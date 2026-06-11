EXECUTIVE SUMMARY

Le nuove funzionalità di CoWork (in precedenza Snowflake Intelligence) offrono intelligence personalizzata e proattiva, oltre a workflow agentici, sull’intero spettro di tipi di dati e processi dell’organizzazione.

Nuovo blueprint Agentic AI per il biopharma: Sanofi adotta una data foundation unificata, pronta per l’AI, che accelera le decisioni in ricerca e sviluppo, settore manifatturiero e area commerciale, incluso un agente AI che fornisce ai rappresentanti commerciali insight pre-call approfonditi e piani generati dall’AI in pochi secondi.

I workflow agentici enterprise si basano su cinque componenti chiave, tra cui dati e contesto enterprise governati, modelli di intelligenza artificiale, app e un control plane agentico.

Per i leader del settore Healthcare e Life Sciences, il dibattito sull’intelligenza artificiale si è spostato dai progetti pilota a ciò che è davvero pronto per scalare.

Le organizzazioni leader dispongono da tempo degli elementi necessari per la trasformazione: enormi volumi di dati, solide competenze scientifiche e cliniche e un chiaro mandato a migliorare risultati, efficienza e innovazione. Ma lo Snowflake Summit di quest’anno ha chiarito un punto: la prossima era dell’intelligenza artificiale non sarà definita da casi d’uso isolati, ma da un’esecuzione ponderata e governata in tutta l’azienda.

Nel corso dell’ultimo Snowflake Summit, Snowflake ha evidenziato l’evoluzione dell’AI Data Cloud e delle sue funzionalità di AI come data foundation per enterprise AI, app, agenti e collaboration governata.

Per provider sanitari, payer, aziende farmaceutiche, organizzazioni medtech e istituti di ricerca, il messaggio era chiaro: l’intelligenza artificiale sta passando dai progetti pilota a workflow estesi all’intera organizzazione, capaci di ragionare in sicurezza sui dati enterprise, supportare decisioni migliori e scalare in processi altamente regolamentati.

Ecco tre takeaway chiave per executive e responsabili di linea del settore Healthcare e Life Sciences.

1. Il futuro del settore è agentico

L’Agentic AI sta rapidamente diventando molto più di una visione futura per l’Healthcare e le Life Sciences. Si sta affermando come strada concreta per risolvere alcune delle sfide più persistenti del settore, come la complessità amministrativa, i workflow frammentati, l’aumento dei costi e la necessità di offrire cure più personalizzate, tempestive ed efficienti.

“Nessuno sceglie una carriera in medicina perché ama la burocrazia. L’Agentic AI è una delle prime ondate tecnologiche che consente ai clinici di avvicinarsi a operare al massimo delle proprie competenze”, afferma Jesse Cugliotta, Global Head, Healthcare e Life Sciences, Snowflake.

All’inizio di quest’anno, il report Snowflake “The Future of AI + Interoperability in Healthcare Report” ha messo in evidenza questa tendenza, rilevando che il 64,5% delle organizzazioni sanitarie e delle agenzie di sanità pubblica coinvolte nel sondaggio ha già adottato l’Agentic AI, la sta sperimentando o prevede di implementarla nei prossimi sei-dodici mesi. I principali casi d’uso spaziano dal miglioramento dell’esperienza di pazienti, assicurati e provider e dalla riduzione dei costi all’ottimizzazione delle operations e al progresso della salute della popolazione.

Questo cambiamento era già evidente a Snowflake Summit, dove i clienti hanno mostrato come i workflow agentici possano passare dal concetto all’impatto operativo.

