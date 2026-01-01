Snowflakeの新規展開：メキシコと韓国は近日公開
Snowflakeは、AIデータクラウドインフラストラクチャを大幅に拡張し、Snowflakeの会計年度末までにMicrosoft Azure Mexicoに対応し、2025年前半にはソウルでMicrosoft Azureに対応することを発表します。これらの展開は、データがどこにあっても、統合された安全なエクスペリエンスをお客様に提供するというSnowflakeの継続的なコミットメントの表れです。
進化するデータレジデンシーと主権ニーズをサポート
グローバルなデータ規制が進化し続ける中、Snowflakeは、性能やイノベーションを損なうことなく、お客様がデータレジデンシーと主権の要件を満たすことに注力しています。Azure Mexicoとソウルの展開により、メキシコ、LATAM、韓国、およびより広範なアジア太平洋地域の組織が、現地の規制を遵守しながらデータの近接性を維持できるようになります。また、これらの展開により、SnowflakeのグローバルなAIデータクラウドを活用しながら、データをより身近な場所に保管する柔軟性を地域の顧客に提供します。
クラウド間の柔軟性とコラボレーションを実現
世界中の企業が、次のような強化されたクロスクラウド機能を活用できるようになります。
B事業継続性：Snowgridの高度なレプリケーション機能により、お客様はリージョンをまたいでデータを複製し、混乱から保護し、規制要件を進化させることでシームレスな事業継続性を確保できます。
ガバナンス：SnowflakeのビルトインのガバナンスおよびコンプライアンスツールであるSnowflake Horizonでは、お客様は一貫したセキュリティ、プライバシー、相互運用性の機能により、複数のクラウドとリージョンにまたがってデータを安全に管理できます。
コラボレーション：SnowflakeのクロスクラウドテクノロジーレイヤーであるSnowgridは、複数のリージョンやクラウドプラットフォームにまたがるデータ、アプリケーション、サービスの容易な共有、アクセス、コラボレーションを可能にし、データサイロのないグローバルなビジネス運営を可能にします。
高度なデータとAI/MLソリューションで顧客を支援
この拡大により、Snowflakeのお客様は高度なアナリティクス、AI、機械学習アプリケーションを通じてイノベーションを推進できる可能性があります。メキシコと韓国の両方のSnowflakeのお客様は、データをエンドユーザーの近くに置くことで、レイテンシーを削減し、重要なワークロードのパフォーマンスを最適化できます。この展開により、データのモビライゼーション、AI/MLモデルの開発、データドリブンなアプリケーションの大規模な構築を目指す企業の選択肢がさらに広がります。
グローバル展開へのコミットメント
今回のSnowflakeの展開は、クラウドプロバイダーや地域の垣根を越えて一貫したエクスペリエンスを提供し、世界中の顧客に力を与えるという、Snowflakeの継続的なコミットメントを示すものです。この新しい地域実装により、企業はSnowflakeのクラウドサービスをフル活用しながら、自社の運用や規制のニーズに最適な展開オプションを柔軟に選択できるようになります。