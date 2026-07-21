Il nuovo playbook per i partner: sviluppare nell’era di Snowflake Cortex AI

I clienti non chiedono più se la tua azienda vende prodotti o servizi. Vogliono capire come puoi generare valore per il loro business.
Ecco la domanda scomoda a cui ogni partner Snowflake dovrà rispondere nel 2026: se un cliente può definire un piano strategico con ricerche approfondite, avviare un agente AI o sviluppare un’applicazione in un solo pomeriggio, qual è la tua proposta di valore? I clienti hanno a disposizione più strumenti che mai, ma questo non è una minaccia per il tuo business; è un filtro. L’opportunità di offrire risultati distintivi e ad alto valore non è mai stata così grande.
Per anni, i confini sono stati netti: i partner di servizi mettevano a disposizione le persone, mentre i partner software offrivano il prodotto. L’AI ha sfumato il confine tra “sviluppare” e “acquistare” attraverso una nuova architettura: il modello ibrido software-servizi.
“Oggi, coloro che continuano a seguire ruoli tradizionali o rigidi stanno perdendo terreno rispetto a quelli definiti strettamente dalla loro capacità di raggiungere risultati concreti.”
Amy Kodl
Sia chiaro: questo cambiamento non deve innescare una crisi d’identità. È il segnale più forte di crescita che l’ecosistema Snowflake abbia mai visto.
La zona grigia è dove si cresce
Ai nostri clienti non interessa come viene risolto il loro problema. Hanno bisogno di una piattaforma e di un motore di esecuzione. Riconoscere questo cambiamento ha già innescato un’evoluzione importante nel vostro modo di operare:
come Services Partners, state diventando costruttori, trasformando le vostre metodologie di ottimizzazione in framework ripetibili.
come Data Cloud Product Partners (DCP), state rafforzando le vostre capacità di implementazione, distribuendo app AI verticali integrate con il contesto normativo e i workflow specifici del cliente.
Il nuovo archetipo di partner si muove nella zona grigia: capacità di business ripetibili, potenziate dall’AI, frutto della vostra visione di prodotto, distribuite con personalizzazioni su misura, frutto della vostra logica di servizi.
Ecco la sfumatura che conta davvero: gli strumenti AI accelerano in modo drastico il percorso dall’idea al prototipo funzionante. Una prova di concetto può essere realizzata in pochi giorni, non in mesi. Ma una distribuzione pronta per la produzione, con hardening, revisioni di sicurezza, test di integrazione, change management e approvazioni normative, richiede ancora competenze coordinate all’interno dell’ambiente del cliente. Questo è il paradigma ibrido. Il prototipo dimostra il valore; il partner realizza il risultato. Velocità nel dimostrare, rigore nel rilasciare.
Dimentica le vecchie tassonomie. La vera domanda è: cosa puoi risolvere su larga scala, quanto bene riesci a trasformare la tua competenza in insight contestuali disponibili on demand, e quando hai davvero bisogno di una presenza sul campo? Non è una domanda filosofica, è il tuo nuovo modello di business.
Perché i partner di servizi devono evolvere subito
L’AI ha reso i clienti intolleranti verso qualsiasi ambiguità nel modo in cui acquistano servizi. Vogliono ingaggi che offrano deliverable concreti: una pipeline di dati funzionante, un agente distribuito o un workflow completamente automatizzato. Non è una tendenza passeggera; è il nuovo standard di riferimento.
Per i partner di servizi tradizionali, gli ingaggi basati sui risultati tendevano a comprimere i margini quando la delivery dipendeva interamente dal lavoro manuale. Ma gli strumenti di sviluppo basati sull’AI, integrati direttamente nella piattaforma Snowflake, cambiano radicalmente l’economia unitaria. Quando il tuo team può muoversi più rapidamente, automatizzando pattern ripetitivi, generando e perfezionando codice in tempo reale e comprimendo settimane di lavoro in pochi giorni, la delivery a tariffa fissa diventa molto più redditizia di quanto non sia mai stata quella time-and-materials.
