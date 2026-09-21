OpenAIの最新かつ最も高性能なモデルであるGPT-6 Astraが、Snowflake Cortex AIで利用可能になったことをお知らせします。GPT-6 Astraは、事前トレーニング、強化学習、アライメントにわたる長年の研究を結集した、OpenAIのこれまでで最もインテリジェントでアライメントされたモデルです。テストでは、コンピューターの使用、ソフトウェアエンジニアリング、科学的推論、複雑な専門的作業において新たなフロンティアを切り開き、より効率的に即座に使用可能な出力を生成しました。OpenAIのローンチパートナーとして、GPT-6 Astraをプライベートプレビューで提供します。セキュアなSnowflake境界内で、Snowflake CoCo、Snowflake CoWork、Cortex Agents、Cortex AI関数、Cortex推論とともに利用できます。
GPT-6 Astraのパフォーマンス
|ベンチマーク
|測定対象
|GPT-6 Astra
|GPT-5.6 Sol
|Terminal-Bench Science 0.1
|コードとターミナルツールを使用した科学研究ワークフロー
|64.6%
|22.4%
|Terminal-Bench 4.0
|複雑なターミナルベースのソフトウェアエンジニアリングとデータ分析
|57.9%
|37.3%
|Agents' Last Exam
|実際のソフトウェアでの複雑な専門的タスク
|59.3%
|53.6%
|OSWorld 2.0
|デスクトップアプリケーション全体でのコンピューター使用
|72.6%
|65.7%
|AutomationBench
|専門的ワークフローのエンドツーエンドの自動化
|41.4%
|18.1%
|FrontierMath Tier 4 (v2)
|研究レベルの数学的推論
|97.6%
|83.0%
|GPQA Diamond
|生物学、化学、物理学における大学院レベルの推論
|96.0%
|94.6%
|OpenAI MRCR v2 (8-needle, 512K-1M)
|長いコンテキストの奥深くでの検索精度
|96.3%
|73.8%
出典：OpenAI、「GPT-6 Astra：次世代のインテリジェンス」、2026年9月3日。スコアは、OpenAIが報告した、あらゆるエフォート設定での最大値です。
Snowflake上のGPT-6 Astraでできること
AstraはCortex AIの主要なAIモデルに加わり、Snowflakeのセキュリティとガバナンスの境界内で、幅広いエンタープライズユースケースを可能にします。Astraは、推論の深さ、コンピューターの使用、または長いコンテキストの理解がボトルネックになっている場合に最適なモデルです。以前は綿密な監視が必要だった長時間の自律型ワークフロー、独自のテンプレートに従う必要があるドキュメントやプレゼンテーションの生成、複雑なソフトウェアエンジニアリング、非常に大規模なドキュメントセット全体の分析などです。OpenAIは、特定の評価における効率の向上も報告しています。Agents' Last Examでは、Astraは最高スコアの設定でClaude Opus 5よりも出力トークンを約65%少なく使用し、OSWorld 2.0では、タスクあたりの時間を約47%短縮して、GPT-5.6 Solよりも高いスコア（72.6%対65.7%）を記録しました。厳格なガバナンス要件を持つチームは、Astraのアライメントの向上にも注目すべきです。本番環境のセーフガードがない困難なタスクのOpenAIの評価では、Astraが承認されたターゲットを超えたケースは0%であったのに対し、GPT-5.6 Solは48%でした。GPT-6 Astraを使用すると、お客様は次のことができます。
- Snowflake CoCoで開発をスピードアップ：SnowflakeのAIコーディングエージェントは、エンタープライズデータ、ガバナンス、ワークフローを理解し、チームが信頼を損なったり規模に影響を与えたりすることなく、アイデアから本番環境に迅速に移行できるようにします。GPT-6 Astraは、コンピューターの使用において飛躍的な進歩を遂げた、OpenAIのこれまでで最高のソフトウェアエンジニアリング向けモデルです。Astraを使用すると、CoCoはより強力な推論、本番環境の品質に到達するための反復が少ないクリーンなコード、および複雑で長時間の自律型タスクのサポートを提供します。Snowflakeを認識するアシスタンスを、CoCo Desktop、Snowsightインターフェイス、CLI、ローカル開発ツールに直接もたらします。データエンジニア、アナリスト、ビルダー向けに、自然言語を本番環境に対応したパイプライン、アナリティクス、AIエージェントに変換し、ガバナンス、相互運用性、エンタープライズグレードを維持しながら、数週間かかるグルーワークを数分に短縮します。最初のプロジェクトとして適しているのは、大規模な複数ファイルのリファクタリング、パイプラインの移行またはモダナイズ、および以前のコンテキストが通常失われるほど長いデバッグセッションです。
- 高度なパーソナルワークエージェントの構築：Snowflake CoWorkは、すべてのナレッジワーカー向けのパーソナルワークエージェントです。初日からデータと作業を理解し、引用された調査で難しい「なぜ」の質問に答え、ビジネスですでに使用しているツール全体で、オンデマンドまたはスケジュールに従ってタスクを実行します。すべてのナレッジワーカーは、すべてのエンタープライズデータについて深く推論し、ルーチンワークを自動化し、アイデアから意思決定、アクションへとより迅速に移行できます。Cortex AI上のGPT-6 Astraは、最先端のコンピューター使用、より強力な推論、より洗練された自律型ワークフローを追加するため、チームはSnowflakeのセキュリティ、ガバナンス、コンテキストで最適化された、複雑なマルチステップの問題に大規模に取り組むことができます。AstraはOpenAIの最もアライメントされたモデルでもあり、ユーザーの意図を理解し、タスクの境界を尊重することに優れているため、その判断に大きな自信を持って作業を委任できます。Deep Research、プロアクティブな自動化、再利用可能なユーザースキル、Gmail、Jira、Slack、Salesforce用のMCPコネクタ、およびどこにいてもワークエージェントを利用できるネイティブモバイルアプリにより、すべてSnowflakeのガバナンス境界内で、すべてのナレッジワーカーは検索、待機、調整に費やす時間を減らし、ビジネスを前進させる意思決定により多くの時間を費やすことができます。
