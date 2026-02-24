パイロットから6,000ユーザーへ：エンタープライズAIエージェントのスケーリング方法

2025年半ば、Snowflakeはセールスおよびマーケティング組織全体の約6,000ユーザーを対象に、Snowflake GTM AIアシスタントの提供を開始しました。これは、Snowflake Intelligenceの初のエンタープライズ展開です。年末までに、このアシスタントはすでに33万件以上の質問に回答し、ユーザーの作業スピードと意思決定の改善を支援しました。

過去数か月にわたって、私たちは、販売データの構造化、非構造化コンテンツの知識検索、エージェントの動作テスト、指示の改良など、エンタープライズAIアシスタントの構築の技術的基盤について、開発者に焦点を当てた投稿をいくつか公開してきました。これらの投稿は有益でしたが、技術的な質問だけではありません。

プロジェクトの人員はどのように配置されましたか？

開発のタイムラインはどのようなものでしたか？

信頼を失墜させることなく、どのようにロールアウトできたか。

実際に効果があった変更管理戦術は何ですか？

ローンチ後、どのような成果がありましたか？

この記事では、チーム編成、ローンチフェーズ、スコープ戦略、そしてMVPから信頼できるエンタープライズケイパビリティへのスケーリングなど、非技術的な要素に焦点を当てます。

開発チームとローンチフェーズ

私たちは2025年2月下旬に、断片化したツール、ウェブページ、ドライブの中からGTMチームが適切なドキュメントを見つけられるようにRAGベースのナレッジアシスタントを構築するという、狭い目標でスタートしました。当時、プロジェクトには専任のデータサイエンティストが1人でした。

2025年5月後半までに、Snowflake Intelligenceを使用してGTMのAIアシスタントをフル活用することを決定しました。ナレッジコンテンツのインデックス作成だけでなく、構造化された販売データとマーケティングデータの統合も可能にします。このシフトによって品質と信頼性のハードルが変わり、私たちはチームを3～4人のデータサイエンティストに拡大し、専任のプロダクトマネージャーを追加しました。

初日から、品質とユーザーの信頼をP（-1）として扱いました。ユーザーインタビューとAIプロジェクトの過去の経験により、以下が明らかになりました。最初の印象で定着率が決まります。初期のエクスペリエンスが信頼性に欠けるものである場合、その再構築には、最初から準備するよりも劇的に多くの労力が必要になります。

そのため、私たちは段階的なロールアウト戦略を選択しました。小規模で開始し、品質とワークフローを検証し、拡大します。

ローンチフェーズの概要は以下のとおりです。