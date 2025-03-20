AI 티핑 포인트: 2025년 리테일 업계 리더가 알아야 할 사항

AI는 한동안 우리 곁에 머무를 것입니다. 2023년은 패닉과 놀라움의 해, 2024년은 광범위한 실험의 해였다면 2025년은 리테일 기업들이 AI 애플리케이션에 대해 진지하게 생각해보는 한 해가 될 것입니다. 하지만 상황은 단순하지가 않습니다. AI 개념 증명이 샌드박스에서 프로덕션 단계로 진입하고 있는 가운데, 주요 AI 혁신 기업들은 신생 기업들과의 경쟁에 직면해 있습니다. 현재 시점에서 AI의 발전 속도는 뉴스 사이클이 쫓아가지 못하는 상황입니다. 따라서 변화에 시간이 걸리는 리테일 산업의 경우에는 다음과 같은 과제를 고민해봐야 합니다. 채택 가능한 속도보다 더 빠르게 변화하고 있는 기술을 어떻게 활용할 것인가? 지금의 선택이 미래의 성공을 위한 포지셔닝이 될 것인가?

이러한 상황을 헤쳐나갈 수 있는 방법에 대해 필자뿐만 아니라, Snowflake의 CEO인 Sridhar Ramaswamy, Snowflake의 AI 석학 엔지니어인 Yuxiong Xe 및 여타 산업별 전문가들도 진지하게 생각하고 있으며 그러한 고민을 담은 것이 바로 Snowflake AI + 데이터 예측 2025’ 보고서 입니다.

여기서 핵심은 빠르게 변화하는 상황에 대응할 수 있는 유연성을 유지하면서, 앞으로 계속 지속될 것에 투자를 하는 것입니다. 다시 말해, 데이터 전략에 집중하고, 견고한 데이터 파운데이션을 구축하고, AI 중심의 요구 사항을 충족하기 위해 리더십 스킬 세트를 재정의해야 합니다. 이를 통해 조직은 LLM 모델 선택의 유연성 등 적응력을 유지하면서도 AI 운영에 도움이 되는 플랫폼을 활용할 수 있습니다. Snowflake의 예측 보고서는 AI로 가속화되는 미래가 어떤 모습일지 제시하고, 이 상황에서 경쟁에 필요한 강력한 데이터 전략을 수립하지 못하는 조직이 직면하게 될 위험을 강조하고 있습니다.

2025년, 리테일 산업에서 성공적인 데이터 전략을 수립하려면 세 가지 핵심 우선순위, 즉 안전한 내외부 협업, 생성형 AI의 구현, 기존 ML 및 딥러닝 보다 심층적인 통합에 중점을 두어야 합니다.

리테일 산업 예측 및 인사이트와 관련된 보다 자세한 내용을 살펴보려면 ‘Snowflake AI + 데이터 예측 2025’ 보고서’를 다운로드하세요.