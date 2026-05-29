Anthropicの最新モデルであるClaude Opus 4.8のSnowflake Cortex AIで利用可能になったことをお知らせします。SnowflakeはAnthropicのローンチパートナーとして、パブリックプレビューとしてClaude Opus 4.8の即日利用を可能にしました。セキュアなSnowflakeの境界内で利用可能であり、Cortex Code、Cortex Agents、Cortex AI関数、Cortex推論、Snowflake Intelligenceと組み合わせて使用できます。
Claude Opus 4.8
Claude Opus 4.8はAnthropicの最新モデルです。自律性が非常に高く、長期的なエージェント作業、ナレッジワーク、記憶タスクにおいて非常に優れたパフォーマンスを発揮します。以前のOpusモデルの強みを基盤としており、文書作成、データ分析、プレゼンテーションなどの専門的な業務においてさらに強力になっています。
出典：Anthropic、2026年5月28日
Snowflake上のClaude Opus 4.8で実現できること
Opus 4.8がSnowflake Cortex AIの主要なAIモデルに加わることで、Snowflakeのセキュリティおよびガバナンスの境界内で、幅広いエンタープライズユースケースを実現できるようになります。Opus 4.8を使用すると、以下のことが可能になります。
Cortex Codeによる開発の迅速化：SnowflakeのAIコーディングエージェントは、お客様のエンタープライズデータ、ガバナンス、ワークフローを理解します。これにより、チームは信頼性を損なったり規模に影響を与えたりすることなく、アイデアから本番環境への移行を迅速に行うことができます。Opus 4.8を搭載したCortex Codeにより、推論、コード生成、より複雑で長期的なタスクのサポート、エージェント実行が向上します。セキュアでSnowflakeを認識するアシスタンスを、Snowsightインターフェイス、CLI、ローカル開発ツールに直接提供します。データエンジニア、アナリスト、ビルダー向けに、自然言語を本番環境ですぐに使えるパイプライン、アナリティクス、AIエージェントに変換します。ガバナンス、相互運用性、エンタープライズグレードの品質を維持しながら、数週間かかっていた連携作業を数分に短縮します。CLIで/modelコマンドを使用すると、プレビュー版のClaude Opus 4.8を試すことができます。
高度なパーソナルワークエージェントの構築：Snowflake Intelligenceは、真のデータドリブンな文化を醸成することで、組織の働き方、コラボレーション、イノベーションの方法を変革するように設計された、新しいカテゴリのパーソナルワークエージェントを導入します。技術的な専門知識の有無にかかわらず、すべての従業員が自然言語で複雑な質問をし、あらゆる事象の背後にある理由を明らかにして、自信を持って行動を起こすことができます。これらはすべて、セキュアでガバナンスの効いたSnowflakeの境界内で行われます。Snowflake Cortex AI上のClaude Opus 4.8は、強化された推論、より強力なコード生成、より高度なエージェントワークフローのサポートにより、この基盤を拡張します。チームは、構造化および非構造化エンタープライズデータ全体で推論を行う高度なエージェントを構築し、Snowflake内でセキュアに分析および運用ワークフローをオーケストレーションできます。
構造化データと非構造化データを比類のない精度で分析：Cortex AI関数を使用すると、SQLを使用してマルチモーダルなエンタープライズデータ全体にスケーラブルなAIパイプラインを簡単に構築できます。Cortex AI関数は、手動でオーケストレーションされたAIパイプラインよりも低コストで高性能な処理を実現し、Snowflakeならではのセキュリティとガバナンスの機能を維持しながら、企業全体で信頼性の高いインサイトを獲得できます。たとえば、AI_COMPLETE関数を使用すると、アナリストはOpus 4.8などのモデルを活用して、SQLで直接自然言語の指示を適用できます。
SELECT AI_COMPLETE(
'claude-opus-4-8',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
- 開発者はセキュアなデータの近くでAIアプリケーションを構築可能：Cortex推論を使用して、Snowflakeのセキュリティ境界内でエージェント型のエンタープライズアプリケーションを構築します。Opus 4.8の調整可能なエフォートレベルなどの新機能を活用することで、モデルはタスクにおける推論の深さとレイテンシーのバランスを取ることができます。開発者は、Anthropic SDKをSnowflake Cortex推論エンドポイントに向けることで迅速に開始でき、使い慣れたAnthropicツールとのシームレスな統合が可能になります。
import httpx
import anthropic
token = <snowflake_access_token>
http_client = httpx.Client(
headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
verify=False, # Disable SSL verification for internal endpoints
)
client = anthropic.Anthropic(
api_key="not-used", # Required but overridden by Bearer auth
base_url="https://<snowflake_account_url>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex",
http_client=http_client,
default_headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
)
response = client.messages.create(
model="claude-opus-4-8",
max_tokens=1024,
messages=[
{
"role": "user",
"content": "Pull the latest usage and billing details for customer ACME-4921 and flag anything unusual.",
}
],
)
print(response.content[0].text)
企業は、エージェント型AIを本番環境に迅速に移行したいと考えています。AnthropicのClaude Opus 4.8を使用すると、エージェントは複雑で長期的なタスクをより高い一貫性と少ない監視で処理でき、実際の業務を大規模に推進できます。Cortex Code CLIからSnowflake Intelligence、Cortex AI関数、Cortex推論まで、複数のエントリポイントが用意されているため、お客様はこの機能を簡単に導入し、影響力の大きい本番環境向けの大規模なエージェント型AIへの移行を加速させることができます。
詳しくはこちら
Cortex Codeのローンチ発表を読み、詳細についてこちらでご確認ください。
このクイックスタートでは、Snowflake Intelligenceを使用して構造化データと非構造化データからインサイトを得られます。
将来の見通しに関する記述
このページには、Snowflakeが将来提供する製品に関する記述を含め、将来の見通しに関する記述が含まれていますが、これはいかなる製品の提供も約束するものではありません。実際の成果や提供物は異なる可能性があり、既知および未知のリスクおよび不確実性の影響を受けます。詳細については、最新の四半期報告書（10-Q）をご覧ください。