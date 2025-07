Sanofi agiliza a análise de dados clínicos reais com o Snowpark

A Sanofi escolheu o Snowflake e o Snowpark, o conjunto de bibliotecas e runtimes para implementar o código Python com segurança para uma das reformulações do seu mecanismo analítico. A separação do armazenamento e da capacidade de processamento, a manutenção quase nula e a escalabilidade sob demanda do Snowflake permitiram à Sanofi lidar com eficiência com o aumento das cargas de trabalho e dos volumes de dados sem comprometer o desempenho, tudo isso mantendo os custos em um nível ideal.

Ao iniciar a migração, a equipe de dados priorizou uma arquitetura focada em serviços. O objetivo era construir um sistema sólido e eficiente com serviços independentes, aprimorando o isolamento de falhas para garantir que problemas em um serviço não afetassem todo o sistema. Isso foi fundamental para agilizar o processo de migração de um cluster Spark gerenciado para o Snowflake, pois minimizou as interrupções do app.