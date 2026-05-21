企業は生産性を向上させるため、これまで以上にAIエージェントに依存しています。しかし、そのスピードと自律性が私たちに牙を剥いたとき、何が起こるのでしょうか。私たちは、AIの善意によるたった1つのミスが、人間が反応するよりも早く、本番データベース全体とそのバックアップを削除してしまう可能性がある時代に生きています。このリスクは、エージェントの性能が低下しているからではなく、むしろ性能が向上し、ミッションクリティカルなシステムへのアクセスが増えていることによって生じています。

すべてのリーダーが今問うべきなのは、「AIエージェントがミスを犯したとき、その先には何があるのか」ということです。

誰もが賭けている生産性への期待

エージェント型AIは、デモの段階から、モダンエンタープライズの基盤を支える部分へと移行しつつあります。エージェントは人間に代わって、コードの記述、スキーマの変更、返金の発行、元帳の照合、契約書の起草、メールの送信を行っています。企業がこれに注力する理由は単純です。生産性の向上が本物だからです。かつてはチケット、スペシャリスト、そして3日間の納期を必要としていたワークフローが、今では1分で完了します。

このレベルの生産性を引き出すには、エージェントに真の自律性、書き込みアクセス権、幅広い運用範囲、そして人間のボトルネックなしに重大なタスクを実行する権限を与える必要があります。その代わりとなるのは、すべてのキーストロークに人間が介在することですが、これには多大なコストがかかります。

しかし、人間の企業活動において、自律性と重大なアクションには常に「制御」が伴ってきました。職務の分離。変更管理。バックアップ。監査証跡。私たちがこれらを構築したのは、人間の従業員が信頼できないからではありません。優秀な従業員であっても、プレッシャーの下や偶然によってミスを犯す可能性があり、その潜在的な影響範囲は、善意だけに頼るにはあまりにも大きすぎるためです。

自律型エージェントにも、同じように厳格な足場が必要です。しかし、テクノロジーの展開準備は整っているものの、ほとんどの組織はそれを安全に管理するために必要なガードレールをまだ構築していません。

ここからさらに困難になる理由

今日私たちが直面しているかもしれない成長の痛みが、モデルの改善とともに消え去ると信じられれば安心でしょう。しかし、そうはなりません。その理由について正直になる価値はあります。

エージェントの能力が向上するということは、攻撃対象領域が広がることを意味します。 コンテキストウィンドウの拡大、より信頼性の高いツール統合、そして高度な計画機能により、状況は根本的に変わりました。つまり、昨年はウェアハウスへの読み取り専用アクセスに制限されていた同じエージェントが、今では書き込みを行い、システム間でオーケストレーションを実行し、最小限の監視でマルチステップのアクションを実行できるようになったのです。能力と影響範囲は比例して拡大します。

企業内でエージェントが急増しています。 導入が進むにつれて、企業は異なるチームによって構築され、異なるツールを使用し、同じ基盤データへのアクセスが重複する何百ものエージェントを抱える可能性があります。システム障害の確率は今や、環境内のエージェントの純粋な数に直接依存しています。

「ツール」と「アクター」の境界線は急速に消えつつあります。 今日のAIコーディングアシスタントは、明日の自律型ビルドおよび展開エージェントです。今日のアナリティクスコパイロットは、明日の本番環境で価格設定ルールを調整するエージェントです。完全な自律性に近づくにつれて、主要なリスクプロファイルは変化します。障害モードはもはや「間違ったことを提案する」ことではなく、「間違ったことを実行する」ことになります。

エージェントに対するプロンプトインジェクションやサプライチェーン攻撃は、増加しているカテゴリです。ウェブ、共有チケット、または顧客のメールから読み取るエージェントは、攻撃者が制御可能な領域から読み取っていることになります。エージェントが参照する公開ウェブページを攻撃者が制御している場合、エージェントのワークフローは破壊的なアクションにつながる可能性があります。

これらはどれも、エージェント型AIの導入を遅らせる理由にはなりません。生産性の向上は非常に大きく、エージェントに関する規律を早期に構築した組織は、そうでない組織よりも早く複利的な成長を遂げるでしょう。しかし、記録システムへの書き込みアクセス権を持つエージェントにとって、慎重なプロンプト作成と適切なモデル選択だけで十分な制御になると考えるのはやめるべきです。

リカバリはランブックではなくプラットフォームに組み込むべきもの

Snowflakeにおいて、この最後の防衛線こそが、イミュータブル（不変）なwrite-once-read-many（WORM）バックアップをプラットフォームに直接組み込んだ理由です。データがWORMバックアップにキャプチャされると、アカウント管理者を含むユーザー、ロール、エージェントのいずれも、そのデータを変更または削除することはできなくなります。エージェント（または人間や攻撃者）が、変更するためのあらゆる許可を持っていたテーブルをドロップ、切り捨て、または破損させたとしても、最初からその影響範囲外にあるクリーンなコピーが存在します。

モダンなエージェントの本来の設計を考慮すると、これは非常に重要です。エージェントの権限の範囲は、有用な作業を行うために必然的に広くなります。その同じ権限の範囲こそが、同じアカウント内にあり、同じロールによって管理される従来のバックアップを、最後の手段として不十分なものにしている原因です。その範囲外にあるイミュータブルなレイヤーは贅沢品ではありません。それは、運用リスクを軽減しながら、エージェントに意味のある自律性を付与するのに役立つアーキテクチャ上の選択です。

過去ではなく、来年に向けた構築

1年後、エージェントを活用して成功している企業は、最も多くのパイロット版を実行した企業ではないでしょう。それは、エージェントに最大限の自律性を与え、通常なら回復が困難なアクションに対してさえ強力なリカバリ保護があるという認識によりセキュアな状態を保ち、安心して眠りについた企業でしょう。

リーダーシップにとっての重要な問いは、もはやエージェントが信頼できるかどうかではなく、次のようなものです。「エージェントがミスを犯した瞬間、自社のアーキテクチャはどのような状態になるか」現在の計画が単にうまくいくことを願うだけのものであるなら、次に何を構築すべきかは明確です。

Snowflakeのバックアップが、AIの意図しないアクションやランサムウェア攻撃から企業を保護するのにどのように役立つかについて詳しくは、ディザスタリカバリおよびイミュータブルストレージのためのバックアップに関するドキュメントページをご覧ください。