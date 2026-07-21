Il nuovo playbook per i partner: sviluppare nell’era di Snowflake Cortex AI

I clienti non chiedono più se la tua azienda vende prodotti o servizi. Vogliono capire come puoi generare valore per il loro business.

Ecco la domanda scomoda a cui ogni partner Snowflake dovrà rispondere nel 2026: se un cliente può definire un piano strategico con ricerche approfondite, avviare un agente AI o sviluppare un’applicazione in un solo pomeriggio, qual è la tua proposta di valore? I clienti hanno a disposizione più strumenti che mai, ma questo non è una minaccia per il tuo business; è un filtro. L’opportunità di offrire risultati distintivi e ad alto valore non è mai stata così grande.

Per anni, i confini sono stati netti: i partner di servizi mettevano a disposizione le persone, mentre i partner software offrivano il prodotto. L’AI ha sfumato il confine tra “sviluppare” e “acquistare” attraverso una nuova architettura: il modello ibrido software-servizi.