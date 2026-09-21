出典：OpenAI、「GPT-6 Astra：次世代のインテリジェンス」、2026年9月3日。スコアは、OpenAIが報告した、あらゆるエフォート設定での最大値です。

Snowflake上のGPT-6 Astraでできること

AstraはCortex AIの主要なAIモデルに加わり、Snowflakeのセキュリティとガバナンスの境界内で、幅広いエンタープライズユースケースを可能にします。Astraは、推論の深さ、コンピューターの使用、または長いコンテキストの理解がボトルネックになっている場合に最適なモデルです。以前は綿密な監視が必要だった長時間の自律型ワークフロー、独自のテンプレートに従う必要があるドキュメントやプレゼンテーションの生成、複雑なソフトウェアエンジニアリング、非常に大規模なドキュメントセット全体の分析などです。OpenAIは、特定の評価における効率の向上も報告しています。Agents' Last Examでは、Astraは最高スコアの設定でClaude Opus 5よりも出力トークンを約65%少なく使用し、OSWorld 2.0では、タスクあたりの時間を約47%短縮して、GPT-5.6 Solよりも高いスコア（72.6%対65.7%）を記録しました。厳格なガバナンス要件を持つチームは、Astraのアライメントの向上にも注目すべきです。本番環境のセーフガードがない困難なタスクのOpenAIの評価では、Astraが承認されたターゲットを超えたケースは0%であったのに対し、GPT-5.6 Solは48%でした。GPT-6 Astraを使用すると、お客様は次のことができます。