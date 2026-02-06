Snowflake Intelligence로 리테일 팀의 데이터 민주화를 실현하는 방법

리테일/소비재 기업은 갈수록 복잡해지는 환경 속에서 운영되고 있습니다. 고객의 기대치는 그 어느 때보다 높아졌고 채널은 계속 늘어나며 마진 역시 지속적인 압박을 받고 있습니다. 마케팅, 머천다이징, 가격 책정, 공급망, 고객 경험에 관한 의사 결정은 과거보다 훨씬 더 빠른 속도로 실행되고 높은 확신을 바탕으로 이뤄져야 합니다.

이를 지원하기 위해 리테일 업체는 오프라인 매장, 전자상거래 플랫폼, 마케팅 시스템, 고객 서비스 도구, 서드 파티 파트너 전반에서 방대한 데이터를 수집합니다. 데이터는 이제 비즈니스의 거의 모든 영역을 좌우하며 팀 간 속도, 정확성, 정렬에 대한 기대치를 높이고 있습니다.

하지만 데이터가 풍부해졌음에도, 많은 리테일 조직은 여전히 정보를 공유 및 실행 가능한 인텔리전스로 전환하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

전자상거래에서 가장 먼저 체감되는 이유

이러한 과제는 리테일 전반에 존재하지만 전자상거래 팀에서 특히 더 강하게 체감합니다. 디지털 채널은 고속으로 생성되는 데이터를 만들어내고 지속적인 실험을 요구하며 마케팅, 머천다이징, 고객 경험 전반에서 준실시간에 가까운 의사 결정을 필요로 합니다.

캠페인은 빠르게 시작되고 반복됩니다. 고객 행동은 분기가 아니라 일 단위로 변화합니다. 성과 신호는 수십 개의 플랫폼에서 동시에 유입됩니다. 이런 환경에서는 정적인 대시보드, 지연된 분석, 사일로화된 인사이트의 한계가 즉각적으로 드러납니다.

전자상거래는 새로운 인텔리전스 접근 방식을 시험하는 최전선으로, 비즈니스 전반에서 그 어느 영역보다 빠르게 데이터 수집과 의사 결정 간의 격차를 드러냅니다.

전자상거래의 인텔리전스 격차

대부분의 전자상거래 조직은 심각하게 파편화된 데이터 환경에서 운영됩니다. 잠재 고객 및 트랜잭션 데이터는 광고 플랫폼, 전자상거래 시스템, CRM 도구, 고객 지원 애플리케이션, 분석 스택 전반에 흩어져 있습니다. 성과 인사이트는 마케팅, 고객 서비스, 제품, 경영진 팀이 각기 다른 지표와 정의를 사용하는 등 직무별로 사일로화되는 경우가 많습니다.

동시에, 중요한 비즈니스 컨텍스트는 기존 분석 시스템 밖에 존재합니다. 캠페인 사후 분석, 고객 피드백, 제품 출시 회고, 운영 인사이트는 스프레드시트, 프레젠테이션 자료, 이메일, Slack 스레드에 묻혀 있습니다. 이러한 제도화된 지식은 매일 의사 결정에 영향을 미치지만 정형 데이터와 연결하거나 분석하기는 쉽지 않습니다.

그 결과 인텔리전스 격차가 발생합니다. 팀은 인사이트를 실행에 옮기기보다 수치를 맞추고 컨텍스트를 찾는 데 더 많은 시간을 소비합니다. 의사 결정은 느려지고 데이터에 대한 신뢰는 약화되며 고객 경험을 개선하거나 성장을 이끌 기회를 놓치게 됩니다.

실제 현장에서 나타나는 변화

선도적인 리테일 기업은 데이터와 컨텍스트를 따로 관리하는 방식에서 벗어나, 두 요소를 함께 활용하도록 팀을 지원하며 이 격차를 좁혀가고 있습니다. 정적인 대시보드나 일회성 분석에 의존하는 대신, 비즈니스 사용자가 데이터를 동적으로 탐색하고 자연어로 복잡한 질문을 던지며 무엇이 일어났는지뿐 아니라 왜 그런 결과가 나왔는지까지 이해할 수 있습니다.

