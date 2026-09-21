Fonte: OpenAI, "GPT-6 Astra: A new generation of intelligence", 3 de setembro de 2026. As pontuações correspondem aos valores máximos obtidos em qualquer nível de esforço, conforme informado pela OpenAI.

O que é possível fazer com o GPT-6 Astra na plataforma Snowflake

No Snowflake Cortex AI, o Astra une-se a outros modelos líderes de IA possibilitando uma ampla variedade de casos de uso para as empresas, tudo dentro do perímetro de segurança e governança da plataforma Snowflake. O Astra é o modelo certo para usar quando profundidade de raciocínio, uso de computador ou compreensão de contexto extenso são o gargalo: fluxos de trabalho com agentes de longa duração que antes exigiam supervisão de perto, geração de documentos e apresentações que precisam seguir seus próprios modelos, engenharia de software complexa e análise em conjuntos de documentos muito grandes. A OpenAI também relata ganhos de eficiência em avaliações específicas: no Agents' Last Exam, o Astra usou cerca de 65% menos tokens de saída do que o Claude Opus 5 nas configurações de maior pontuação, e no OSWorld 2.0 obteve uma pontuação mais alta do que o GPT-5.6 Sol (72,6% contra 65,7%) em cerca de 47% menos tempo por tarefa. Equipes com necessidades rígidas de governança também devem observar os ganhos de alinhamento do Astra: na avaliação da OpenAI de uma tarefa difícil sem salvaguardas de produção, o Astra excedeu seu objetivo autorizado em 0% dos casos, comparado a 48% do GPT-5.6 Sol. Com o GPT-6 Astra, os clientes podem: