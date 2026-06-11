3 aprendizados do Snowflake Summit para organizações de saúde e ciências da vida
Resumo executivo
Os novos recursos do CoWork (antigo Snowflake Intelligence) oferecem inteligência proativa e personalizada e fluxos de trabalho com agentes em todo o escopo de tipos de dados e processos da organização.
Novo plano de ação de IA com agentes para o setor biofarmacêutico: A Sanofi adota uma base unificada e preparada para IA que impulsiona decisões mais rápidas em pesquisa e desenvolvimento, indústria e setor comercial, incluindo um agente que fornece aos representantes de vendas insights e planos pré-chamada detalhados, gerados por IA em segundos.
Os fluxos de trabalho corporativos com agentes têm cinco componentes principais, incluindo dados e contexto corporativos governados, modelos de IA, aplicações e um plano de controle com agentes.
A conversa sobre IA passou de projetos piloto para o que está pronto para ajustar a escala para os líderes do setor de saúde e ciências da vida.
As principais organizações já possuem há muito tempo os componentes necessários para a transformação: grandes volumes de dados, profundo conhecimento científico e clínico e um mandato claro para melhorar os resultados, a eficiência e a inovação. Mas o Snowflake Summit deste ano deixou uma coisa clara: a próxima era da IA será definida não por casos de uso isolados, mas por uma execução cuidadosa e governada em toda a empresa.
Durante o Snowflake Summit, a Snowflake enfatizou a evolução do AI Data Cloud e seus recursos de IA como base para IA para empresas, aplicações, agentes e colaboração governada.
Para provedores de saúde, operadoras de planos de saúde, empresas farmacêuticas, organizações de tecnologia médica e instituições de pesquisa, a mensagem foi direta: a IA está passando de projetos piloto para fluxos de trabalho em toda a organização que podem raciocinar com segurança sobre dados corporativos, apoiar melhores decisões e ajustar a escala em processos altamente regulamentados.
Aqui estão três aprendizados principais para executivos e líderes de linhas de negócios do setor de saúde e ciências da vida.
1. O futuro do setor é com agentes
A IA com agentes está se tornando rapidamente mais do que uma visão de futuro para o setor de saúde e ciências da vida. Ela está surgindo como um caminho prático para resolver alguns dos desafios mais persistentes do setor, como a complexidade administrativa, os fluxos de trabalho fragmentados, o aumento dos custos e a necessidade de oferecer um atendimento mais personalizado, oportuno e eficiente.
“Ninguém entra na medicina porque adora burocracia. A IA com agentes é uma das primeiras ondas de tecnologia que permite aos médicos chegarem mais perto de atuar no limite de suas licenças”, afirma Jesse Cugliotta, Global Head, Healthcare & Life Sciences da Snowflake.
O próprio relatório da Snowflake, “The Future of AI + Interoperability in Healthcare Report”, destacou essa tendência no início deste ano, revelando que 64,5% das organizações de saúde e agências de saúde pública pesquisadas já adotaram a IA com agentes, estão fazendo experimentos com ela ou planejam implementá-la nos próximos 6 a 12 meses. Seus principais casos de uso variam desde melhorar a experiência do membro e do provedor e reduzir custos até otimizar operações e promover a saúde da população.
Essa mudança já era visível no Snowflake Summit, onde os clientes mostraram como os fluxos de trabalho com agentes podem passar do conceito ao impacto operacional.
“Ninguém entra na medicina porque ama a papelada. A IA agêntica é uma das primeiras ondas tecnológicas que permite aos profissionais de saúde se aproximarem do topo de suas qualificações profissionais, focando no que realmente importa,” diz Jesse Cugliotta, Global Head, Healthcare & Life Sciences at Snowflake.
Inderpreet Kambo, Co-Founder e CEO da Improzo, também disse no evento: “À medida que a IA com agentes passa do conceito para a implantação, as empresas de ciências da vida estão descobrindo que a verdadeira solução não é uma novidade, e sim a ativação dos dados e sistemas que elas já possuem no Snowflake AI Data Cloud. No Snowflake Summit, líderes de toda a indústria farmacêutica e de biotecnologia estão aqui para explorar como a infraestrutura de dados unificada, o Cortex AI e as estruturas com agentes estão convergindo para preencher a lacuna entre o insight e a execução”.
