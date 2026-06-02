AI 시대의 속도에 대응하는 엔터프라이즈 보안 체계

중요한 비즈니스 의사결정을 수행할 수 있는 자율형 AI 에이전트로의 전환은 혁신을 가속화하고 있습니다. 하지만 동시에 데이터 및 AI 환경 전반의 보안 위험도 확대하고 있습니다. 최근 Snowflake 보고서에 따르면, 기업의 96%가 데이터 품질, 기술 격차, 레거시 시스템 통합 등 핵심 과제에 여전히 어려움을 겪고 있습니다.

AI 프로젝트를 성공적으로 프로덕션 환경에 배포하려면 데이터 보안은 타협할 수 없는 필수 요소입니다. 이를 위해서는 AI 에이전트가 데이터와 어떻게 상호작용하는지, 그리고 악성 프롬프트 인젝션을 어떻게 방어할지 면밀히 검토해야 합니다. 보안 리더는 끊임없이 다음과 같은 질문을 던져야 합니다. “이 플랫폼은 프로덕션급 AI를 거버넌스할 수 있도록 설계되었는가? 그리고 AI의 속도에 맞춰 엔터프라이즈를 방어할 수 있는가?”

Snowflake는 데이터 및 AI 워크로드 전반에 걸쳐 기본 제공되는 선제적 엔터프라이즈급 보안 기능을 제공하는 데 집중하고 있습니다. 이러한 접근 방식을 통해 보안 리더와 플랫폼 아키텍트 및 관리자는 데이터 무결성을 유지하고 규제 준수 요구사항을 충족하는 동시에 에이전트형 애플리케이션을 대규모로 배포하고 운영할 수 있습니다.