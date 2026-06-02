Protégez votre entreprise à la vitesse de l’IA

Le développement d’agents d’IA autonomes capables de prendre des décisions business stratégiques accélère l’innovation, mais amplifie aussi les risques de sécurité dans l’ensemble de votre environnement de données et d’IA. Un rapport récent de Snowflake révèle que 96 % des entreprises continuent de se heurter à des obstacles stratégiques, notamment la qualité des données, le manque de compétences et l’intégration de systèmes hérités.
Pour faire passer vos projets d’IA en production avec succès, la sécurisation des données n’est pas négociable. Vous devez examiner attentivement la façon dont les agents d’IA interagissent avec vos données et mettre en place des mesures pour vous protéger contre les injections de prompt malveillantes. Les responsables de la sécurité doivent constamment se poser la question suivante : « Notre plateforme est-elle conçue pour gouverner une IA de niveau production et protéger notre entreprise à la vitesse de l’IA ? »
Chez Snowflake, nous nous engageons à fournir des fonctionnalités de sécurité natives, proactives et de niveau entreprise pour tous vos workloads de données et d’IA. Notre approche donne aux responsables de la sécurité et aux architectes ou administrateurs de plateformes la confiance nécessaire pour déployer des applications agentiques à grande échelle, tout en préservant l’intégrité des données et en favorisant la conformité réglementaire.
« À mesure que l’IA s’intègre de plus en plus aux métiers du marketing, disposer de solides fondations en matière de sécurité devient indispensable pour développer l’innovation de manière responsable. Les nouvelles capacités de sécurité pour l’IA de Snowflake ont le potentiel d’offrir une meilleure visibilité et un contrôle renforcé sur la façon dont les systèmes d’IA accèdent aux données à caractère personnel et les utilisent. Elles peuvent ainsi nous aider à accélérer l’adoption de l’IA de manière responsable, tout en préservant la confiance que nos clients attendent de nous. »
Ankur Jain
La semaine dernière, nous avons annoncé notre intention d’acquérir Natoma afin de fournir aux entreprises un accès gouverné grâce au Model Context Protocol (MCP). À l’occasion de Summit 2026, nous annonçons de nombreuses améliorations de notre portefeuille de sécurité, articulées autour de trois domaines clés, tous essentiels à la réussite de l’IA et à la croissance de vos activités :
Sécurité des agents pour gérer l’identité des agents et la posture de sécurité de l’IA, notamment grâce à la protection contre les injections de prompt
Sécurité des données, avec un accent sur la protection des données sensibles, la protection contre l’exfiltration des données et la prévention des ransomwares
Sécurité au niveau de la plateforme, avec des fonctionnalités telles que l’authentification unique (SSO) et le provisionnement, le contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) et l’autorisation ABAC, ainsi que la sécurité réseau
Nos fonctionnalités de sécurité de l’IA complètent et prennent en charge Snowflake Horizon Catalog, qui agit comme un plan de contrôle central pour assurer un contexte homogène, la sécurité et la gouvernance de l’IA sur l’ensemble de vos données, dans Snowflake comme en dehors.
Examinons nos dernières innovations et la manière dont elles vous aident à déployer en toute sécurité des agents d’IA de niveau entreprise, grâce à des contrôles d’accès prêts pour l’IA, des fonctionnalités de gestion et une défense en profondeur pour l’ensemble de votre environnement de données.
Des contrôles pour sécuriser l’accès de vos agents
La sécurité agentique exige un nouvel ensemble de contrôles de sécurité. Lorsqu’un agent dépasse ses limites en raison d’un prompt malveillant ou d’une mauvaise configuration, les conséquences peuvent être catastrophiques. Nous introduisons des contrôles conçus spécifiquement pour gouverner l’identité et les interactions des agents.
Agent Identity
Agent Identity (public preview) fournit un signal distinct et facilement identifiable qui permet d’attribuer à un agent d’IA les actions réalisées pour le compte d’un utilisateur. Ce nouveau contexte permet d’assurer l’auditabilité : chaque action effectuée par l’agent est explicitement marquée, tandis que l’accès de l’agent aux données sensibles peut être restreint en temps quasi réel.
Nous étendons nos dernières fonctionnalités de sécurité aux agents tiers dans l’ensemble de l’écosystème de sécurité, afin de leur permettre de proposer des solutions de sécurité avancées avec Snowflake.