Snowflake CoWork：すべてのナレッジワーカー向けのパーソナルワークエージェント。
- Cortex Agentsでマルチステップの作業をオーケストレーション：Cortex Agentsは、Snowflakeのガバナンス境界内で検索、分析、アクションを組み合わせて、構造化および非構造化エンタープライズデータ全体でマルチステップのタスクを計画および実行します。GPT-6 Astraはこの作業に最適です。マルチステップのワークフローを実行し、指示に解釈の余地がある場合は焦点を絞った明確な質問をし、タスクの進化に合わせて方向性を維持し、元のリクエストを見失うことなく新しい要件を組み込みます。AstraはOpenAIの最もアライメントされたモデルであり、タスクの境界を尊重する点で大幅に改善されているため、チームはその判断に大きな自信を持って、より長時間の作業を委任できます。最初のプロジェクトとして適しているのは、ソースを引用する必要がある調査と要約、ガバナンスされたテーブルとドキュメントを結合するマルチシステムワークフロー、および手動で実行するよりも引き継ぎたい定期的な分析です。
- 構造化データと非構造化データを比類のない精度で分析：Cortex AI関数を使用すると、SQLを使用してマルチモーダルエンタープライズデータ全体でスケーラブルなAIパイプラインを簡単に構築できます。手動でオーケストレーションされたAIパイプラインよりも低コストで高性能な処理を提供し、Snowflakeが知られているセキュリティとガバナンス機能を維持しながら、エンタープライズ全体で信頼できるインサイトを可能にします。GPT-6 Astraは、コンピューターの使用における進歩と、プロフェッショナル環境向けのターゲットを絞ったトレーニングを組み合わせ、チャート、テーブル、科学図から正確なデータを抽出したり、テンプレートやスタイルに従って洗練されたドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーションを作成したりするなどのタスクの基準を引き上げます。これにより、Cortex AI全体でドキュメントの解析とマルチモーダルパイプラインが強化されます。たとえば、AI_COMPLETE関数を使用すると、アナリストはGPT-6 Astraなどのモデルを使用して、SQLで直接自然言語の指示を適用できます。
SELECT AI_COMPLETE(
'openai-gpt-6-astra',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
- セキュアなデータの近くでAIアプリケーションを構築：Cortex推論を使用して、Snowflakeのセキュリティ境界内に完全に自律型のエンタープライズアプリケーションを構築します。開発者は、マルチステップのワークフローを実行する機能、指示に解釈の余地がある場合に焦点を絞った明確な質問をする機能、タスクの進化に合わせて方向性を維持する機能など、Astraの最先端の機能を活用できます。Astraはまた、重要なコンテキストのみを出力に引き出すようにトレーニングされているため、より高い一貫性とより少ない監視で、より自律的な操作が可能になります。開発者は、OpenAI SDKをSnowflake Cortex推論エンドポイントに向けることで、使い慣れたOpenAIツールとのシームレスな統合を可能にし、すぐに使い始めることができます。
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="<SNOWFLAKE_PAT>",
base_url="https://<account-identifier>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex/v1"
)
response = client.chat.completions.create(
model="openai-gpt-6-astra",
messages=[
{
"role": "system",
"content": "You are a helpful business analyst"
},
{
"role": "user",
"content":
"Sales are down 18% in Q2. We had lower ad spend and reduced campaign performance in APAC. Can you analyze the cause?"
}
]
)
print(response.choices[0].message)
エンタープライズでの利用を前提とした設計
エンタープライズは、エージェント型AIを本番環境に迅速に移行したいと考えています。OpenAIのGPT-6 Astraを使用すると、エージェントは最先端のコンピューター使用、より高い一貫性、および監視の軽減により、複雑で長時間のタスクを処理し、実際の作業を大規模に推進できます。
CoCoからCoWork、Cortex AI関数、Cortex推論までの複数のエントリポイントにより、お客様はこの機能を簡単に採用し、影響の大きい本番環境対応のエージェント型AIへの道を大規模に加速できます。
詳細はこちら
- Cortex Agentsで自律型アプリケーションを構築：Cortex Agentsの使用を開始し、エンタープライズデータに基づいたAIエクスペリエンスを構築する方法を学びます。
- Snowflake CoWorkの使用を開始：Snowflake CoWorkの詳細を確認し、スタートガイドで試してみてください。
- Snowflake CoCoで構築を開始：Snowflake CoCoの詳細を確認し、CoCo Desktopスタートガイドで実際に試してみてください。
将来予想に関する記述
この記事には、将来の製品提供に関するものを含む将来予想に関する記述が含まれており、製品提供を提供するというコミットメントではありません。実際の結果および提供内容は異なる場合があり、既知および未知のリスクおよび不確実性の影響を受けます。詳細は最新の10-Qをご覧ください。