Proteggi la tua organizzazione alla velocità dell’AI

Con la gestione della postura di sicurezza guidata dall’AI, puoi rilevare, assegnare priorità e correggere rischi e configurazioni errate in modo continuo, con una configurazione minima. Include protezioni proattive come il rilevamento di IP malevoli e password divulgate per difenderti dalla compromissione degli account e garantire monitoraggio e protezione continui del tuo patrimonio dati per l’AI.

Gestione della sicurezza semplificata tramite skill Snowflake CoCo

Utilizziamo l’AI per la gestione della sicurezza, passando da una difesa manuale e reattiva a una postura agentica proattiva. Questo è possibile semplificando la gestione della sicurezza attraverso skill CoCo out-of-the-box. Le skill CoCo consentono agli amministratori della sicurezza di ottenere di più con una semplice domanda, senza bisogno di conoscere SQL. Invece di navigare in UI complesse o eseguire script manuali, puoi utilizzare il linguaggio naturale per eseguire workflow di sicurezza critici. Le skill di sicurezza CoCo attualmente disponibili includono:

Analisi delle autorizzazioni

Correzione della sicurezza

Gerarchie dei ruoli

Sicurezza di rete

Gestione di chiavi e segreti

Innovazione alla velocità della fiducia

Per cogliere le opportunità dell’era agentica serve una base di sicurezza solida. Puoi distribuire agenti AI e innovare su larga scala con fiducia adottando una postura di sicurezza proattiva e pronta per l’AI, con funzionalità di livello enterprise integrate, non aggiunte a posteriori. Man mano che gli agenti AI acquisiscono autonomia, la piattaforma olistica Snowflake aiuta a garantire che restino vincolati a policy sui dati gestite centralmente e a difese avanzate native per l’AI, contribuendo a mantenere sicurezza e integrità dei tuoi dati più sensibili.

Scopri di più sulle soluzioni Snowflake per la sicurezza dell’AI

Inizia il tuo percorso di trasformazione con l’AI provando Snowflake in prima persona e consulta queste risorse per maggiori dettagli e prossimi passi:

Questo contenuto contiene dichiarazioni previsionali, anche sulle nostre future offerte di prodotto, e non costituisce un impegno a fornire alcuna offerta di prodotto. I risultati e le offerte effettivi possono differire e sono soggetti a rischi e incertezze noti e sconosciuti. Per maggiori informazioni, consulta il nostro ultimo 10-Q.