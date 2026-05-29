Siamo lieti di annunciare la disponibilità di Claude Opus 4.8, l’ultimo modello di Anthropic, su Snowflake Cortex AI. In qualità di partner di lancio di Anthropic, rendiamo Claude Opus 4.8 disponibile in public preview lo stesso giorno del rilascio. È disponibile all’interno del perimetro sicuro Snowflake per l’utilizzo con Cortex Code, Cortex Agents, Cortex AI Functions, Cortex Inference e Snowflake Intelligence.
Claude Opus 4.8
Claude Opus 4.8 è l’ultimo modello di Anthropic. È altamente autonomo e offre prestazioni eccellenti nelle attività agentiche di lungo periodo, nel knowledge work e nei task di memoria. Si basa sui punti di forza dei precedenti modelli Opus e offre risultati ancora migliori nelle attività professionali, tra cui redazione di documenti, analisi dei dati e presentazioni.
Fonte: Anthropic, 28 maggio 2026
Cosa puoi fare con Claude Opus 4.8 su Snowflake
Opus 4.8 si aggiunge ai principali modelli di AI in Snowflake Cortex AI e abilita un’ampia gamma di casi d’uso aziendali, sempre all’interno del perimetro di sicurezza e governance Snowflake. Con Opus 4.8, puoi:
Accelerare lo sviluppo con Cortex Code: L’agente AI di coding Snowflake comprende dati aziendali, governance e workflow, così i team passano rapidamente dall’idea alla produzione senza compromettere l’affidabilità né la scalabilità. Ora, con Opus 4.8, Cortex Code offre capacità di ragionamento migliorate, generazione di codice, supporto per task più complessi e di lunga durata, ed esecuzione agentica, portando assistenza sicura e consapevole del contesto Snowflake direttamente nell’interfaccia Snowsight, nella CLI e negli strumenti di sviluppo locali. Per data engineer, analisti e builder, trasforma il linguaggio naturale in pipeline, analisi dei dati e agenti AI pronti per la produzione, riducendo a minuti settimane di lavoro di integrazione, e restando governato, interoperabile e di livello enterprise. Puoi provare Claude Opus 4.8 in preview con il comando /model nella CLI:
Sviluppare agenti di lavoro personali avanzati: Snowflake Intelligence introduce una nuova categoria di agenti di lavoro personali progettati per trasformare il modo in cui le organizzazioni operano, collaborano e innovano, promuovendo una cultura realmente basata sui dati. Ogni dipendente, indipendentemente dalle competenze tecniche, può porre domande complesse in linguaggio naturale, scoprire il “perché” dietro ogni “cosa” e agire con sicurezza, sempre all’interno del perimetro Snowflake sicuro e governato. Claude Opus 4.8 su Snowflake Cortex AI amplia questa data foundation con capacità di ragionamento più avanzate, una generazione di codice più efficace e il supporto a workflow agentici più sofisticati. I team possono sviluppare agenti avanzati che ragionano su dati aziendali strutturati e non strutturati e orchestrare workflow analitici e operativi in modo sicuro all’interno di Snowflake.
Analizzare dati strutturati e non strutturati con una precisione senza precedenti: Cortex AI Functions semplifica lo sviluppo di pipeline di AI scalabili su dati aziendali multimodali utilizzando SQL. Cortex AI Functions offre elaborazione ad alte prestazioni a un costo inferiore rispetto alle pipeline di AI orchestrate manualmente, consentendo di ottenere insight affidabili in tutta l’azienda e mantenendo le capacità di sicurezza e governance per cui Snowflake è nota. Ad esempio, con la funzione AI_COMPLETE, gli analisti possono applicare istruzioni in linguaggio naturale direttamente in SQL, sfruttando modelli come Opus 4.8.
SELECT AI_COMPLETE(
'claude-opus-4-8',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
- Gli sviluppatori possono sviluppare app di AI più vicine ai propri dati sicuri: Utilizza Cortex Inference per sviluppare app aziendali agentiche all’interno del perimetro di sicurezza Snowflake. Possono sfruttare nuove funzionalità come i livelli di effort regolabili di Opus 4.8, che consentono al modello di bilanciare profondità del ragionamento e latenza in un task. Gli sviluppatori possono iniziare rapidamente con l’SDK Anthropic puntandolo al proprio endpoint Snowflake Cortex Inference, per un’integrazione fluida con gli strumenti Anthropic che già conoscono.
import httpx
import anthropic
token = <snowflake_access_token>
http_client = httpx.Client(
headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
verify=False, # Disable SSL verification for internal endpoints
)
client = anthropic.Anthropic(
api_key="not-used", # Required but overridden by Bearer auth
base_url="https://<snowflake_account_url>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex",
http_client=http_client,
default_headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
)
response = client.messages.create(
model="claude-opus-4-8",
max_tokens=1024,
messages=[
{
"role": "user",
"content": "Pull the latest usage and billing details for customer ACME-4921 and flag anything unusual.",
}
],
)
print(response.content[0].text)
Le aziende vogliono portare rapidamente l’Agentic AI in produzione. Con Claude Opus 4.8 di Anthropic, gli agenti possono gestire task complessi e di lunga durata con maggiore coerenza e minore supervisione, facendo avanzare il lavoro reale su larga scala. Con più punti di accesso, da Cortex Code CLI a Snowflake Intelligence, Cortex AI Functions e Cortex Inference, i clienti possono adottare facilmente questa funzionalità e accelerare il percorso verso un’Agentic AI ad alto impatto e pronta per la produzione, su larga scala.
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Dichiarazioni previsionali
Questo articolo contiene dichiarazioni previsionali, anche in merito alla nostra futura offerta di prodotto, e non costituisce un impegno a fornire alcuna offerta di prodotto. I risultati e le offerte effettivi possono differire e sono soggetti a rischi e incertezze noti e ignoti. Per maggiori informazioni, consulta il nostro ultimo 10-Q.