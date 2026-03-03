파일럿을 넘어 사용자 규모를 6천 명으로: 엔터프라이즈 AI 에이전트 확장 방법

2025년 중반, Snowflake는 영업 및 마케팅 조직 내 사용자 약 6,000명을 대상으로 Snowflake GTM AI Assistant를 출시했습니다. 이는 Snowflake Intelligence의 첫 번째 전사 규모의 엔터프라이즈 배포였습니다. 그해 연말까지, 이 어시스턴트는 이미 33만 건이 넘는 질문에 답하며, 사용자들이 더 빠르게 업무를 수행하고 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원했습니다.

지난 몇 달간 Snowflake는 엔터프라이즈 AI 어시스턴트를 구축하기 위한 기술적 기반에 맞춘, 개발자 대상의 게시물을 올렸습니다. 예를 들어, 매출 데이터를 어떻게 구조화할 것인지, 비정형 콘텐츠에 대한 지식 검색을 어떻게 활성화할 것인지, 에이전트의 동작을 어떻게 테스트하고 지시문을 어떻게 개선할 것인지 등을 다룬 글이었습니다. 이러한 글들은 유용했습니다. 하지만 우리가 실제로 받은 질문은 다음과 같이, 순수하게 기술적인 내용만은 아니었습니다.

프로젝트 인력은 어떻게 구성했나요?

개발 일정은 어떻게 진행됐나요?

신뢰를 해치지 않으면서 어떻게 롤아웃을 실행했나요?

어떤 변화 관리 전략이 실제로 효과가 있었나요?

출시 후 어떤 성과를 보았나요?

이번 게시물은 이러한 비기술적 요소에 초점을 맞춥니다. 즉, 팀 구조, 출시 단계, 범위 설정 전략 그리고 MVP 단계에서 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈 역량으로 확장한 방법을 다룹니다.

개발 팀과 출시 단계

Snowflake는 2025년 2월 말, 범위를 제한한 구체적인 목표로 프로젝트를 시작했습니다. 즉, GTM 팀이 분산된 여러 도구, 웹 페이지, 드라이브에서 올바른 문서를 쉽게 찾을 수 있도록 RAG 기반 지식 어시스턴트를 구축하는 것이었습니다. 당시, 이 프로젝트에는 전담 데이터 사이언티스트 한 명이 참여하고 있었습니다.

2025년 5월 말에 이르러, 우리는 Snowflake Intelligence를 기반으로 전면적인 GTM AI 어시스턴트를 추진하기로 결정했습니다. 단순히 지식 콘텐츠를 인덱싱하는 수준을 넘어 구조화된 영업 및 마케팅 데이터까지 통합하기로 한 것입니다. 이 결정은 품질과 신뢰성에 대한 요구 수준을 크게 높였고, 이에 따라 담당 팀의 데이터 사이언티스트 규모를 3~4명으로 확대하고 전담 프로덕트 매니저를 추가했습니다.

프로젝트 개시 첫날부터 우리는 품질과 사용자 신뢰를 P(-1), 즉 최우선 과제로 두었습니다. 사용자 인터뷰와 이전 AI 프로젝트 경험을 통해 알게된 분명한 사실 한 가지는 바로 첫인상이 도입 여부를 결정한다는 것이었습니다. 초기 경험이 불안정하면, 신뢰 회복에 드는 노력이 처음부터 제대로 구축하는 것보다 훨씬 더 많이 필요합니다.

그래서 우리는 단계적 롤아웃 전략을 선택했습니다. 작게 시작해, 품질과 워크플로우를 검증한 뒤, 점진적으로 확장하는 방식입니다.

출시 단계는 다음과 같이 진행되었습니다.