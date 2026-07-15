상호운용성 검증을 통과하지 못한 Unity Catalog

이 글을 작성하는 시점에 Unity Catalog는 인바운드 방향에서만 완전한 상호운용성을 지원합니다. 인바운드 액세스의 경우 외부 엔진이 Unity Catalog의 Iceberg REST Catalog 엔드포인트에 연결해 테이블에 액세스할 수 있습니다. 그러나 아웃바운드 액세스는 상황이 근본적으로 다릅니다. Snowflake Horizon과 같은 외부 카탈로그의 Iceberg 테이블에 액세스할 때 Databricks는 Iceberg REST Catalog API를 사용하지 않습니다. 대신 JDBC를 사용해 metadata.json 경로를 가져오는 Snowflake Catalog SDK를 사용한 뒤 사전 구성된 IAM 자격 증명으로 기반 스토리지에 직접 액세스합니다(문서). 더욱이 이 방식은 읽기 작업에만 적용됩니다. 외부 카탈로그에서 관리하는 Iceberg 테이블은 명시적으로 읽기 전용으로 유지되며 외부 Iceberg 테이블에 대한 쓰기는 지원되지 않습니다(문서).

이러한 제한이 데이터 주도권 확보에 미치는 영향은 분명합니다. Databricks와 Unity Catalog에서 워크로드를 운영하면 사실상 전체 데이터 자산을 Unity Catalog로 마이그레이션해야 합니다. 이는 상호운용성의 기본적인 약속을 훼손할 뿐 아니라 Unity Catalog가 시장에서 가장 ‘상호운용성이 뛰어난 카탈로그’라는 자체 주장과도 배치됩니다.

Snowflake Horizon Catalog는 근본적으로 다릅니다. Apache Polaris를 기반으로 구축된 Snowflake Horizon Catalog는 Iceberg REST Catalog 프로토콜을 엔드투엔드로 구현합니다. Horizon은 Snowflake의 네이티브 거버넌스 계층입니다. Snowflake가 관리하거나 액세스하는 Iceberg 테이블 전반에 분류, 액세스 정책, 계보, 품질, 카탈로그 관리를 일관되게 적용하면서도 읽기 또는 쓰기 작업을 제한하지 않습니다. 또한 Snowflake의 데이터를 활용하는 데이터 팀은 플랫폼이나 테이블 유형에 한정된 부분적인 뷰가 아니라 전체 데이터 자산에서 민감 데이터가 어디에 있는지 종합적으로 파악할 수 있습니다. 이는 Horizon Catalog가 Catalog Linked Databases라는 기능을 통해 Unity Catalog와 같은 외부 카탈로그에 연결하고 해당 쿼리에 필요한 액세스 권한을 얻기 위해 외부 카탈로그의 Iceberg REST Catalog 엔드포인트를 직접 호출하기 때문에 가능합니다. 새로운 IAM 역할이나 장기 자격 증명을 요청하거나 새로운 보안 메커니즘을 관리하기 위해 플랫폼 팀에 티켓을 제출할 필요가 없습니다.

상호운용성에서 개방형 보안이 중요한 이유

Iceberg REST Catalog는 카탈로그가 서로 안전하게 통신하는 방식을 정의합니다. 이 기능을 발급된 자격 증명(vended credentials)이라고 합니다. 발급된 자격 증명은 특정 작업을 위해 소스 카탈로그가 위임하는 단기 토큰입니다. 이 기능은 카탈로그가 테이블 및 보안 태세에 대한 단일 진실 공급원 역할을 하도록 하는 메커니즘을 제공합니다. 하지만 Iceberg REST Catalog 사양에 정의되어 있더라도 카탈로그가 이를 반드시 구현해야 하는 것은 아닙니다. 발급된 자격 증명의 대안은 IAM 역할과 액세스 키 같은 장기 자격 증명을 통한 광범위한 액세스입니다. 이러한 접근 방식은 보안 태세를 복잡하게 만들고 잠재적 위험을 높입니다. 첫째, 액세스 범위가 특정 쿼리로 제한되지 않으며 실제로는 특정 테이블 단위로도 제한되지 않습니다. 둘째, 소스 카탈로그 및 IAM 계층에 모두 정책을 중복 정의해야 하므로 Iceberg REST 사양이 권장하는 안전한 개방형 상호운용성의 기반이 무너집니다.

Snowflake Horizon Catalog는 인바운드와 아웃바운드 페더레이션 모두에 발급된 자격 증명을 완전하게 구현합니다. 따라서 Snowflake 관리형 Iceberg 테이블에 액세스하는 엔진이 무엇이든 Iceberg 테이블과 액세스 정책을 단일 창에서 관리할 수 있습니다. 실제로 Horizon Catalog에서 액세스 정책을 정의하면 별도 작업 없이 원하는 엔진에서도 해당 정책이 적용됩니다. 지금까지는 오브젝트 수준(카탈로그, 네임스페이스, 테이블)에서 작동해 왔으며 새로 도입되어 프라이빗 프리뷰로 제공되는 Scan Plan API는 호환 엔진에 대한 거버넌스를 세분화된 행 및 열 수준 액세스 제어까지 확장합니다. 이 글을 작성하는 시점에 Unity Catalog는 외부 카탈로그에서 발급한 자격 증명을 사용하지 않으므로 소스 카탈로그의 액세스 정책을 준수하지 않습니다.

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