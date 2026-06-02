AIのスピードで企業を防御

重要なビジネス上の意思決定を実行する能力を持つ自律型AIエージェントへの移行は、イノベーションを加速させている一方で、データおよびAIエステート全体におけるセキュリティリスクを増大させています。 最近のSnowflakeのレポートによると、96%の企業が、データ品質、スキルのギャップ、レガシーシステムの統合といった重大な課題に引き続き直面していることが明らかになりました。

AIプロジェクトを本番環境へ確実に移行するには、データの保護が不可欠です。そのためには、AIエージェントがデータとどのようにやり取りするかを慎重に検討し、悪意のあるプロンプトインジェクションから防御する対策を講じる必要があります。セキュリティリーダーは、常に次のように自問する必要があります。「自社のプラットフォームは、本番環境レベルのAIをガバナンスを効かせるように構築されているか。また、AIのスピードで企業を防御できるか」ということです。

Snowflakeは、お客様のすべてのデータおよびAIワークロードに対して、ネイティブかつプロアクティブな、エンタープライズグレードのセキュリティ機能の提供に全力で取り組んでいます。Snowflakeのアプローチは、セキュリティリーダーやプラットフォームアーキテクト、管理者が、データの整合性を維持し、規制コンプライアンスをサポートしながら、エージェント型アプリケーションを大規模に展開するために必要な確信を持てるように設計されています。