Dal pilot a 6000 utenti: come scalare gli agenti AI in azienda

A metà 2025 abbiamo lanciato lo Snowflake GTM AI Assistant per circa 6000 utenti nel nostro team sales e marketing, il primo deployment enterprise su larga scala di Snowflake Intelligence. Entro fine anno, l’assistente aveva già risposto a oltre 330.000 domande, aiutando le persone a lavorare più velocemente e a prendere decisioni migliori.

Negli ultimi mesi abbiamo pubblicato diversi post, rivolti agli sviluppatori, sulle basi tecniche per creare un assistente AI enterprise: come strutturare i dati di vendita, abilitare il knowledge retrieval per i contenuti non strutturati, testare il comportamento dell’agente e perfezionare le istruzioni. Post utili, certo, ma le domande che continuavamo a ricevere non erano solo tecniche:

Come avete composto il team?

Che aspetto aveva la timeline di sviluppo?

Come avete fatto il rollout senza incrinare la fiducia?

Quali tattiche di change management hanno funzionato davvero?

Che risultati avete visto dopo il lancio?

Questo articolo si concentra proprio su questi elementi non tecnici: struttura del team, fasi di lancio, strategia di perimetro e come siamo passati da un MVP a una capability enterprise affidabile.

Team di sviluppo e fasi di lancio

Abbiamo iniziato a fine febbraio 2025 con un obiettivo mirato: creare un assistente di knowledge basato su RAG, così i team GTM potessero trovare i documenti giusti tra strumenti frammentati, pagine web e drive. All’epoca, il progetto aveva un solo data scientist dedicato.

A fine maggio 2025, abbiamo deciso di puntare su un vero GTM AI assistant con Snowflake Intelligence, non solo indicizzando i contenuti di conoscenza, ma anche integrando dati strutturati di sales e marketing. Quel cambio di direzione ha alzato l’asticella su qualità e affidabilità, quindi abbiamo portato il team a tre o quattro data scientist e aggiunto un product manager dedicato.

Dal Day 1 abbiamo trattato qualità e fiducia degli utenti come P(-1). Le interviste agli utenti e l’esperienza su progetti AI precedenti ci hanno chiarito una cosa: La prima impressione determina l’adozione. Se le prime esperienze non sono affidabili, ricostruire la fiducia richiede uno sforzo enormemente maggiore rispetto a fare le cose bene fin dall’inizio.

Ecco perché abbiamo scelto una strategia di rollout per fasi: Partire in piccolo, validare qualità e workflow, poi espandere.

Ecco, in sintesi, come si presentavano le nostre fasi di lancio: