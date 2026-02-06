Le organizzazioni retail e beni di consumo operano in un contesto sempre più complesso. Le aspettative dei clienti sono più alte che mai, i canali continuano a moltiplicarsi e i margini restano costantemente sotto pressione. Le decisioni su marketing, merchandising, pricing, supply chain e customer experience devono essere prese più velocemente, e con maggiore sicurezza, rispetto al passato.

Per supportare queste decisioni, i retailer raccolgono volumi enormi di dati provenienti da negozi fisici, piattaforme di ecommerce, sistemi di marketing, strumenti di assistenza clienti e partner terzi. Oggi i dati informano quasi ogni area del business, aumentando le aspettative in termini di velocità, accuratezza e allineamento tra i team.

Eppure, nonostante questa abbondanza di dati, molte organizzazioni retail faticano ancora a trasformare le informazioni in intelligence condivisa e azionabile.

Perché l’ecommerce avverte per primo la pressione

Sebbene queste sfide riguardino il retail nel suo complesso, i team di ecommerce spesso le percepiscono in modo più acuto. I canali digitali generano dati ad alta velocità, richiedono sperimentazione continua ed esigono decisioni quasi in tempo reale su marketing, merchandising e customer experience.

Le campagne vengono lanciate e iterate rapidamente. Il comportamento dei clienti cambia in giorni, non in trimestri. I segnali di performance arrivano simultaneamente da decine di piattaforme. In questo contesto, i limiti di dashboard statiche, analisi ritardate e insight frammentati diventano immediatamente evidenti.

L’ecommerce è diventato il banco di prova per nuovi approcci all’intelligence — mettendo in luce il divario tra raccolta dei dati e decision-making più rapidamente di qualsiasi altra area del business.

Il gap di intelligence nell’ecommerce

La maggior parte delle organizzazioni di ecommerce opera in ambienti dati fortemente frammentati. I dati su audience e transazioni sono distribuiti tra piattaforme pubblicitarie, sistemi di ecommerce, strumenti CRM, applicazioni di customer support e stack di analytics. Gli insight sulle performance sono spesso isolati per funzione, con team di marketing, customer service, prodotto e leadership che lavorano su metriche e definizioni diverse.

Allo stesso tempo, il contesto di business critico vive al di fuori dei sistemi di analytics tradizionali. Analisi post-campagna, feedback dei clienti, retrospettive sui lanci di prodotto e insight operativi sono sepolti in fogli di calcolo, presentazioni, email e thread Slack. Sebbene questa conoscenza istituzionale influenzi le decisioni ogni giorno, resta difficile da analizzare o collegare ai dati strutturati.

Il risultato è un gap di intelligence: I team trascorrono più tempo a riconciliare i numeri e cercare contesto che ad agire sugli insight. Le decisioni rallentano, la fiducia nei dati si erode e si perdono opportunità per migliorare la customer experience o stimolare la crescita.

Come si traduce questo cambiamento nella pratica

Le organizzazioni retail più avanzate stanno iniziando a colmare questo divario consentendo ai team di lavorare con dati e contesto insieme, anziché separatamente. Invece di affidarsi a dashboard statiche o analisi una tantum, gli utenti di business possono esplorare i dati in modo dinamico, porre domande complesse in linguaggio naturale e comprendere non solo cosa è successo — ma anche perché.

Decile offre un esempio concreto di come questo cambiamento stia prendendo forma nell’ecommerce. In qualità di piattaforma di analytics basata sull’AI al servizio dei brand ecommerce, Decile porta funzionalità analitiche avanzate direttamente agli utenti di business che devono muoversi rapidamente. Unificando i dati di clienti, campagne e commercio all’interno della propria piattaforma, Decile consente ai team di individuare insight e agire senza dover attendere gli analisti o orientarsi tra dashboard sempre più complesse.

Questo approccio permette alle organizzazioni di ecommerce di agire quando il momento conta ancora, ma per funzionare richiede più del semplice accesso ai dati.