Decile은 이러한 변화가 전자상거래에서 어떻게 구현되고 있는지를 보여주는 구체적인 사례입니다. 전자상거래 브랜드를 지원하는 AI 기반 분석 플랫폼인 Decile은 빠른 의사 결정이 필요한 비즈니스 사용자에게 고급 분석 역량을 직접 제공합니다. Decile은 고객, 캠페인, 상거래 데이터를 플랫폼 내에서 통합해 분석가를 기다리거나 점점 복잡해지는 대시보드를 탐색하지 않고도 팀이 인사이트를 도출하고 실행할 수 있도록 지원합니다.

이러한 접근 방식은 전자상거래 조직이 중요한 순간을 놓치지 않고 행동할 수 있도록 지원하지만, 이를 실현하려면 단순한 데이터 액세스만으로는 충분하지 않습니다.

리테일의 숨은 자산, 제도화된 지식

리테일과 전자상거래에서 가장 가치 있는 인사이트는 데이터베이스에 존재하지 않습니다. 이러한 인사이트는 팀의 경험과 팀이 만들어내는 산출물에 축적돼 있으며, 예를 들면 다음과 같습니다.

캠페인의 성공과 실패 이유를 설명하는 사후 분석

반복되는 제품 또는 사용성 문제를 드러내는 고객 서비스 노트

과거 컨텍스트에 기반해 결정한 머천다이징 및 가격 책정

전략에 영향을 미치는 분석가 코멘터리와 내부 논의

이러한 지식을 데이터와 연결하지 못하면, 조직은 같은 교훈을 반복해서 다시 배우게 됩니다. 정형 데이터와 제도화된 지식을 결합하면 팀은 더 높은 확신과 일관성, 속도로 행동할 수 있습니다.

팀이 인텔리전스에 접근하는 새로운 방식

리테일 팀의 속도가 빨라질수록 데이터와 상호작용하는 방식도 더 직관적이어야 합니다. 수십 개의 대시보드를 오가거나 분석 팀에 요청을 제출하는 대신 비즈니스 사용자는 점점 더 직접 질문하고 즉시 신뢰할 수 있는 답을 얻기를 원합니다.

Snowflake Intelligence는 자연어를 통해 정형 데이터와 비정형 데이터를 모두 탐색하면서도 거버넌스, 일관성, 투명성을 유지할 수 있도록 설계되었습니다. 팀은 신뢰 유지를 위한 통제를 우회하지 않고도 데이터와 컨텍스트를 함께 추론할 수 있습니다.

이를 통해 보고서를 만드는 팀뿐 아니라 매일 의사 결정을 내리는 이들도 인텔리전스를 활용할 수 있습니다.

Decile: 전자상거래 팀에 Snowflake Intelligence 역량 제공

Decile은 리테일 분석 플랫폼을 통해 Snowflake Intelligence 역량이 전자상거래 팀에 어떻게 전달될 수 있는지를 보여줍니다.

Decile은 전자상거래 조직 전반에서 인사이트를 민주화하도록 설계된 AI 기반 분석 솔루션입니다. Snowflake Cortex AI를 기반으로 구축된 Decile은 사전 정의된 대시보드와 정적인 세그먼트를 넘어 마케터, 경영진, 분석가가 데이터를 탐색하고 더 빠르게 행동할 수 있도록 지원합니다.

이 접근 방식을 도입하기 전, Decile 솔루션은 표준화된 대시보드, 사전 정의된 세그먼테이션, 활성화 워크플로우에 의존하고 있었습니다. 일반적인 사용 사례에는 효과적이었지만 이 모델은 확장에 한계가 있었습니다. 맞춤형 요청은 증가했고, 분석 팀은 과부하 상태에 놓였으며, 고객 성공 팀은 보고서를 인사이트로 해석하는 데 상당한 시간을 투입해야 했습니다.

