Defenda sua empresa na velocidade da IA

A transição para agentes de IA autônomos com poder de tomar decisões empresariais críticas está acelerando a inovação, mas também ampliando os riscos de segurança em todo o seu data estate e ambiente de IA. Um relatório recente da Snowflake revela que 96% das empresas continuam enfrentando obstáculos críticos, incluindo qualidade dos dados, lacunas de habilidades e integração de sistemas herdados.

Para levar projetos de IA à produção com sucesso, proteger os dados é inegociável. Isso exige uma análise cuidadosa de como os agentes de IA interagem com seus dados e a adoção de medidas para defesa contra injeções de prompt maliciosas. Os líderes de segurança devem se perguntar constantemente: "Nossa plataforma foi criada para governar IA em nível de produção e consegue defender nossa empresa na velocidade da IA?"

Na Snowflake, temos o compromisso de oferecer recursos de segurança nativos, proativos e de nível empresarial para todas as suas cargas de trabalho de dados e IA. Nossa abordagem foi projetada para dar aos líderes de segurança e aos arquitetos/administradores da plataforma a confiança necessária para implementar apps agênticas em escala, mantendo a integridade dos dados e apoiando a conformidade regulatória.