La conoscenza istituzionale è un asset nascosto nel retail

Alcuni degli insight più preziosi nel retail e nell’ecommerce non risiedono affatto nei database. Vivono nell’esperienza dei team e negli artefatti che producono, come ad esempio:

Analisi post-campagna che spiegano perché le iniziative hanno avuto successo o meno

Note del customer service che rivelano problemi ricorrenti di prodotto o di usabilità

Decisioni di merchandising e pricing influenzate dal contesto storico

Commenti degli analisti e discussioni interne che orientano la strategia

Senza un modo per collegare questa conoscenza ai dati, le organizzazioni finiscono per imparare ripetutamente le stesse lezioni. Mettere insieme dati strutturati e conoscenza istituzionale consente ai team di agire con maggiore sicurezza, coerenza e velocità.

Un nuovo modo per accedere all’intelligence

Man mano che i team retail accelerano, hanno bisogno di un modo più intuitivo per lavorare con i dati. Invece di navigare tra decine di dashboard o inviare richieste ai team di analytics, gli utenti di business vogliono sempre più spesso porre domande dirette e ricevere risposte affidabili immediatamente.

Snowflake Intelligence è progettata per aiutare i team a esplorare dati strutturati e non strutturati in linguaggio naturale, preservando al contempo governance, coerenza e trasparenza. I team possono ragionare su dati e contesto insieme — senza aggirare i controlli necessari a mantenere la fiducia.

Questo rende l’intelligence accessibile alle persone che prendono decisioni ogni giorno, non solo ai team che creano i report.

Decile: portare le funzionalità di Snowflake Intelligence ai team di ecommerce

Decile dimostra come le funzionalità di Snowflake Intelligence possano essere rese disponibili ai team di ecommerce attraverso una piattaforma di analytics per il retail.

Decile è una soluzione di analytics basata sull’AI progettata per democratizzare l’accesso agli insight all’interno delle organizzazioni di ecommerce. Basata su Snowflake Cortex AI, Decile consente ai brand di andare oltre dashboard predefinite e segmentazioni statiche, offrendo a marketer, executive e analisti la possibilità di esplorare i dati e agire più rapidamente.

Prima di adottare questo approccio, la soluzione di Decile si basava su dashboard standardizzate, segmentazione predefinita e workflow di attivazione. Sebbene efficace per i casi d’uso più comuni, questo modello faticava a scalare. Le richieste personalizzate aumentavano, i team di analytics si sovraccaricavano e i team di customer success dedicavano molto tempo a tradurre i report in insight.

Decile aveva bisogno di un modo per consentire agli utenti di muoversi più velocemente senza creare ulteriore complessità. Ciò significava trovare una soluzione in grado di comprendere l’intento dell’utente, operare sul corretto modello dati, generare SQL trasparente e fornire risultati spiegabili basati su dati affidabili.

Costruendo su Cortex AI, Decile ha integrato un’intelligence basata su agenti direttamente nella propria piattaforma. Con i dati già governati in Snowflake, Decile ha sfruttato descrizioni semantiche esistenti, policy di sicurezza e metadati per attivare rapidamente e in sicurezza gli agenti.

Scalare l’intelligence basata su agenti nella pratica

Decile ha iniziato con un progetto pilota di agenti con un piccolo gruppo di clienti, utilizzando viste semantiche arricchite con documentazione esistente e istruzioni leggere. Nel tempo, ha scalato questo approccio automatizzando la generazione delle risorse semantiche e integrando gli agenti direttamente nella propria applicazione.

I clienti potevano porre domande come:

“Come sta andando il nuovo prodotto?”

“Che percentuale di ordini proviene da questa campagna email?”

“Quali segmenti di clienti stanno generando più ricavi questa settimana?”

In risposta, gli agenti fornivano non solo i risultati ma anche il contesto — spiegando perché sono emersi determinati pattern e come si è arrivati alle conclusioni. Questa trasparenza è stata fondamentale per costruire fiducia tra gli utenti non tecnici.

L’impatto è stato immediato. Secondo Decile, entro la prima settimana dal lancio dell’agente per il gruppo pilota, oltre la metà dei brand ha scelto di utilizzarlo. Per questi clienti, circa il 75% delle precedenti richieste di supporto è stato gestito dall’agente, liberando i team per attività a maggior valore.

“Snowflake Intelligence sta offrendo ai nostri clienti accesso a insight che prima non avevano le risorse per ottenere”, afferma Hailey Sims, Senior Product Manager di Decile. “Vedere il processo di ragionamento dell’agente e costruire fiducia in esso è stato fondamentale durante la fase di test.”

