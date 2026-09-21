Temos o prazer de anunciar a disponibilidade do GPT-6 Astra, o modelo mais recente e capaz da OpenAI, no Snowflake Cortex AI. O GPT-6 Astra é o modelo mais inteligente e mais alinhado da OpenAI até hoje, reunindo anos de pesquisa em pré-treinamento, aprendizado por reforço e alinhamento. Em testes, ele estabeleceu uma nova fronteira em uso de recursos computacionais, engenharia de software, raciocínio científico e trabalho profissional complexo, além de produzir resultados imediatamente utilizáveis com maior eficiência. Como parceiro de lançamento da OpenAI, a Snowflake está disponibilizando o GPT-6 Astra em versão preliminar privada. Ele está disponível dentro do perímetro seguro da plataforma Snowflake para uso com Snowflake CoCo, Snowflake CoWork, Cortex Agents, Cortex AI Functions e Cortex Inference.
Performance do GPT-6 Astra
|Benchmark
|O que ele mede
|GPT-6 Astra
|GPT-5.6 Sol
|Terminal-Bench Science 0.1
|Fluxos de trabalho de pesquisa científica usando código e ferramentas de terminal
|64,6%
|22,4%
|Terminal-Bench 4.0
|Engenharia de software complexa baseada em terminal e análise de dados
|57,9%
|37,3%
|Agents' Last Exam
|Tarefas profissionais complexas em software real
|59,3%
|53,6%
|OSWorld 2.0
|Uso de computador em aplicações de desktop
|72,6%
|65,7%
|AutomationBench
|Automação de ponta a ponta dos fluxos de trabalho profissionais
|41,4%
|18,1%
|FrontierMath Tier 4 (v2)
|Raciocínio matemático de nível de pesquisa
|97,6%
|83,0%
|GPQA Diamond
|Raciocínio de nível de pós-graduação em biologia, química e física
|96,0%
|94,6%
|OpenAI MRCR v2 (8-needle, 512K-1M)
|Precisão avançada de recuperação dentro de um contexto extenso
|96,3%
|73,8%
Fonte: OpenAI, "GPT-6 Astra: A new generation of intelligence", 3 de setembro de 2026. As pontuações correspondem aos valores máximos obtidos em qualquer nível de esforço, conforme informado pela OpenAI.
O que é possível fazer com o GPT-6 Astra na plataforma Snowflake
No Snowflake Cortex AI, o Astra une-se a outros modelos líderes de IA possibilitando uma ampla variedade de casos de uso para as empresas, tudo dentro do perímetro de segurança e governança da plataforma Snowflake. O Astra é o modelo certo para usar quando profundidade de raciocínio, uso de computador ou compreensão de contexto extenso são o gargalo: fluxos de trabalho com agentes de longa duração que antes exigiam supervisão de perto, geração de documentos e apresentações que precisam seguir seus próprios modelos, engenharia de software complexa e análise em conjuntos de documentos muito grandes. A OpenAI também relata ganhos de eficiência em avaliações específicas: no Agents' Last Exam, o Astra usou cerca de 65% menos tokens de saída do que o Claude Opus 5 nas configurações de maior pontuação, e no OSWorld 2.0 obteve uma pontuação mais alta do que o GPT-5.6 Sol (72,6% contra 65,7%) em cerca de 47% menos tempo por tarefa. Equipes com necessidades rígidas de governança também devem observar os ganhos de alinhamento do Astra: na avaliação da OpenAI de uma tarefa difícil sem salvaguardas de produção, o Astra excedeu seu objetivo autorizado em 0% dos casos, comparado a 48% do GPT-5.6 Sol. Com o GPT-6 Astra, os clientes podem:
- Agilizar o ritmo de desenvolvimento com o Snowflake CoCo: o agente de codificação de IA da Snowflake entende os dados, a governança e os fluxos de trabalho da sua empresa, permitindo que as equipes passem da ideia à produção com rapidez, sem comprometer a confiança ou a escalabilidade. O GPT-6 Astra é o melhor modelo da OpenAI para engenharia de software até hoje, com uma mudança significativa no uso de recursos computacionais. Com o Astra, o CoCo oferece raciocínio mais forte, código mais limpo que exige menos iterações para atingir a qualidade de produção, e suporte para tarefas complexas e de longa duração com agentes. Ele leva assistência com reconhecimento do contexto da Snowflake diretamente para o CoCo Desktop, a interface do Snowsight, a CLI e as ferramentas de desenvolvimento locais. Para engenheiros de dados, analistas e desenvolvedores, ele transforma a linguagem natural em pipelines, análises de dados e agentes de IA prontos para produção, reduzindo em minutos semanas de trabalho de integração, mantendo-se governado, interoperável e de nível empresarial. Sugestões de primeiros projetos: grandes refatorações de vários arquivos, migração ou modernização de pipelines, e sessões de depuração longas o suficiente onde, normalmente, o contexto inicial se perderia.
