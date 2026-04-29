Aberto por design: o compromisso da Snowflake com o Iceberg e a interoperabilidade

Na Snowflake, acreditamos que os formatos de dados abertos só cumprem sua promessa quando combinados com interoperabilidade aberta. Formatos como o Apache Iceberg foram criados para viabilizar escolha, portabilidade e colaboração entre engines, nuvens e fornecedores. Esses princípios são fundamentais para nós.

Por isso, a Snowflake oferece suporte à interoperabilidade bidirecional completa por meio do Iceberg REST Catalog. Seja atuando como consumidora de tabelas Iceberg gerenciadas em outros ambientes ou como fonte para sistemas downstream, acreditamos que os clientes, e não as plataformas, devem decidir como e onde seus dados são utilizados.

O que a interoperabilidade bidirecional significa na prática

O Iceberg REST Catalog define um plano de controle neutro e independente de fornecedor para metadados do Iceberg. Quando implementado de forma aberta, ele permite que sistemas interoperem sem exigir integrações proprietárias, acoplamento rígido ou lógica de casos especiais. A Snowflake oferece suporte a esse modelo nas duas direções. A Snowflake pode federar de forma outbound para qualquer ponto de extremidade compatível com o Iceberg REST Catalog. A Snowflake também pode expor suas próprias tabelas Iceberg por meio de um ponto de extremidade do Iceberg REST Catalog, para que sistemas downstream possam consumi-las usando clientes Iceberg padrão.

Isso não é uma via de mão única. É uma escolha deliberada para apoiar simetria e abertura, porque, em última análise, adotar a interoperabilidade aberta reduz atritos e economiza tempo. Os clientes não precisam se preocupar com os formatos utilizados nem com incompatibilidades de catálogo. Apoiamos um ecossistema aberto que acreditamos ser o novo padrão de interoperabilidade.

Snowflake como consumidora: federação outbound