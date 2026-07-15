相互運用性の要件を満たさないUnity Catalog

本記事の執筆時点において、Unity Catalogはインバウンドという一方向でのみ包括的な相互運用性をサポートしています。インバウンドアクセスの場合、外部エンジンはUnity CatalogのIceberg REST Catalogエンドポイントに接続してテーブルにアクセスできます。アウトバウンドアクセスの場合は、状況が根本的に異なります。Snowflake Horizonなどの外部カタログからIcebergテーブルにアクセスする場合、DatabricksはIceberg REST Catalog APIを使用しません。代わりに、JDBCを使用してmetadata.jsonパスを取得するSnowflake Catalog SDKを使用し、事前設定されたIAM認証情報を使用して基盤となるストレージに直接アクセスします（ドキュメント）。さらに、これは読み取り操作でのみ機能します。外部カタログでマネージド状態にあるIcebergテーブルは明示的に読み取り専用のままであり、外部のIcebergテーブルへの書き込みはサポートされていません（ドキュメント）。

これがデータに対する主体性の確保に与える影響は、否定できません。DatabricksとUnity Catalogでワークロードをプラットフォーム化する場合、事実上、データエステート全体をUnity Catalogに移行することが求められます。これは相互運用性の基本的な要件を損なうものであり、Unity Catalogが市場で最も「相互運用性の高いカタログ」であるという彼ら自身の主張とも矛盾します。

SnowflakeのHorizonカタログは、これとは根本的に異なります。Apache Polarisを基盤として構築されたSnowflake Horizonカタログは、Iceberg REST Catalogプロトコルのエンドツーエンドの実装を提供します。HorizonはSnowflakeのネイティブなガバナンスレイヤーであり、Snowflakeが管理またはアクセスするIcebergテーブル全体にわたって、読み取りや書き込みの操作を制限することなく、分類、アクセスポリシー、リネージ、品質、およびカタログ管理が一貫して適用されます。さらに、Snowflakeのデータを扱うデータチームは、プラットフォームやテーブルのタイプに縛られた部分的なビューではなく、エステート全体にわたって機密データがどこに存在するかを示す包括的な全体像を把握できます。これが機能するのは、HorizonカタログがCatalog Linked Databasesと呼ばれる機能を介してUnity Catalogなどの外部カタログに接続し、そのカタログのIceberg REST Catalogエンドポイントを直接呼び出して、特定のクエリに対するアクセス権をカタログから取得するためです。新しいIAMロールや長期的な認証情報の交渉、あるいは新しいセキュリティメカニズムの管理のために、プラットフォームチームにチケットを提出する必要はありません。

オープンなセキュリティが相互運用性にとって重要である理由

Iceberg REST Catalogは、カタログ同士がセキュアに通信する方法を定義しています。この機能はVended Credentialsと呼ばれます。Vended Credentialsは、特定の操作のためにソースカタログによって委任される短期的なトークンです。これにより、カタログがテーブルとセキュリティ態勢の信頼できる唯一の情報源となるメカニズムが提供されます。しかし、これはIceberg REST Catalogの仕様で定義されているものの、カタログにその実装を義務付ける要件はありません。Vended Credentialsの代替となるのは、IAMロールやアクセスキーのような長期的な認証情報を介した広範なアクセスです。これらのアプローチは、セキュリティ態勢に複雑さと潜在的なリスクをもたらします。第一に、これらは特定のクエリや、実際には特定のテーブルにスコープが限定されていません。第二に、ソースカタログとIAMレイヤーの両方でポリシーを重複させる必要があり、Iceberg REST仕様で推奨されているセキュアでオープンな相互運用性の基盤が損なわれます。

Snowflake Horizonカタログは、インバウンドとアウトバウンド両方のフェデレーションに対してVended Credentialsを包括的に実装しており、Snowflakeでマネージド状態にあるIcebergテーブルにアクセスするあらゆるエンジン向けに、Icebergテーブルとアクセスポリシーを管理するための単一の管理画面を提供します。実際には、Horizonカタログでアクセスポリシーを定義すれば、追加の作業なしで、任意のエンジンでそのポリシーを適用できることを意味します。これまではオブジェクトレベル（カタログ、名前空間、テーブル）で機能していましたが、新たに導入されたScan Plan API（プライベートプレビュー中）により、互換性のあるエンジンに対するきめ細かい行および列レベルのアクセス制御へとガバナンスが拡張されます。執筆時点では、Unity Catalogは外部カタログによって発行された認証情報を使用しないため、ソースカタログのアクセスポリシーを尊重しません。

詳細な比較：最も相互運用性の高いカタログの選択は?あなたの選択