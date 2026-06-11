エグゼクティブサマリー

CoWork（旧Snowflake Intelligence）の新機能は、組織のあらゆるデータ型とプロセスにわたり、パーソナライズされたプロアクティブなインテリジェンスとエージェント型ワークフローを提供します。

エンタープライズ向けエージェント型ワークフローには、5つの主要なコンポーネントがあります。これには、ガバナンスが適用されたエンタープライズデータとコンテキスト、AIモデル、アプリケーション、エージェント型コントロールプレーンが含まれます。

ヘルスケア・ライフサイエンス業界のリーダーにとって、AIに関する議論はパイロット版から、拡張の準備が整ったものへと移行しています。

先進的な組織は、変革に必要なコンポーネントを以前から備えていました。それは、膨大なデータ、深い科学的および臨床的専門知識、そして成果、効率、イノベーションを向上させるという明確な使命です。しかし、今年のSnowflake Summitで次のことが明らかになりました。AIの次の時代は、孤立したユースケースではなく、エンタープライズ全体にわたる、綿密でガバナンスの効いた実行によって定義されるということです。

Snowflake Summit全体を通して、Snowflakeは、エンタープライズAI、アプリケーション、エージェント、ガバナンスの効いたコラボレーションの基盤としてのAIデータクラウドとそのAI機能の進化を強調しました。

医療機関、保険者、製薬会社、医療技術組織、研究機関に向けたメッセージは直接的でした。AIはパイロット版から、エンタープライズデータ全体でセキュアに推論し、より良い意思決定をサポートし、厳格に規制されたプロセス全体で拡張できる組織全体のワークフローへと移行しています。

ヘルスケア・ライフサイエンス業界のエグゼクティブおよび事業部門のリーダーに向けた3つの重要なポイントをご紹介します。

1.業界の未来はエージェント型

ヘルスケア・ライフサイエンス業界において、エージェント型AIは急速に将来のビジョン以上のものになりつつあります。管理の複雑さ、断片化されたワークフロー、コストの上昇、よりパーソナライズされたタイムリーで効率的なケアの提供の必要性など、業界で最も根強い課題のいくつかを解決するための実践的な手段として浮上しています。

「事務作業が好きだという理由で医療の道に進む人はいません。エージェント型AIは、臨床医が本来の専門業務に専念できるようにする最初のテクノロジーの波の1つです」と、Snowflake、ヘルスケア・ライフサイエンス担当グローバル責任者、Jesse Cugliottaは述べています。

Snowflakeが今年初めに発表した『The Future of AI + Interoperability in Healthcare Report』でもこの傾向に注目しており、調査対象の医療機関および公衆衛生機関の64.5%が、エージェント型AIをすでに導入しているか、実験中であるか、今後6〜12か月以内に導入する予定であることがわかりました。主なユースケースは、メンバーやプロバイダーの体験向上やコスト削減から、オペレーションの最適化やポピュレーションヘルスの推進まで多岐にわたります。

その変化はすでにSnowflake Summitでも見られ、お客様はエージェント型ワークフローが概念から運用上のインパクトへとどのように移行できるかを示しました。

