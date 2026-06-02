Cómo defender tu empresa a la velocidad de la IA

El cambio hacia los agentes de inteligencia artificial (IA) autónomos con capacidad para tomar decisiones empresariales críticas está acelerando la innovación, pero también está amplificando los riesgos de seguridad en todo tu patrimonio de datos y de IA. Un informe reciente de Snowflake revela que el 96 % de las empresas siguen lidiando con obstáculos críticos, como la calidad de los datos, la escasez de competencias y la integración de sistemas heredados.

Para llevar con éxito los proyectos de IA a producción, es indispensable garantizar la seguridad de los datos. Requiere analizar detenidamente cómo interactúan los agentes de IA con tus datos y tomar medidas para defenderse de las inyecciones de prompts maliciosas. Los responsables de seguridad deben preguntarse constantemente: “¿está nuestra plataforma diseñada para gobernar la IA en entornos de producción y puede defender nuestra empresa a la velocidad a la que avanza la IA?”

En Snowflake, nos comprometemos a ofrecer capacidades de seguridad nativas, proactivas y de nivel empresarial para todos tus workloads de datos y de IA. Nuestro enfoque está diseñado para ofrecer a los responsables de seguridad y a los arquitectos o administradores de plataformas la confianza que necesitan para implementar aplicaciones basadas en agentes a escala, al tiempo que mantienen la integridad de los datos y garantizan el cumplimiento normativo.