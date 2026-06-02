Protégez votre entreprise à la vitesse de l’IA

Le développement d’agents d’IA autonomes capables de prendre des décisions business stratégiques accélère l’innovation, mais amplifie aussi les risques de sécurité dans l’ensemble de votre environnement de données et d’IA. Un rapport récent de Snowflake révèle que 96 % des entreprises continuent de se heurter à des obstacles stratégiques, notamment la qualité des données, le manque de compétences et l’intégration de systèmes hérités.

Pour faire passer vos projets d’IA en production avec succès, la sécurisation des données n’est pas négociable. Vous devez examiner attentivement la façon dont les agents d’IA interagissent avec vos données et mettre en place des mesures pour vous protéger contre les injections de prompt malveillantes. Les responsables de la sécurité doivent constamment se poser la question suivante : « Notre plateforme est-elle conçue pour gouverner une IA de niveau production et protéger notre entreprise à la vitesse de l’IA ? »

Chez Snowflake, nous nous engageons à fournir des fonctionnalités de sécurité natives, proactives et de niveau entreprise pour tous vos workloads de données et d’IA. Notre approche donne aux responsables de la sécurité et aux architectes ou administrateurs de plateformes la confiance nécessaire pour déployer des applications agentiques à grande échelle, tout en préservant l’intégrité des données et en favorisant la conformité réglementaire.