Basta guardare i numeri: Sulla base dei propri dati interni, il Chief Technology Officer di uno dei nostri partner ha descritto così l’impatto di Cortex Code sul suo business: “20 giorni, 21.000 operazioni, ovvero 600 ore di lavoro erogate. Sono 16 settimane di lavoro compresse in meno di un mese. I cicli di sviluppo che prima richiedevano ricerche estese, tentativi ed errori e debugging, oggi scorrono in modo naturale grazie all’iterazione assistita dall’AI. Stiamo usando questa capacità per accelerare il modo in cui portiamo nuovi workload su Snowflake per i nostri clienti.” Con un livello di leva di questo tipo, gli impegni basati sui risultati smettono di essere un rischio per i margini e diventano un vantaggio competitivo.
Se fai ancora affidamento su modelli di pricing legacy, stai rinunciando ai margini che oggi l’efficienza guidata dall’AI rende possibili.
Se tutti possono sviluppare, qual è il tuo vantaggio?
L’AI democratizza la creazione di soluzioni. Chiunque può generare codice, impostare la struttura di un agente o collegare una pipeline. Ma ecco cosa l’AI non può generare: la profonda conoscenza settoriale di un partner, le regole di business, le relazioni con i clienti e i dati.
La vera proposta di valore di un partner nell’era dell’AI non è la capacità di sviluppare, ma ciò che sai e che gli altri non sanno:
Modelli di dati settoriali proprietari: framework che codificano il modo in cui le richieste di rimborso vengono realmente gestite, come i trial clinici trovano davvero corrispondenze o come le supply chain si interrompono nella pratica.
Regole di business codificate: la logica normativa, la gestione delle eccezioni e i casi limite che richiedono anni di esperienza di dominio per essere compresi davvero.
Contesto specifico del cliente: sapere come sono strutturati i dati di una specifica organizzazione, come funzionano i suoi workflow di approvazione e cosa richiede il suo assetto di compliance.
Quando codifichi questa competenza in capacità riutilizzabili e distribuibili tramite server Model Context Protocol (MCP), come “adjudicate this claim type,” “match this patient to eligible trials,” “flag this transaction pattern”, non stai distribuendo semplice codice. Stai distribuendo capacità di giudizio. Ed è proprio questa capacità di giudizio, costruita su dati verificati e curati, che l’AI da sola non può replicare. Non vincerai perché sviluppi più in fretta degli altri. Vincerai perché la tua IP rende l’AI utile nel contesto giusto.
La competenza di dominio è il nuovo prodotto
Ecco cosa rende questo momento strutturalmente diverso da ogni precedente ciclo tecnologico: la competenza di dominio dei partner oggi può essere trasformata in capacità componibili e riutilizzabili che qualsiasi agente AI può sfruttare.
"Nel panorama attuale dominato dagli agenti intelligenti, il fossato non è più rappresentato dall'interfaccia, ma piuttosto dal dominio contestuale. Per avere successo in questo nuovo scenario, dobbiamo abbandonare i giardini chiusi e abbracciare invece capacità aperte, componibili e allineate agli esiti, anziché limitarci a vendere licenze."
Kelci Miclaus
Codificando i tuoi modelli di dati settoriali e le tue regole di business, ti avvicini in modo unico al cuore del business del cliente. Questa vicinanza elimina la storica ambiguità della monetizzazione. Più sei vicino a un valore dimostrabile e diretto, più diventa semplice passare a un pricing trasparente, basato sul valore e sui risultati. La tua capacità pacchettizzata diventa il prodotto ad alto margine; la configurazione specifica per il cliente è il servizio. Questo è il passaggio da un’economia di progetto a un’economia di prodotto, che sblocca ricavi scalabili direttamente legati al valore di business che offri.
Vincere dove è più difficile
I settori altamente regolamentati, come sanità, finanza, settore manifatturiero e pubblica amministrazione, si trovano davanti a un grande paradosso: sono quelli che hanno più bisogno dell’AI, ma affrontano anche le barriere più alte alla sua adozione. I dati non possono uscire dal perimetro. I modelli devono essere spiegabili. Ogni decisione deve avere un audit trail che attesti la piena veridicità dei dati.
