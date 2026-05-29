Temos o prazer de anunciar a disponibilidade do Claude Opus 4.8, o modelo mais recente da Anthropic, no Snowflake Cortex AI. Como parceiros de lançamento da Anthropic, disponibilizamos o Claude Opus 4.8 em versão preliminar pública no mesmo dia. Ele está disponível dentro do perímetro seguro da Snowflake para uso com Cortex Code, Cortex Agents, Cortex AI Functions, Cortex Inference e Snowflake Intelligence.

Claude Opus 4.8

O Claude Opus 4.8 é o modelo mais recente da Anthropic. Ele é altamente autônomo e tem desempenho excepcional em trabalhos de agentes de longo prazo, trabalho de conhecimento e Tasks de memória. Ele se baseia nos pontos fortes dos modelos Opus anteriores e é mais forte em trabalhos profissionais, incluindo elaboração de documentos, análise de dados e apresentações.