Cosa significa per i leader del retail

L’esempio di Decile evidenzia molto più di un’implementazione di piattaforma di successo. Indica un cambiamento più ampio nel modo in cui le organizzazioni retail stanno affrontando il tema dell’intelligence.

Ciò che sta emergendo è il modello Snowflake Intelligence: consentire ai team di combinare dati strutturati, conoscenza istituzionale e ragionamento basato su agenti per supportare decisioni più rapide e sicure, senza sacrificare governance o fiducia.

Nel retail e nei beni di consumo, questo cambiamento segnala che:

L’intelligence si avvicina sempre di più all’utente di business

Risposte affidabili e spiegabili possono ridurre la dipendenza dai colli di bottiglia dell’analytics

Il contesto conta tanto quanto le metriche

Governance e trasparenza restano imprescindibili

Decile mostra come queste funzionalità possano essere offerte attraverso una piattaforma retail. Più in generale, riflette il modo in cui le organizzazioni retail stanno ripensando il ruolo dell’intelligence nel supporto al decision-making.

Che cos’è Snowflake Intelligence?

Snowflake Intelligence è l’esperienza di enterprise intelligence di Snowflake progettata per aiutare team di business e tecnici a trasformare dati e conoscenza istituzionale in decisioni sicure. Unisce dati strutturati e non strutturati, applica semantiche enterprise e utilizza agenti AI per ragionare su queste informazioni in modo governato e trasparente.

Snowflake Intelligence è basata su Snowflake Cortex AI, che fornisce le funzionalità AI, di agent e semantiche sottostanti. Mentre Cortex AI consente alle organizzazioni e ai partner di creare esperienze personalizzate basate su agenti, Snowflake Intelligence offre queste funzionalità out of the box come esperienza affidabile e orientata alle decisioni all’interno della piattaforma Snowflake.

Decile dimostra uno dei modi in cui le funzionalità di Snowflake Intelligence possono essere offerte ai team di ecommerce. Snowflake Intelligence offre queste stesse funzionalità direttamente alle organizzazioni retail e dei beni di consumo che desiderano rendere operativi gli insight su marketing, customer experience, merchandising e workflow della leadership.

Come Snowflake Intelligence supporta il decision-making nel retail oltre l’ecommerce

Oltre all’ecommerce, Snowflake Intelligence abilita una serie di casi d’uso ad alto valore nel retail e nei beni di consumo:

Performance di marketing e personalizzazione: Ottimizzare investimenti, targeting e messaggi analizzando le performance delle campagne e il comportamento delle audience mentre le campagne sono ancora attive.

Customer experience e retention: Combinare dati transazionali, interazioni con il customer service e feedback per individuare problemi ricorrenti e ridurre il churn.

Merchandising e pianificazione dell’assortimento: Comprendere le performance dei prodotti tra negozi, canali, regioni e segmenti, collegando metriche quantitative a insight qualitativi provenienti da recensioni e resi.

Decisioni su supply chain e inventario: Integrare segnali di domanda, livelli di inventario e contesto operativo per supportare una pianificazione e un fulfillment più reattivi.

Decision-making esecutivo e cross-funzionale: Fornire ai leader risposte affidabili e spiegabili che riflettano una comprensione condivisa di dati e contesto in tutta l’organizzazione.

In ciascuno di questi scenari, Snowflake Intelligence consente ai team di fare ciò che storicamente era difficile o impossibile su larga scala: ragionare su dati e contesto in tempo reale e agire con sicurezza.

Dai momenti alle relazioni durature

Quando le organizzazioni retail riescono a passare più rapidamente dai dati alle decisioni, sono meglio attrezzate per agire quando il momento conta ancora. Insight più rapidi portano a migliori customer experience, a un maggiore allineamento tra i team e a relazioni più solide e durature basate sulla fiducia.

Consentendo ai team di ragionare su dati governati e conoscenza istituzionale, Snowflake Intelligence aiuta le organizzazioni del retail e dei beni di consumo a scalare l’insight in modo sicuro e affidabile, trasformando i dati in decisioni e le decisioni in un vantaggio di lungo periodo.

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