Pensa a come puoi risolvere questo problema, proprio come ha fatto un partner: ha trasformato oltre 20 anni di esperienza operativa con enti pagatori ed erogatori in agenti AI che automatizzano autorizzazioni preventive, codifica medica e gestione delle richieste di rimborso, distribuendoli come Snowflake Native App.
Grazie a questa architettura, le protected health information (PHI) possono essere elaborate interamente all’interno dell’ambiente del cliente, senza richiedere l’invio dei dati a un sistema esterno. Il loro vero vantaggio competitivo risiede in decenni di profonda esperienza nelle operations sanitarie e in un contesto enterprise altamente curato, incorporati in ogni decisione presa dall’agente. A differenza dei modelli AI generici, privi delle sfumature del settore, questi agenti comprendono in modo nativo codici di fatturazione complessi, cambiamenti normativi e comportamenti degli enti pagatori.
Ogni requisito normativo che codifichi nella tua soluzione crea una barriera all’ingresso per chi non ha fatto il lavoro più complesso. Se investi ora nello sviluppo di soluzioni AI governate, verificabili e specifiche per il settore, definirai il benchmark con cui verranno misurati tutti i concorrenti.
Cosa significa tutto questo per il modo in cui sviluppiamo insieme
La portata dell’opportunità AI richiede un nuovo tipo di collaborazione. In Snowflake stiamo andando oltre la tradizionale implementazione e rivendita, unendo le forze con i nostri partner per co-sviluppare il futuro guidato dall’AI in ogni settore.
Per supportare questo approccio, stiamo evolvendo la nostra infrastruttura go-to-market affinché diventi il vostro motore di distribuzione per eccellenza, allineando direttamente l’organizzazione field di Snowflake con la IP dei partner. Stiamo investendo in modo significativo nella demand generation congiunta, in iniziative di co-selling mirate e in una maggiore visibilità nel Marketplace Snowflake. Quando trasformi la tua competenza di dominio in soluzioni AI ripetibili, i nostri team di vendita sono incentivati a coinvolgerti nelle trattative, aprendoti le porte a nuovi account enterprise in cui il tuo team gestisce la delivery e l’integrazione a più alto valore.
Vogliamo amplificare la tua IP come parte centrale del modo in cui i clienti acquistano e adottano l’AI, perché sappiamo che detieni la fiducia dei clienti e una profondità di contesto di dominio che nessun vendor tecnologico può replicare.
L’era dell’AI non riduce la tua opportunità, la moltiplica per la nuova generazione di partner pronti a evolvere.
L’opportunità non è mai stata così grande
Come mostrato nell’ultimo earnings report, Snowflake conta oggi quasi 14.000 clienti, tra cui 813 del Global 2000. E, aspetto ancora più importante, oltre 13.600 di questi utilizzano già le funzionalità AI di Snowflake. Gli account che utilizzano Snowflake Intelligence sono più che raddoppiati rispetto al trimestre precedente, mentre Cortex Code è già in uso in oltre 7.100 account. Queste innovazioni hanno contribuito alla più forte crescita sequenziale dei ricavi da prodotti, in dollari, nella storia dell’azienda. Mentre Snowflake continua a crescere, il nostro obiettivo è mettere Snowflake Partner Network nelle condizioni di scalare, prosperare e raggiungere nuovi traguardi insieme a noi.
Se vuoi definire questa era, non aspettare che il mercato si stabilizzi. Sviluppa ora. Trasforma la tua competenza in asset riutilizzabili. Pacchettizza il tuo giudizio. Offri risultati che dimostrano la validità del modello, poi portali su scala.
La traiettoria di ciò che stai sviluppando continua a essere un potente motore per la nostra crescita comune.
Se desideri passare rapidamente dallo sviluppo di proof of concept a soluzioni AI pronte per la produzione, trasformando così la tua esperienza tecnica in componenti riutilizzabili per gli agenti e ridisegnando radicalmente l'ecosistema unitario della distribuzione, inizia subito con Cortex Code CLI e segui questo corso su SPN Learn - Cortex Code: An Agentic Revolution for Partners.