Snowflake, acreditamos que os formatos de dados abertos só cumprem sua promessa quando combinados com interoperabilidade aberta. Formatos como o Apache Iceberg foram criados para viabilizar escolha, portabilidade e colaboração entre engines, nuvens e fornecedores. Esses princípios são fundamentais para nós.
Por isso, a Snowflake oferece suporte à interoperabilidade bidirecional completa por meio do Iceberg REST Catalog. Seja atuando como consumidora de tabelas Iceberg gerenciadas em outros ambientes ou como fonte para sistemas downstream, acreditamos que os clientes, e não as plataformas, devem decidir como e onde seus dados são utilizados.
O que a interoperabilidade bidirecional significa na prática
O Iceberg REST Catalog define um plano de controle neutro e independente de fornecedor para metadados do Iceberg. Quando implementado de forma aberta, ele permite que sistemas interoperem sem exigir integrações proprietárias, acoplamento rígido ou lógica de casos especiais. A Snowflake oferece suporte a esse modelo nas duas direções. A Snowflake pode federar de forma outbound para qualquer ponto de extremidade compatível com o Iceberg REST Catalog. A Snowflake também pode expor suas próprias tabelas Iceberg por meio de um ponto de extremidade do Iceberg REST Catalog, para que sistemas downstream possam consumi-las usando clientes Iceberg padrão.
Isso não é uma via de mão única. É uma escolha deliberada para apoiar simetria e abertura, porque, em última análise, adotar a interoperabilidade aberta reduz atritos e economiza tempo. Os clientes não precisam se preocupar com os formatos utilizados nem com incompatibilidades de catálogo. Apoiamos um ecossistema aberto que acreditamos ser o novo padrão de interoperabilidade.
Snowflake como consumidora: federação outbound
Quando a Snowflake realiza federação outbound, atua como uma plataforma Iceberg em conformidade com os padrões. Os clientes podem apontar a Snowflake para um ponto de extremidade do Iceberg REST Catalog operado por outro sistema e começar imediatamente a consultar ou gravar tabelas Iceberg. Ao utilizar credenciais fornecidas pelo catálogo remoto, o processo evita adaptadores proprietários ou vendor lock-in.
Esse modelo permite que a Snowflake participe de ecossistemas Iceberg abertos sem assumir a propriedade ou o controle do catálogo em si. Afinal, impor restrições à federação para fontes externas compromete em grande parte o propósito da interoperabilidade aberta. Isso vai contra o espírito do Iceberg como um todo.
Snowflake como fonte: viabilizando a federação downstream
Quando se trata de dados Iceberg, a Snowflake não enxerga a abertura como um risco competitivo. Consideramos isso um requisito de padrão de referência para a interoperabilidade. Isso significa que a Snowflake oferece suporte nativo para operar como fonte de federação downstream.
Quando a Snowflake expõe tabelas Iceberg por meio do Iceberg REST Catalog, as engines downstream podem descobrir tabelas usando APIs de metadados Iceberg padrão; ler e gravar dados usando a semântica do Iceberg; usar credenciais fornecidas pelo Snowflake Horizon Catalog com segurança; e operar de forma independente da engine de execução da Snowflake.
O suporte à federação outbound por meio do Iceberg REST Catalog oferece aos clientes a flexibilidade de integrar dados da Snowflake à plataforma de sua preferência.
Uma visão clara do cenário atual
Veja um resumo claro de quais produtos podem realizar federação outbound para um ponto de extremidade arbitrário do Iceberg REST Catalog de terceiros.
Nossa posição sobre formatos abertos
Nossa visão é simples. Formatos abertos devem ser implementados de forma aberta. A interoperabilidade deve ser bidirecional. Os clientes não devem precisar pedir permissão para mover ou compartilhar seus dados. Continuaremos a investir no Iceberg, no Iceberg REST Catalog, no Apache Polaris e nos padrões abertos de forma ampla. Também incentivamos outros participantes do ecossistema a tratar os formatos abertos com o mesmo nível de abertura, não apenas como mecanismo de ingestão, mas como base para uma interoperabilidade verdadeira.
Os dados abertos funcionam melhor quando todos seguem as regras abertas.
Acesse tabelas Iceberg da Snowflake por meio de engines e catálogos externos: Documentação
Acesse tabelas Iceberg remotas/externas via Snowflake: Documentação