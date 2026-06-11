Resumo executivo

Os novos recursos do CoWork (antigo Snowflake Intelligence) oferecem inteligência proativa e personalizada e fluxos de trabalho com agentes em todo o escopo de tipos de dados e processos da organização.

Novo plano de ação de IA com agentes para o setor biofarmacêutico: A Sanofi adota uma base unificada e preparada para IA que impulsiona decisões mais rápidas em pesquisa e desenvolvimento, indústria e setor comercial, incluindo um agente que fornece aos representantes de vendas insights e planos pré-chamada detalhados, gerados por IA em segundos.

Os fluxos de trabalho corporativos com agentes têm cinco componentes principais, incluindo dados e contexto corporativos governados, modelos de IA, aplicações e um plano de controle com agentes.

A conversa sobre IA passou de projetos piloto para o que está pronto para ajustar a escala para os líderes do setor de saúde e ciências da vida.

As principais organizações já possuem há muito tempo os componentes necessários para a transformação: grandes volumes de dados, profundo conhecimento científico e clínico e um mandato claro para melhorar os resultados, a eficiência e a inovação. Mas o Snowflake Summit deste ano deixou uma coisa clara: a próxima era da IA será definida não por casos de uso isolados, mas por uma execução cuidadosa e governada em toda a empresa.

Durante o Snowflake Summit, a Snowflake enfatizou a evolução do AI Data Cloud e seus recursos de IA como base para IA para empresas, aplicações, agentes e colaboração governada.

Para provedores de saúde, operadoras de planos de saúde, empresas farmacêuticas, organizações de tecnologia médica e instituições de pesquisa, a mensagem foi direta: a IA está passando de projetos piloto para fluxos de trabalho em toda a organização que podem raciocinar com segurança sobre dados corporativos, apoiar melhores decisões e ajustar a escala em processos altamente regulamentados.

Aqui estão três aprendizados principais para executivos e líderes de linhas de negócios do setor de saúde e ciências da vida.

1. O futuro do setor é com agentes

A IA com agentes está se tornando rapidamente mais do que uma visão de futuro para o setor de saúde e ciências da vida. Ela está surgindo como um caminho prático para resolver alguns dos desafios mais persistentes do setor, como a complexidade administrativa, os fluxos de trabalho fragmentados, o aumento dos custos e a necessidade de oferecer um atendimento mais personalizado, oportuno e eficiente.

“Ninguém entra na medicina porque adora burocracia. A IA com agentes é uma das primeiras ondas de tecnologia que permite aos médicos chegarem mais perto de atuar no limite de suas licenças”, afirma Jesse Cugliotta, Global Head, Healthcare & Life Sciences da Snowflake.

O próprio relatório da Snowflake, “The Future of AI + Interoperability in Healthcare Report”, destacou essa tendência no início deste ano, revelando que 64,5% das organizações de saúde e agências de saúde pública pesquisadas já adotaram a IA com agentes, estão fazendo experimentos com ela ou planejam implementá-la nos próximos 6 a 12 meses. Seus principais casos de uso variam desde melhorar a experiência do membro e do provedor e reduzir custos até otimizar operações e promover a saúde da população.

Essa mudança já era visível no Snowflake Summit, onde os clientes mostraram como os fluxos de trabalho com agentes podem passar do conceito ao impacto operacional.

