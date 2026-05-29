Temos o prazer de anunciar a disponibilidade do Claude Opus 4.8, o modelo mais recente da Anthropic, no Snowflake Cortex AI. Como parceiros de lançamento da Anthropic, disponibilizamos o Claude Opus 4.8 em versão preliminar pública no mesmo dia. Ele está disponível dentro do perímetro seguro da Snowflake para uso com Cortex Code, Cortex Agents, Cortex AI Functions, Cortex Inference e Snowflake Intelligence.
Claude Opus 4.8
O Claude Opus 4.8 é o modelo mais recente da Anthropic. Ele é altamente autônomo e tem desempenho excepcional em trabalhos de agentes de longo prazo, trabalho de conhecimento e Tasks de memória. Ele se baseia nos pontos fortes dos modelos Opus anteriores e é mais forte em trabalhos profissionais, incluindo elaboração de documentos, análise de dados e apresentações.
Fonte: Anthropic, 28 de maio de 2026
O que é possível fazer com o Claude Opus 4.8 no Snowflake
O Opus 4.8 une-se a outros modelos líderes de IA no Snowflake Cortex AI, possibilitando uma ampla variedade de casos de uso para as empresas, tudo dentro do perímetro de segurança e governança do Snowflake. Com o Opus 4.8, você pode:
Acelerar o desenvolvimento com o Cortex Code: o agente de codificação de IA da Snowflake entende os dados, a governança e os fluxos de trabalho da sua empresa, permitindo que as equipes passem da ideia à produção com rapidez, sem quebrar a confiança ou afetar a escala. Agora, com o Opus 4.8, o Cortex Code possibilita raciocínio aprimorado, geração de código, suporte a Tasks mais complexas e de longa duração e execução de agentes, trazendo assistência segura e ciente do Snowflake diretamente para a interface Snowsight, a CLI e as ferramentas de desenvolvimento locais. Para engenheiros de dados, analistas e desenvolvedores, ele transforma a linguagem natural em pipelines, análises de dados e agentes de IA prontos para produção, reduzindo semanas de trabalho de integração a minutos, mantendo-se governado, interoperável e de nível empresarial. É possível testar o Claude Opus 4.8 em versão preliminar usando o comando /model na CLI:
Criar agentes avançados para o trabalho pessoal: o Snowflake Intelligence traz uma nova categoria de agentes para o trabalho pessoal, desenvolvidos para transformar o modo como as organizações trabalham, colaboram e inovam, promovendo uma cultura verdadeiramente baseada em dados. Todos os colaboradores, independentemente do nível de conhecimento técnico, podem fazer perguntas complexas em linguagem natural, descobrir o "porquê" por trás de cada "o quê" e tomar medidas com confiança, tudo dentro do perímetro seguro e governado do Snowflake. O Claude Opus 4.8 no Snowflake Cortex AI amplia essa base com raciocínio aprimorado, geração de código mais robusta e suporte a fluxos de trabalho de agentes mais sofisticados. As equipes podem criar agentes avançados que raciocinam sobre dados corporativos estruturados e não estruturados e orquestram fluxos de trabalho analíticos e operacionais com segurança dentro do Snowflake.
Analisar dados estruturados e não estruturados com precisão inigualável: o Cortex AI Functions facilita a criação de pipelines de IA com escala ajustável em dados corporativos multimodais usando SQL. O Cortex AI Functions oferece processamento de alto desempenho a um custo menor do que os pipelines de IA orquestrados manualmente, possibilitando insights confiáveis em toda a empresa e mantendo os recursos de segurança e governança já reconhecidos da Snowflake. Por exemplo, com a função AI_COMPLETE, os analistas podem aplicar instruções em linguagem natural diretamente no SQL, utilizando modelos como o Opus 4.8.
SELECT AI_COMPLETE(
'claude-opus-4-8',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
- Os desenvolvedores podem criar aplicações de IA mais próximas dos seus dados seguros: use o Cortex Inference para criar aplicações corporativas com agentes dentro do perímetro de segurança do Snowflake. Eles podem aproveitar novos recursos, como os níveis de esforço ajustáveis do Opus 4.8, permitindo que o modelo equilibre a profundidade do raciocínio e a latência em uma tarefa. Os desenvolvedores podem começar rapidamente usando o Anthropic SDK, apontando-o para seu ponto de extremidade do Snowflake Cortex Inference, possibilitando uma integração contínua com as ferramentas Anthropic já conhecidas.
import httpx
import anthropic
token = <snowflake_access_token>
http_client = httpx.Client(
headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
verify=False, # Disable SSL verification for internal endpoints
)
client = anthropic.Anthropic(
api_key="not-used", # Required but overridden by Bearer auth
base_url="https://<snowflake_account_url>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex",
http_client=http_client,
default_headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
)
response = client.messages.create(
model="claude-opus-4-8",
max_tokens=1024,
messages=[
{
"role": "user",
"content": "Pull the latest usage and billing details for customer ACME-4921 and flag anything unusual.",
}
],
)
print(response.content[0].text)
As empresas querem colocar a IA com agentes em produção rapidamente. Com o Claude Opus 4.8 da Anthropic, os agentes podem lidar com Tasks complexas e de longa duração com maior consistência e menos supervisão, impulsionando o trabalho real em escala. Com vários pontos de entrada, da Cortex Code CLI ao Snowflake Intelligence, ao Cortex AI Functions e ao Cortex Inference, os clientes podem adotar facilmente esse recurso e acelerar o caminho rumo a uma IA com agentes de alto impacto, em escala e pronta para produção.
Saiba mais
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Declarações prospectivas
Este artigo contém declarações prospectivas, inclusive sobre nossas futuras ofertas de produtos. Elas não constituem compromissos de fornecimento ou produção de quaisquer ofertas de produtos. Os resultados e as ofertas reais podem diferir e estão sujeitos a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos. Consulte nosso documento 10-Q mais recente para obter mais informações.