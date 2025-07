Sanofi accelera l’analisi dei dati clinici reali con Snowpark

Sanofi sta lavorando allo sviluppo di una piattaforma di elaborazione dei dati estesa a tutta l’azienda al fine di supportare le esigenze di analisi della comunità medica, in particolare nel contesto della scoperta di nuovi farmaci. Il progetto ruota attorno alla creazione di una web app intuitiva che consentirà al personale medico di immettere filtri di query relativi a malattie, farmaci o procedure e identificare coorti di pazienti che soddisfano criteri specifici per analizzare più rapidamente i dati clinici reali e valutare i benefici o i rischi di una determinata terapia.

La web app elabora miliardi di record per generare gli insight analitici di interesse dell’utente. Per supportare tutto questo, l’architettura dati precedente utilizzava un motore Spark gestito come layer di calcolo. Tuttavia, il team dati di Sanofi affrontava numerose sfide legate alla distribuzione e alla manutenzione manuali di Spark, con problemi di scalabilità delle risorse, frequenti interruzioni della pipeline causati dalla capacità di calcolo limitata, problemi di concorrenza nei momenti di massimo utilizzo e spostamenti di dati complessi tra più piattaforme.

Per servire meglio i suoi clienti, il team dati di Sanofi ha deciso di riprogettare il suo motore di analisi dei dati. Suku Muramula, Architecture and Data Engineering Lead, spiega: “Utilizzavamo già Snowflake per varie attività di elaborazione dei dati, così abbiamo colto l’opportunità di esplorare Snowpark come possibile soluzione per le nuove esigenze di elaborazione dei dati”.