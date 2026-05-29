高度なパーソナルワークエージェントの構築：Snowflake Intelligenceは、真のデータドリブンな文化を醸成することで、組織の働き方、コラボレーション、イノベーションの方法を変革するように設計された、新しいカテゴリのパーソナルワークエージェントを導入します。技術的な専門知識の有無にかかわらず、すべての従業員が自然言語で複雑な質問をし、あらゆる事象の背後にある理由を明らかにして、自信を持って行動を起こすことができます。これらはすべて、セキュアでガバナンスの効いたSnowflakeの境界内で行われます。Snowflake Cortex AI上のClaude Opus 4.8は、強化された推論、より強力なコード生成、より高度なエージェントワークフローのサポートにより、この基盤を拡張します。チームは、構造化および非構造化エンタープライズデータ全体で推論を行う高度なエージェントを構築し、Snowflake内でセキュアに分析および運用ワークフローをオーケストレーションできます。