A transformação da Sanofi em uma empresa com agentes
Um cliente que demonstra como essa transformação com agentes funciona na prática é a Sanofi, uma das principais empresas biofarmacêuticas do mundo. Como muitas organizações globais, os primeiros investimentos em dados da Sanofi produziram milhares de painéis, mas deixaram grande parte dos dados subjacentes subutilizados. A mudança ocorreu quando a Sanofi unificou seus dados na Snowflake e começou a trabalhar com a Elementum, uma alternativa nativa de IA ao SaaS herdado, para criar fluxos de trabalho determinísticos e com agentes diretamente em seus dados corporativos.
Para a Sanofi, o objetivo não é simplesmente adicionar IA aos sistemas existentes, mas reinventar como a empresa opera em pesquisa e desenvolvimento, indústria, operações comerciais, compras, suporte de TI, RH e vendas. Os fluxos de trabalho de IA criados com a Elementum são executados diretamente na Snowflake, ajudando a reduzir o atrito, os custos e a dependência associados aos softwares corporativos tradicionais. A mesma base de dados unificada já oferece suporte às equipes de pesquisa da Sanofi, que usam a Snowflake para processar dados clínicos do mundo real e ajustar a escala, além de acelerar a análise que orienta as decisões de desenvolvimento de medicamentos. A Sanofi também lançou o “Concierge for Field”, um agente de IA criado com o Snowflake Cortex AI que prepara os representantes de vendas globais para cada visita a médicos ou provedores.
Saiba mais: Assista a este vídeo de cliente para ver como a Sanofi está reinventando o futuro do setor biofarmacêutico com a Snowflake.
2. Quatro novos recursos do CoWork levam o setor da IA passiva para a inteligência proativa
Organizações de todo o setor operam com alguns dos dados mais complexos e regulamentados do mundo. O Snowflake CoWork (antigo Snowflake Intelligence), companheiro de trabalho de IA da Snowflake revelado no Summit, foi criado para lidar com essa complexidade, transformando dados corporativos fragmentados em inteligência governada e acionável para todos os trabalhadores do conhecimento.
O CoWork é um agente de trabalho pessoal para cada usuário clínico e usuário empresarial. Ele consegue raciocinar com profundidade, automatizar tarefas rotineiras e acelerar o caminho das ideias às decisões e à ação. Ao combinar entendimento aprofundado, automação e contexto corporativo, o CoWork ajuda as organizações a transformar a IA em resultados de negócios mensuráveis.
Os principais recursos do CoWork, a maioria dos quais já está em versão preliminar pública, estará em versão preliminar pública em breve ou será GA em breve, incluem:
Entende sua organização profundamente e fornece respostas precisas a partir de seus dados mais complexos: O CoWork aprende automaticamente os relacionamentos entre dados isolados em silos (EHRs, sinistros, evidências do mundo real e dados de estudos clínicos), estabelecendo uma camada de contexto confiável que fundamenta as respostas da IA, com 83% de precisão em benchmarking interno. Ele investiga questões complexas em dados estruturados e dados não estruturados, retornando relatórios totalmente citados em minutos.
Proativo, não apenas reativo: O agente da Snowflake é executado continuamente em segundo plano, monitorando condições, detectando anomalias e coordenando tarefas regulamentadas de várias etapas, para que suas equipes sejam informadas e ajam antes que um problema se torne uma crise.
Fluxos de trabalho personalizados e ação governada em ferramentas existentes: O CoWork se adapta à função de cada trabalhador, captura fluxos de trabalho repetíveis para reutilização em toda a organização e atua diretamente nas ferramentas (como EHRs, Epic e Zoom) que as equipes já usam, tudo dentro dos limites de conformidade definidos.
Governança corporativa e segurança integradas: O agente é apoiado pelo Snowflake Horizon, uma estrutura de governança unificada que protege todas as superfícies de IA de forma nativa, com detecção de injeção de prompt em tempo de execução, segurança de dia zero contra substituições de prompt do sistema e trilhas de auditoria aplicadas por controle de acesso baseado em função (RBAC) que atendem aos requisitos da HIPAA e de boas práticas (GxP) sem configuração adicional.