Decile은 복잡성을 추가하지 않으면서 사용자가 더 빠르게 움직일 수 있도록 지원할 방법이 필요했습니다. 이를 위해서는 사용자 의도를 이해하고 올바른 데이터 모델에서 작동하며 투명한 SQL을 생성하고 신뢰할 수 있는 데이터에 기반한 설명 가능한 결과를 제공하는 솔루션이 필요했습니다.

Decile은 Cortex AI를 기반으로 하는 에이전트 주도 인텔리전스를 플랫폼에 직접 내장했습니다. Snowflake에서 이미 데이터 거버넌스가 적용된 상태였기 때문에, Decile은 기존의 시맨틱 설명, 보안 정책 및 메타데이터를 활용해 에이전트를 빠르고 안전하게 구축할 수 있었습니다.

에이전트 기반 인텔리전스를 실제로 확장하는 방법

Decile은 기존 문서와 간단한 지침을 기반으로 시맨틱 뷰를 구성해 소수의 고객을 대상으로 에이전트 파일럿을 먼저 진행했습니다. 시간이 지나면서 시맨틱 리소스 생성을 자동화하고 에이전트를 애플리케이션에 직접 내장하며 이 접근 방식을 확장했습니다.

고객은 다음과 같은 질문을 할 수 있었습니다.

“신제품 성과는 어때?”

“이번 이메일 캠페인에서 발생한 주문 비율은 얼마나 돼?”

“이번 주에 가장 많은 매출을 창출한 고객 세그먼트는 어디지?”

이에 대해 에이전트는 결과뿐 아니라 패턴이 나타난 이유와 결론에 도달한 과정을 설명하는 컨텍스트까지 제공했습니다. 이러한 투명성은 비기술 사용자 사이에서 신뢰를 구축하는 데 핵심적인 요소였습니다.

효과는 즉각적으로 나타났습니다. Decile에 따르면, 파일럿 고객 그룹을 대상으로 에이전트를 출시한 첫 주 안에 브랜드의 절반 이상이 사용에 동의했습니다. 이 고객들의 경우, 기존 지원 요청의 약 75퍼센트가 에이전트로 처리되어 팀은 더 높은 가치의 업무에 집중할 수 있었습니다.

“Snowflake Intelligence는 이전에는 리소스 부족으로 얻기 어려웠던 인사이트를 고객에게 제공하고 있습니다.”라고 Decile의 시니어 프로덕트 매니저 Hailey Sims는 말합니다. “에이전트의 사고 과정을 확인하고 신뢰를 쌓는 것이 테스트 단계에서 핵심이었습니다.”

리테일 리더 관점의 시사점

Decile 사례는 성공적인 플랫폼 구현 그 이상을 보여줍니다. 즉, 리테일 조직이 인텔리전스를 바라보는 접근 방식의 더 큰 변화를 시사합니다.

지금 주목받고 있는 Snowflake Intelligence 모델을 활용하면 정형 데이터와 제도화된 지식, 에이전트 기반 추론을 하나로 연결해 거버넌스와 신뢰를 유지하면서도 더 빠르고 확신 있는 의사결정을 내릴 수 있습니다.

리테일/소비재 전반에서 이러한 변화는 다음을 의미합니다.

비즈니스 사용자에게 더 가까워지는 Intelligence

신뢰할 수 있는 설명 가능한 답변으로 분석 병목 현상 해소

지표만큼 중요한 컨텍스트

거버넌스와 투명성은 타협 불가

Decile은 이러한 역량이 리테일 플랫폼을 통해 어떻게 제공될 수 있는지를 보여줍니다. 더 넓게 보면, 이는 리테일 조직이 인텔리전스를 통해 의사 결정을 지원하는 방식을 재구상하고 있음을 반영합니다.

