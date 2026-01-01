グローバルなデータ規制が進化し続ける中、Snowflakeは、性能やイノベーションを損なうことなく、お客様がデータレジデンシーと主権の要件を満たすことに注力しています。Azure Mexicoとソウルの展開により、メキシコ、LATAM、韓国、およびより広範なアジア太平洋地域の組織が、現地の規制を遵守しながらデータの近接性を維持できるようになります。また、これらの展開により、SnowflakeのグローバルなAIデータクラウドを活用しながら、データをより身近な場所に保管する柔軟性を地域の顧客に提供します。