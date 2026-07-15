Unity Catalog non supera il test dell'interoperabilità

Al momento in cui scriviamo, Unity Catalog supporta la piena interoperabilità in una sola direzione: quella inbound. Per l'accesso inbound, gli engine esterni possono connettersi agli endpoint Iceberg REST Catalog di Unity Catalog per accedere alla tabella. Per l'accesso outbound, il quadro è radicalmente diverso. Quando accede alle Iceberg Tables provenienti da catalog esterni come Snowflake Horizon, Databricks non utilizza le API Iceberg REST Catalog. Al loro posto usa lo Snowflake Catalog SDK, che ricorre a JDBC per recuperare il metadata.json path e poi accede direttamente allo storage sottostante utilizzando credenziali IAM preconfigurate (docs). Per di più, questo funziona solo per le operazioni di lettura. Le Iceberg Tables gestite da catalog esterni restano esplicitamente di sola lettura; le scritture su Iceberg Tables esterne non sono supportate (docs).

L'impatto sulla tua capacità di ottenere autonomia sui dati è innegabile. Quando ospiti i tuoi workload su Databricks e Unity Catalog, di fatto sei costretto a migrare l'intero patrimonio di dati su Unity Catalog, tradendo la promessa di base dell'interoperabilità e la stessa affermazione secondo cui Unity Catalog sarebbe il catalog più "interoperabile sul mercato".

Snowflake Horizon Catalog è tutt'altra cosa. Costruito sulle fondamenta di Apache Polaris, Snowflake Horizon Catalog offre un'implementazione end‑to‑end del protocollo Iceberg REST Catalog. Horizon è il livello di governance nativo di Snowflake, in cui classificazione, policy di accesso, lineage, qualità e gestione del catalog vengono applicati in modo coerente a tutte le Iceberg Tables gestite o consultate da Snowflake, senza limitare le operazioni di lettura o scrittura. Per di più, i team che operano sui dati provenienti da Snowflake ottengono una visione completa di dove risiedono i dati sensibili nell'intero patrimonio, e non una visione parziale limitata dalla piattaforma o dal tipo di tabella. Ciò è possibile perché Horizon Catalog si connette a catalog esterni come Unity Catalog tramite una feature chiamata Catalog Linked Databases e chiama direttamente l'endpoint Iceberg REST Catalog del catalog per ottenere l'accesso per quella specifica query. Non serve aprire un ticket con il team della piattaforma per negoziare un nuovo ruolo IAM, una credenziale a lunga durata o per gestire un nuovo meccanismo di sicurezza.

Perché la sicurezza open è determinante per l'interoperabilità

L'Iceberg REST Catalog definisce il modo in cui i catalog dovrebbero comunicare tra loro in sicurezza. La feature si chiama vended credentials. Le credenziali vending sono token a breve durata delegati dal catalog di origine per operazioni specifiche. Offrono un meccanismo che rende il tuo catalog la fonte di verità per le tue tabelle e per il tuo profilo di sicurezza. Tuttavia, sebbene sia previsto dalla specifica dell'Iceberg REST Catalog, nulla obbliga i catalog a implementarlo. L'alternativa alle vended credentials è un accesso su base ampia tramite ruoli IAM e credenziali a lunga durata come le access key. Questi approcci aggiungono complessità e potenziale rischio al tuo profilo di sicurezza. In primo luogo, non sono limitati alla specifica query o, in pratica, a una tabella specifica. In secondo luogo, le policy devono essere duplicate nel catalog di origine e nel livello IAM, vanificando le fondamenta di un'open interoperabilità sicura come raccomandato nella specifica Iceberg REST.

Snowflake Horizon Catalog implementa pienamente le credenziali vending per la federazione sia inbound sia outbound, offrendoti un unico punto di controllo per gestire le tue Iceberg Tables e le policy di accesso per qualsiasi engine che accede alle tue Iceberg Tables gestite da Snowflake. In pratica, questo significa che puoi definire le policy di accesso in Horizon Catalog e vederle applicate nell'engine che preferisci senza lavoro aggiuntivo. Se finora questo funzionava a livello di oggetto (catalog, namespace e tabelle), la nuova Scan Plan API, in private preview, estende la governance a controlli di accesso granulari a livello di riga e di colonna per gli engine compatibili. Al momento in cui scriviamo, Unity Catalog non rispetta le policy di accesso del tuo catalog di origine perché non utilizza le credenziali emesse dai catalog esterni.

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