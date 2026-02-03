Snowflakeでは、オープンデータフォーマットはオープンな相互運用性と組み合わさって初めてその約束を果たすと考えています。Apache Icebergのようなフォーマットは、選択肢を増やし、移植性、さまざまなエンジン、クラウド、ベンダーにわたるコラボレーションを実現するために生まれました。その原則は、私たちにとって深く重要です。

そのため、SnowflakeはIceberg RESTカタログを通じて双方向の相互運用性をすべてサポートしています。Snowflakeが、別の場所で管理されているIcebergテーブルの利用者として動作している場合でも、ダウンストリームシステムのソースとして動作している場合でも、データの使用方法と使用場所はプラットフォームではなくお客様が決めるべきであると、私たちは考えています。

実際の双方向相互運用性の意味

Iceberg RESTカタログは、Icebergメタデータのベンダーに依存しないニュートラルなコントロールプレーンを定義します。オープンに実装することで、専有統合、密結合、特殊なケースロジックなしにシステムを相互運用できます。Snowflakeはこのモデルを両方向でサポートしています。Snowflakeは、Iceberg REST Catalogに準拠した任意のエンドポイントにアウトバウンドをフェデレーションできます。Snowflakeは、Iceberg REST Catalogエンドポイントを通じて独自のIcebergテーブルを公開することもできるため、ダウンストリームシステムは標準のIcebergクライアントを使用してIcebergテーブルを利用できるようになります。

これは一方通行のドアではありません。対称性とオープン性をサポートすることは慎重な選択です。なぜなら、最終的にオープンな相互運用性を採用することで、摩擦が軽減され、時間が節約されるからです。お客様は、使用されているフォーマットやカタログの非互換性について心配する必要はありません。Snowflakeは、オープンエコシステムをサポートしており、これが相互運用性の新たな標準であると考えています。

コンシューマーとしてのSnowflake：アウトバウンドのフェデレーション