- Criar agentes avançados para o trabalho pessoal: o Snowflake CoWork é o agente pessoal de trabalho para todo profissional do conhecimento. Ele entende seus dados e seu trabalho desde o primeiro dia, responde a perguntas difíceis de "por quê" com pesquisa referenciada e executa o trabalho sob demanda, no horário programado e em todas as ferramentas que sua empresa já usa. Todo profissional do conhecimento pode raciocinar profundamente sobre todos os dados corporativos, automatizar trabalho rotineiro e avançar mais rápido, da ideia à decisão e à ação. No Cortex AI, o GPT-6 Astra adiciona uso de recursos computacionais de ponta, raciocínio mais forte e fluxos de trabalho com agentes mais sofisticados, permitindo que as equipes lidem com problemas complexos e de várias etapas ao ajustar a escala, otimizados com a segurança, a governança e o contexto da Snowflake. O Astra também é o modelo mais alinhado da OpenAI, mais eficaz para entender a intenção do usuário e respeitar os limites das tarefas, permitindo delegar trabalho com mais confiança a seu julgamento. Com Deep Research, automações proativas, User Skills reutilizáveis, conectores MCP para Gmail, Jira, Slack e Salesforce, e um app móvel nativo que leva seu agente de trabalho para onde você estiver, tudo dentro do perímetro de governança da plataforma Snowflake, todo profissional do conhecimento consegue passar menos tempo pesquisando, esperando e coordenando, e mais tempo tomando as decisões que impulsionam os negócios.
Snowflake CoWork: um agente pessoal de trabalho para todo profissional do conhecimento.
- Orquestrar trabalho com várias etapas usando o Cortex Agents: o Cortex Agents planeja e executa tarefas com várias etapas em seus dados corporativos estruturados e não estruturados, combinando recuperação, análise e ação dentro do perímetro de governança da plataforma Snowflake. O GPT-6 Astra é muito adequado para esse trabalho: ele executa fluxos de trabalho com várias etapas, faz perguntas objetivas de esclarecimento quando as instruções deixam espaço para interpretação e permanece orientado conforme a tarefa evolui, incorporando novos requisitos sem perder de vista a solicitação original. Como o Astra é o modelo mais alinhado da OpenAI, com melhorias substanciais relativas aos limites das tarefas, as equipes podem delegar ao seu julgamento trabalhos de maior duração com mais confiança. Sugestões de primeiros projetos: pesquisa e resumo que precisam citar suas fontes, fluxos de trabalho multissistema que unem tabelas governadas com documentos, e análises recorrentes que você preferiria delegar em vez de realizar manualmente.
- Analisar dados estruturados e não estruturados com precisão inigualável: o Cortex AI Functions facilita a criação de pipelines de IA com escala ajustável em dados corporativos multimodais usando SQL. Ele oferece processamento de alta performance a um custo menor do que os pipelines de IA orquestrados manualmente, possibilitando insights confiáveis por toda a empresa e mantendo os recursos de segurança e governança característicos da Snowflake. O GPT-6 Astra alia novidades no uso de recursos computacionais a treinamento direcionado para ambientes profissionais, elevando o padrão em tarefas como extrair dados precisos de gráficos, tabelas e figuras científicas, além de seguir seus modelos e estilo para produzir documentos, planilhas e apresentações mais avançados. Isso fortalece a análise de documentos e os pipelines multimodais no Cortex AI. Por exemplo, com a função AI_COMPLETE, os analistas podem aplicar instruções em linguagem natural diretamente em SQL usando modelos como o GPT-6 Astra.
SELECT AI_COMPLETE(
'openai-gpt-6-astra',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
- Criar aplicações de IA mais próximas dos dados seguros: use o Cortex Inference para criar aplicações corporativas com agentes dentro do perímetro de segurança do Snowflake. Os desenvolvedores podem aproveitar os recursos de ponta do Astra, incluindo sua habilidade de executar fluxos de trabalho com várias etapas, fazer perguntas objetivas de esclarecimento quando as instruções deixam espaço para interpretação e permanecer orientado conforme a tarefa evolui. O Astra também é treinado para incluir em seus resultados apenas o contexto relevante, permitindo uma operação mais autônoma, com maior consistência e menos supervisão. Os desenvolvedores podem começar rapidamente usando o SDK da OpenAI, apontando-o para o endpoint do Snowflake Cortex Inference, possibilitando uma integração contínua com as ferramentas conhecidas da OpenAI.
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="<SNOWFLAKE_PAT>",
base_url="https://<account-identifier>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex/v1"
)
response = client.chat.completions.create(
model="openai-gpt-6-astra",
messages=[
{
"role": "system",
"content": "You are a helpful business analyst"
},
{
"role": "user",
"content":
"Sales are down 18% in Q2. We had lower ad spend and reduced campaign performance in APAC. Can you analyze the cause?"
}
]
)
print(response.choices[0].message)
Design pronto para as empresas
As empresas querem colocar logo a IA com agentes em produção. Com o GPT-6 Astra da OpenAI, os agentes podem lidar com tarefas complexas e de longa duração, com uso de recursos computacionais de ponta, maior consistência e supervisão reduzida, impulsionando o trabalho real ao ajustar a escala.
Com vários pontos de entrada, do CoCo ao CoWork, passando pelo Cortex AI Functions e pelo Cortex Inference, os clientes podem adotar facilmente essa capacidade e acelerar o caminho para uma IA com agentes de alto impacto, pronta para produção, ao ajustar a escala.
Saiba mais
- Crie aplicações com agentes usando o Cortex Agents: comece a trabalhar com o Cortex Agents e aprenda a criar experiências de IA com base nos dados da sua empresa.
- Comece a usar o Snowflake CoWork: conheça o Snowflake CoWork e teste-o na prática com nosso guia de início rápido.
- Comece a desenvolver com o Snowflake CoCo: conheça o Snowflake CoCo e teste-o na prática com o guia de início rápido do CoCo Desktop.
Declarações prospectivas
Este artigo contém declarações prospectivas, inclusive sobre nossas futuras ofertas de produtos, e não constituem compromissos de fornecimento de quaisquer ofertas de produtos. Os resultados e os produtos reais podem diferir e estão sujeitos a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos. Consulte nosso documento 10-Q mais recente para obter mais informações.