Le aziende vogliono portare rapidamente l’Agentic AI in produzione. Con Claude Opus 4.8 di Anthropic, gli agenti possono gestire task complessi e di lunga durata con maggiore coerenza e minore supervisione, facendo avanzare il lavoro reale su larga scala. Con più punti di accesso, da Cortex Code CLI a Snowflake Intelligence, Cortex AI Functions e Cortex Inference, i clienti possono adottare facilmente questa funzionalità e accelerare il percorso verso un’Agentic AI ad alto impatto e pronta per la produzione, su larga scala.

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