Horizon AI Guardrails
Les injections de prompt sont devenues l’un des principaux défis de sécurité liés aux LLM. Les acteurs malveillants élaborent des entrées qui contournent les instructions système d’un modèle, ce qui leur permet d’extraire des informations sensibles ou de déclencher des actions imprévues. Horizon AI Guardrails (disponible pour tous nos clients) fournit une couche de défense contre les injections de prompt de type zero-day, intégrée à Horizon Catalog.
CoCo CLI Sandbox
Lorsqu’un système d’IA exécute du code, un sandbox est essentiel pour bloquer l’exfiltration des données et l’exécution de code malveillant. CoCo CLI Sandbox (private preview) assure une isolation côté client. Cette sandbox réduit les risques d’exfiltration de données et d’actions malveillantes en imposant une isolation renforcée et des limites de ressources aux outils des agents.
Simplifier l’accès des utilisateurs finaux
Pour faire évoluer les applications de manière fluide et sécurisée, nous simplifions les parcours d’accès et d’intégration des utilisateurs grâce au provisionnement juste-à-temps pour les utilisateurs et aux workflows de demande d’accès initiés par les créateurs (tous deux en private preview). Désormais, les utilisateurs finaux et les administrateurs peuvent également résoudre rapidement les erreurs de contrôle d’accès grâce à un dépannage guidé et conversationnel avec la compétence Access Troubleshooter dans CoCo.
Une défense en profondeur pour votre environnement de données et d’IA
L'IA exige un accès permanent aux ressources de données. Cette demande croissante d'accès augmente le volume et la fréquence des requêtes, faisant du risque de transferts de données non autorisés l'un des principaux enjeux de sécurité. Snowflake protège l’ensemble de votre environnement de données et d’IA grâce à des protections multicouches de niveau entreprise. Elles répondent aux exigences de sécurité de la plupart des environnements réglementés en ciblant la résidence des données, la résilience et les vecteurs de menace avancés, tels que les ransomwares et les tentatives sophistiquées d’exfiltration de données.
Protection contre l’exfiltration des données
Snowflake propose une approche multicouche pour vous aider à vous défendre contre l’exfiltration des données avant qu’elle ne se produise. Les Data Movement Policies (private preview) sont conçues pour empêcher les agents Snowflake d'effectuer des transferts de données qui auraient pu être autorisés par défaut ou par configuration en dehors du périmètre de confiance de Snowflake. Elles fournissent les contrôles granulaires nécessaires pour protéger les données sensibles contre tout déplacement non autorisé.
Nous proposons également un nouveau package Data Exfiltration Detection (private preview) via le Snowflake Trust Center. Ces packages intègrent des détections d’anomalies qui ciblent les transferts inhabituels de données vers des zones internes et externes, les téléchargements excessifs de données via l’interface utilisateur et la récupération de données sensibles par un agent.
Ces détections sont gérées et triées de manière centralisée via le Trust Center, avec le soutien d’une couche de renseignement complète qui surveille et identifie les déplacements inhabituels de données entre les comptes, les régions et les réseaux.
Protection contre les ransomwares
Les cybermenaces modernes exigent des mesures d’atténuation qui vont au-delà d’une simple défense périmétrique. La plateforme Snowflake est conçue pour résister aux suppressions destructrices et aux attaques sophistiquées par ransomware. Multi-Party Approval (MPA) (private preview) réduit directement le risque d’attaques internes et d’actions destructrices accidentelles en imposant une règle « à quatre yeux », c’est-à-dire en exigeant l’approbation de deux administrateurs autorisés pour les opérations stratégiques liées à la sécurité. Cette fonctionnalité est essentielle pour les entreprises réglementées qui souhaitent limiter les menaces telles que la destruction excessive de données et la désactivation inhabituelle des contrôles de résilience.
Pour renforcer le contrôle, vous pouvez combiner MPA avec Tri-Secret Secure (TSS). Vous sécurisez ainsi votre environnement de données d’IA grâce à un chiffrement qui associe des clés gérées par Snowflake et des clés gérées par le client.