Snowflake Intelligence란?

Snowflake Intelligence는 비즈니스 팀과 기술 팀이 데이터와 제도화된 지식을 확신 있는 의사 결정으로 전환할 수 있도록 설계된 Snowflake의 엔터프라이즈 인텔리전스 환경입니다. 정형 및 비정형 데이터를 통합하고 엔터프라이즈 시맨틱을 적용하며 거버넌스와 투명성이 보장된 방식으로 AI 에이전트를 활용해 해당 정보 전반을 추론합니다.

Snowflake Intelligence는 기본 AI, 에이전트, 시맨틱 역량을 제공하는 Snowflake Cortex AI를 기반으로 구축되었습니다. Cortex AI가 조직과 파트너가 맞춤형 에이전트 기반 경험을 구축하도록 지원하는 반면, Snowflake Intelligence는 Snowflake 플랫폼 내에서 신뢰할 수 있는 의사 결정 기반 경험을 기본 제공 형태로 즉시 활용할 수 있게 합니다.

Decile은 Snowflake Intelligence 역량이 전자상거래 팀에 제공될 수 있는 하나의 방식을 보여줍니다. Snowflake Intelligence는 마케팅, 고객 경험, 머천다이징, 리더십 워크플로우 전반에서 인사이트를 운영화하려는 리테일/소비재 조직에 이러한 역량을 직접 제공하고 있습니다.

전자상거래를 넘어 리테일 의사 결정을 지원하는 Snowflake Intelligence

Snowflake Intelligence는 전자상거래를 넘어 리테일/소비재 전반에서 다양한 고부가가치 사용 사례를 지원합니다.

마케팅 성과 및 개인화: 캠페인이 진행 중인 동안 캠페인 성과와 잠재 고객 행동을 분석해 지출, 타기팅, 메시징을 최적화합니다.

고객 경험 및 유지: 트랜잭션 데이터, 고객 서비스 상호작용, 피드백을 결합해 반복되는 문제를 식별하고 이탈을 줄입니다.

머천다이징 및 상품 구성 계획: 매장, 채널, 지역, 세그먼트 전반에서 제품 성과를 파악하고, 정량적 지표를 리뷰와 반품에서 얻은 정성적 인사이트와 연결합니다.

공급망 및 재고 의사 결정: 수요 신호, 재고 수준, 운영 컨텍스트를 통합해 더 민첩한 계획과 이행을 지원합니다.

경영진 및 부서 간 의사 결정: 조직 전반의 데이터와 컨텍스트에 대한 공통된 이해를 반영한 신뢰할 수 있고 설명 가능한 답변을 리더에게 제공합니다.

각각의 시나리오에서 Snowflake Intelligence는 과거에는 대규모로 구현하기 어려웠거나 불가능했던 방식을 가능하게 합니다. 데이터와 컨텍스트를 실시간으로 함께 추론해, 더 빠르고 확신 있는 실행을 지원합니다.

순간을 넘어 지속적인 관계로

리테일 조직이 데이터에서 의사 결정까지의 속도를 높일수록, 중요한 순간에 더 정확하게 대응할 수 있습니다. 더 빠른 인사이트는 더 나은 고객 경험과 팀 간 정렬을 강화하고, 신뢰를 기반으로 한 지속적인 관계를 구축합니다.

Snowflake Intelligence는 거버넌스가 적용된 데이터와 제도화된 지식을 기반으로 팀이 추론할 수 있도록 지원함으로써, 리테일/소비재 조직이 인사이트를 안전하고 자신 있게 확장하고 데이터를 의사 결정으로, 그 의사 결정을 장기적인 경쟁 우위로 전환하도록 돕습니다.

Snowflake Intelligence를 활용해 비즈니스 전반의 모든 사용자가 자연어로 복잡한 질문에 데이터 기반 답변을 얻는 방법을 알아보고 싶다면 온디맨드 가상 이벤트 Snowflake Connect: AI를 시청하세요.