Confira os detalhes: Leia nosso blog sobre os recursos do CoWork.
3. Os cinco componentes para o sucesso dos fluxos de trabalho corporativos com agentes
A implantação de agentes de IA nos quais as organizações de saúde e ciências da vida possam confiar exige uma arquitetura completa. Aqui estão os cinco componentes que separam a IA transformadora de projetos piloto malsucedidos.
1. Dados e contexto corporativos
A base são dados unificados e confiáveis, já que os resultados da IA são tão bons quanto os dados por trás deles. Para o setor, isso significa reunir dados que impulsionam decisões clínicas, comerciais e operacionais, incluindo:
dados de EHR e sinistros.
métricas de ciclo de receita.
pipelines de terapia.
dados da cadeia de fornecedores.
Além dos dados, a IA precisa de contexto de negócios: KPIs, terminologia clínica e lógica específica da equipe. Um agente que entende a diferença entre um fluxo de trabalho de autorização prévia e uma exceção de formulário é aquele que suas equipes realmente adotarão, gerando valor tangível em toda a sua organização.
“Coletivamente, uma IA de sucesso traz por trás uma mentalidade centrada no ser humano. Ela precisa resolver um desafio de negócios real e ser projetada para as pessoas reais que vão utilizá-la — e isso significa ir ao encontro das pessoas onde elas estão,” diz Cugliotta.
2. Modelos de IA
No centro está o modelo que raciocina sobre os dados corporativos. Os principais modelos (Claude Opus, Gemini e ChatGPT) trazem pontos fortes em raciocínio e conhecimento de domínio. O que importa para a sua organização é a flexibilidade para:
usar o modelo certo para cada tarefa.
alternar modelos à medida que o cenário evolui.
preservar os fluxos de trabalho, os controles de governança e as conexões de dados subjacentes.
3. Aplicações
A IA com agentes eficaz encontra as equipes onde elas trabalham, em ferramentas como Gmail, Outlook, SAP, Salesforce e Zoom. Isso transforma insights em ações sem mudança de contexto. Em um único fluxo de trabalho governado, um agente pode:
enviar listas de contato de pacientes para o Salesforce.
fazer o log de tarefas de acompanhamento no Jira.
elaborar resumos de atendimento no Outlook.
4. Governança de nível corporativo
A governança deve ser um investimento competitivo, não um fardo de conformidade. Quando integrados à plataforma, os ciclos de desenvolvimento de IA são reduzidos:
os dados confidenciais são classificados e a linhagem é capturada automaticamente.
as políticas de acesso são aplicadas no nível da plataforma.
os reguladores recebem respostas claras e auditáveis sobre o treinamento de modelos e o acesso aos dados.
5. Um plano de controle com agentes
À medida que os agentes se multiplicam (lidando com autorizações prévias, eventos adversos ou cadeias de fornecedores), os riscos de fragmentação aumentam. O plano de controle com agentes é o centro de controle da missão que evita isso. Ele coordena dados, modelos e aplicações para garantir que os agentes trabalhem em prol de objetivos compartilhados. Para fluxos de trabalho complexos e interdependentes, essa camada é inegociável para mitigar o risco operacional.
A Snowflake oferece fluxos de trabalho com agentes em escala
A Snowflake foi desenvolvida especificamente para atender à empresa com agentes: uma plataforma única onde todos os seus dados, os principais modelos de IA, a governança de nível empresarial, as integrações de aplicação e um plano de controle com agentes convergem, para que cada agente em sua organização trabalhe a partir da mesma base confiável.
O futuro do setor é inegavelmente orientado por agentes, e as inovações apresentadas no Snowflake Summit 2026 fornecem a base para transformar essa visão em realidade. Ao unificar dados governados e confiáveis com fluxos de trabalho com agentes, as organizações podem ir além de pilotos fragmentados para alcançar resultados significativos em operações clínicas, impacto comercial e conformidade regulatória.
Se quiser saber mais, assista à nossa sessão "O futuro da saúde e das ciências da vida: estratégias modernas para interoperabilidade e IA com agentes" do Snowflake Summit.