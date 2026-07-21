새로운 파트너 플레이북: Snowflake Cortex AI 시대의 구축 전략

오해하지 마세요. 이 변화는 정체성의 위기가 아닙니다. 오히려 Snowflake 생태계에 찾아온 가장 큰 기회입니다.

경계가 흐려진 곳이 새로운 성장의 영역

고객은 문제가 어떤 방식으로 해결되는지에 더 이상 집착하지 않습니다. 고객에게 필요한 것은 플랫폼과 실행 엔진입니다. 이 변화를 인식한 파트너들은 이미 운영 방식에서 의미 있는 진화를 시작했습니다.

서비스 파트너는 구축자로 변모하고 있으며, 축적된 최적화 방법론을 반복 가능한 프레임워크로 패키지화하고 있습니다.

데이터 클라우드 제품 파트너(DCP)는 구현 역량을 강화하면서, 고객별 규제 및 워크플로우 컨텍스트를 반영한 산업별 AI 애플리케이션을 배포하고 있습니다.

새로운 파트너의 모습은 바로 이 둘의 경계가 만나는 회색 지대에 존재합니다. 즉, 즉, 제품적 사고(Product Thinking)를 바탕으로 반복 활용 가능한 AI 기반 비즈니스 역량을 만들고, 서비스적 사고(Service Thinking)를 바탕으로 고객 환경에 맞게 맞춤형으로 구현하는 것입니다.

여기서 중요한 점이 있습니다. AI 도구는 아이디어를 실제 프로토타입으로 구현하는 시간을 획기적으로 단축합니다. 이제 개념 증명(PoC)은 몇 달이 아니라 며칠이면 가능합니다. 하지만 실제 운영 환경에 배포할 수 있는 수준의 시스템을 만드는 일은 여전히 다릅니다. 즉 시스템 안정화(Hardening), 보안 검토, 통합 테스트, 변경 관리, 규제 승인과 같은 과정은 고객 환경에 대한 깊은 이해와 다양한 전문가의 협업이 필요합니다. 이것이 바로 소프트웨어-서비스 하이브리드 패러다임입니다. 프로토타입은 가치를 입증하고, 파트너는 성과를 실현합니다. 검증은 빠르게, 운영은 치밀하게. 이것이 새로운 방식입니다.

기존의 낡은 분류 체계는 잊어야 합니다. 정말 중요한 질문은 따로 있습니다. 어떤 문제를 대규모로 해결할 수 있는가? 전문성을 필요할 때 바로 활용할 수 있는 상황별 인사이트로 얼마나 효과적으로 패키지화할 수 있는가? 그리고 실제 현장 투입이 필요한 시점은 언제인가? 이것은 철학적 질문이 아니라 새로운 비즈니스 모델입니다.

서비스 파트너가 지금 변화해야 하는 이유

AI는 고객이 서비스를 구매할 때 모호함을 더 이상 용납하지 않게 만들었습니다. 고객은 실제로 동작하는 데이터 파이프라인, 운영 중인 AI 에이전트, 완전히 자동화된 워크플로우와 같은 구체적인 산출물을 기대합니다. 이는 일시적 트렌드가 아니라 새로운 기준입니다.

전통적인 서비스 파트너에게 성과 기반 계약은 대부분 수익성을 떨어뜨렸습니다. 모든 업무를 사람이 직접 수행해야 했기 때문입니다. 하지만 Snowflake 플랫폼에 직접 내장된 AI 기반 개발 도구는 단위 경제성을 근본적으로 바꿉니다. 팀이 반복 패턴을 자동화하고, 코드를 실시간으로 생성 및 개선하며, 몇 주가 걸리던 작업을 며칠로 단축할 수 있다면 고정 금액 계약이 기존의 시간 및 투입 인력 기준 방식보다 훨씬 높은 수익성을 제공할 수 있습니다.

수치를 보면 명확합니다. 한 파트너사의 최고기술책임자(CTO)는 내부 데이터를 바탕으로 Snowflake CoCo가 비즈니스에 미친 영향을 이렇게 설명했습니다. “20일 동안 21,000건의 작업, 즉 600시간 분량의 업무를 완료했습니다. 이는 16주 분량에 해당하는 업무를 한 달도 채 안되는 기간으로 단축한 것입니다. 이전에는 방대한 조사, 시행착오, 디버깅이 필요했던 개발 과정이 이제는 AI 기반 반복 개선을 통해 자연스럽게 진행됩니다. 우리는 이러한 역량을 활용해 고객의 새로운 워크로드를 Snowflake로 훨씬 빠르게 이전하고 있습니다.” 이 정도의 레버리지가 있다면 성과 기반 계약은 더 이상 마진 리스크가 아니라 경쟁 우위가 됩니다.

아직도 레거시 가격 책정 모델에 의존하고 있다면, AI 기반 효율성이 열어 주는 수익 확대 기회를 놓치고 있는 것입니다.

누구나 구축할 수 있다면, 경쟁력은 어디에서 나오는가?

AI는 누구나 구축할 수 있는 시대를 열고 있습니다. 이제 누구나 코드를 생성하고, 에이전트를 만들며, 데이터 파이프라인 구축할 수 있습니다. 하지만 AI가 만들어낼 수 없는 것이 있습니다. 바로 파트너가 축적한 산업 전문성, 비즈니스 규칙, 고객 관계, 그리고 고객 데이터입니다.

AI 시대의 진정한 파트너 가치 제안은 구축 능력이 아니라, 다른 누구도 갖지 못한 지식에 있습니다.

독점적인 산업 데이터 모델: 보험 청구가 실제로 어떻게 흘러가고, 임상시험 매칭이 실제로 어떻게 이루어지며, 공급망이 실제로 어디서 무너지는지를 코드화한 프레임워크

코드화된 비즈니스 규칙: 규제 로직, 예외 처리, 엣지 케이스 등 수년간의 현장 경험을 통해 축적된 업무 지식

고객별 맞춤형 컨텍스트: 특정 고객의 데이터 구조, 승인 프로세스, 규제 준수 요구 사항에 대한 이해

이러한 전문성을 MCP(Model Context Protocol) 서버를 통해 해당 전문 지식을 재사용 및 배포 가능한 기능으로 인코딩하면(예: “이 유형의 보험 청구를 심사해라”, “이 환자를 적합한 임상시험과 매칭하라”, “이 트랜잭션 패턴을 이상 거래로 표시하라”) 이는 단순히 원시 코드를 제공하는 것이 아니라, 전문가의 판단을 제공하는 것입니다. 그리고 검증되고 큐레이션된 데이터에 기반한 이러한 판단은 AI만으로는 결코 복제할 수 없습니다. 결국 경쟁에서 이기는 기업은 가장 빠르게 개발하는 기업이 아닙니다. 기업이 보유한 지식재산(IP)이 AI를 실제 비즈니스 컨텍스트에서 유용하게 만들 때 승리할 것입니다.

도메인 전문성이 새로운 제품이 되는 시대

지금이 과거의 모든 기술 주기와 구조적으로 다른 이유는 분명합니다. 이제 파트너의 도메인 전문성은 모든 AI 에이전트가 활용할 수 있는 조합 가능하고 재사용 가능한 역량으로 패키징될 수 있습니다.