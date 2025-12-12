영향의 차이를 이해하고 해법을 설계하는 데이터 기반 매핑

비가 올 때도 모든 곳에 똑같이 내리지 않듯이 변화의 영향도 성별에 따라 다르게 나타납니다. 예를 들어, 기후 변화의 비용은 남성과 소년들에 비해 여성과 소녀들이 더 많이 부담할 가능성이 높다는 것은 익히 잘 알려진 사실입니다.

기후 변화는 여성과 소녀들에게 심각한 위협이 되며, 그로 인한 영향도 이들에게 불균형적으로 집중됩니다. UN 보고서에 따르면 기후 변화로 인해 이주한 사람들 중 80% (59개 저중소득 국가를 대상으로 분석)는 여성과 소녀들로 추정되며, 이에 따라 이들이 겪는 위험은 더욱 가중됩니다. 또한, 자연 재해 발생 시 여성과 아동의 사망률은 남성보다 최대 14배까지 높을 수 있습니다. 이러한 취약성은 주로 사회 경제적 요인에서 비롯됩니다. 여성은 영세 농업과 같이 기후 변화에 민감한 생계 수단에 크게 의존하는 경우가 많아, 홍수나 가뭄으로 인해 소득을 잃을 가능성이 상대적으로 큽니다.

극단적인 기상 현상이 이러한 불평등을 더욱 악화시키는 것은 맞지만, 사실 여성은 그 외 다른 형태의 변화나 불확실성 속에서도 상이한 영향을 받습니다. 사회적, 경제적 변화 역시 여성에게 더 심각한 영향을 미칩니다. 예를 들어, 세계은행의 연구에 따르면 남성 실업률이 1% 증가할 때 여성에 대한 신체적 폭력 발생률은 0.5%p, 즉 2.75% 증가하는 것으로 나타났습니다. 이는 실업으로 인해 발생하는 재정적, 심리적 스트레스와도 일치하는 결과입니다.

이러한 문제를 이해하는 것은 이를 해결하거나 최소한 그 영향을 완화하기 위한 첫 번째 단계입니다. 다행스럽게도 우리는 이를 도울 수 있는 도구와 방향을 제시해 주는 역사적 사례를 이미 가지고 있습니다. 그중 가장 먼저 필요한 것은 바로 데이터입니다. 특히 AI 시대에는 더 많은 데이터가 필요합니다. 이때 데이터는 우리가 이해하고자 하는 인구 집단을 정확하게 반영하고 시의적절해야 하며 대표성을 갖추어야 합니다. 이는 Snowflake의 데이터 불균형 종식(End Data Disparity) 운동과 Snowflake Marketplace의 새로운 Data for Good 데이터 레이블의 목표이기도 합니다. 하지만 데이터만으로는 부족합니다. 즉, 데이터를 분석할 수 있는 수단이 필요합니다. 그리고 지도는 매우 강력한 도구가 됩니다.

한 장의 그림이 천 마디 말을 대신한다면, 지도는 그 이상을 보여준다

지도는 오랫동안 데이터의 패턴을 시각화하고, 복잡한 질문에 대한 답을 찾는 데 활용되어 왔습니다. 초기 주제도(thematic mapping)의 대표적인 사례 중 하나는 1854년 런던에서 의사로 활동하던 John Snow가 만든 지도입니다. Snow는 런던의 한 지역을 지도에 표시하고 거리와 식수 펌프 위치를 포함시킨 뒤, 콜레라 사망 발생률을 매핑했습니다. 그리고 데이터를 겹쳐 본 결과, Broad Street에 위치한 특정 펌프를 중심으로 뚜렷한 패턴이 드러났습니다. 이후 해당 펌프의 손잡이를 제거하자 콜레라 신규 감염이 멈췄습니다. 추후 조사 결과, 해당 펌프는 최초 감염자의 집 아래에 있던 오수 구덩이 근처에 있었던 것으로 밝혀졌습니다.