Snowflake Backups, introduit plus tôt cette année, fournit un mécanisme permettant de capturer une sauvegarde immuable des données à un instant donné et de les protéger contre toute modification ou suppression par un acteur malveillant, même s’il détient les privilèges ORGADMIN ou ACCOUNTADMIN. Vous pouvez ainsi effectuer une restauration fiable après une attaque par ransomware, une commande DROP/DELETE malveillante ou une corruption accidentelle.
Pour compléter Backups, Snowflake améliore également son approche Account Replication grâce à un nouveau moteur haute performance. Celui-ci permet aux clients de répondre de manière plus cohérente aux exigences strictes en matière d’objectif de point de récupération (RPO) pour les workloads stratégiques. Vous bénéficiez ainsi d’une meilleure résilience face aux interruptions, tout en maintenant vos politiques de sécurité et de gouvernance synchronisées entre les régions.
Gestion de la sécurité pour une base d’IA fiable
La dernière amélioration de Snowflake simplifie et rend plus proactive la gestion de la sécurité. Elle exploite la puissance de l’IA pour sécuriser la plateforme elle-même et vous offrir une visibilité continue sur votre posture de sécurité.
Gestion de la posture de sécurité de l’IA
La configuration de la sécurité exige une supervision continue. Nous faisons évoluer le Snowflake Trust Center pour en faire une solution de premier plan, intégrée au produit, dédiée à la sécurité de l’IA (public preview) et à la conformité. Le Trust Center fait office de plateforme centralisée de gestion de la posture de sécurité de l’IA. Elle offre une vue unifiée de la sécurité, de la conformité et de la gouvernance, en affichant les résultats issus de Snowflake, de fournisseurs tiers ou de vos propres détections personnalisées.
Grâce à la gestion de la posture de sécurité guidée par l’IA, vous pouvez détecter, hiérarchiser et corriger en continu les risques et les erreurs de configuration, avec un minimum de paramétrage. Cela inclut des protections proactives, comme la détection des adresses IP malveillantes et des mots de passe divulgués, afin de défendre vos comptes contre les compromissions et d’assurer une surveillance et une protection continues de votre environnement de données d’IA.
Simplifiez la gestion de la sécurité grâce aux compétences Snowflake CoCo
Nous exploitons l’IA pour la gestion de la sécurité et passons d’une défense manuelle et réactive à une posture proactive, pensée pour les agents. Cette approche simplifie la gestion de la sécurité grâce aux compétences CoCo prêts à l’emploi. Les compétences CoCo permettent aux administrateurs de la sécurité d’accomplir davantage en posant simplement une question, sans connaissances en SQL. Plutôt que de parcourir des interfaces complexes ou d’exécuter des scripts manuels, vous pouvez utiliser le langage naturel pour lancer des workflows stratégiques de sécurité. Les compétences de sécurité CoCo actuellement disponibles incluent :
Analyse des permissions
Correction des problèmes de sécurité
Hiérarchies de rôles
Sécurité réseau
Gestion des clés et des secrets
Innover au rythme de la confiance
Saisir les opportunités de l’ère agentique exige une base de sécurité robuste. Vous pouvez déployer vos agents d’IA en toute confiance et innover à grande échelle en adoptant une posture de sécurité proactive, prête pour l’IA, avec des fonctionnalités de niveau entreprise intégrées dès la conception, et non ajoutées après coup. À mesure que les agents d’IA gagnent en autonomie, la plateforme complète de Snowflake veille à ce qu’ils respectent des politiques de données gérées de manière centralisée et des défenses avancées, natives de l’IA, afin de préserver la sécurité et l’intégrité de vos données les plus sensibles.
En savoir plus sur les solutions Snowflake pour la sécurité de l’IA
Commencez votre parcours de transformation en essayant Snowflake, puis consultez ces ressources pour en savoir plus et découvrir les prochaines étapes :
En savoir plus sur la sécurité de l’IA dans le Snowflake Security Hub
En savoir plus sur le nouveau hub d’authentification forte de Snowflake
En savoir plus sur la protection des sauvegardes des agents d’IA
Cette page contient des déclarations prévisionnelles, notamment de futures offres de produits. Elle ne constitue en aucun cas un engagement à fournir des offres de produits. Les offres et résultats réels peuvent varier et faire l’objet de risques connus et inconnus, ainsi que d’incertitudes. Découvrez notre dernier 10‑Q pour en savoir plus.