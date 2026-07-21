新しいパートナープレイブック：Snowflake Cortex AI時代の構築

誤解のないように説明しますが、この変化は、アイデンティティの喪失をもたらすものではありません。Snowflakeエコシステムにとって、これまでで最大の好機なのです。

グレーゾーンこそが成長領域

お客様は、自社の課題がどのような方法で解決されるかにはこだわりません。お客様が必要としているのは、プラットフォームと実行エンジンです。この変化を認識したことで、パートナーの事業運営にはすでに素晴らしい進化がもたらされています。

サービスパートナーは、自社の最適化手法を反復可能なフレームワークにパッケージ化するビルダーになりつつあります。

データクラウドプロダクトパートナー（DCP）は、お客様固有の規制やワークフローのコンテキストに合わせたバーティカルAIアプリケーションを展開し、実装力を強化しています。

新しいパートナーの原型は、このグレーゾーンに存在します。それは、反復可能でAIを組み込んだビジネス機能（プロダクト思考）を、オーダーメイドのカスタマイズ（サービス思考）とともに展開することです。

ここで重要になるニュアンスがあります。AIツールは、アイデアの創出から機能するプロトタイプの作成までのプロセスを劇的に加速させます。PoCは数か月ではなく、数日で提供できるようになります。しかし、本番環境レベルの展開（堅牢化、セキュリティレビュー、統合テスト、変更管理、規制上の承認）には、依然としてお客様の環境内での調整された専門知識が必要です。これがハイブリッドパラダイムです。プロトタイプが価値を証明し、パートナーが成果をもたらします。証明にはスピードを、提供には規律を。

古い分類は忘れてください。本当に問うべきことは次のとおりです。大規模に何を解決できるか、専門知識をオンデマンドで状況に応じたインサイトにどれだけうまくパッケージ化できるか、そして実際に現場での対応が必要になるのはいつかということです。これは哲学的な問いではなく、貴社の新しいビジネスモデルそのものです。

サービスパートナーが今進化すべき理由

AIの普及により、お客様はサービスの購入方法における曖昧さを許容しなくなりました。お客様が求めているのは、機能するデータパイプライン、展開されたエージェント、包括的に自動化されたワークフローなど、具体的な成果物を提供するエンゲージメントです。これは一時的なトレンドではなく、新たなベースラインです。

従来のサービスパートナーにとって、提供を完全に手作業に依存していた時代には、成果ベースのエンゲージメントは利益率を圧迫するものでした。しかし、Snowflakeプラットフォームに直接組み込まれたAI駆動の開発ツールは、ユニットエコノミクスを根本から変えます。反復的なパターンの自動化、リアルタイムでのコードの生成と改良、数週間分の作業の数日への短縮など、チームがより迅速に行動できるようになれば、固定料金での提供は、これまでのタイムアンドマテリアル契約よりもはるかに収益性が高くなります。

計算してみましょう。あるパートナーのChief Technology Officerは、自社の内部データに基づき、Cortex Codeがビジネスに与える影響について次のように述べています。「20日間、2万1,000回のオペレーション、または600時間の作業が提供されました。これは、16労働週間が1か月未満に短縮されたことになります。かつては広範な調査、試行錯誤、デバッグを必要としていた開発サイクルが、現在ではAI支援による反復を通じて自然に進行しています。当社はこの機能を活用して、お客様のために新しいワークロードをSnowflakeに導入するプロセスを加速させています」このようなレバレッジがあれば、成果へのコミットメントは利益率のリスクではなくなり、競争上の優位性となります。

もし依然としてレガシーな価格設定モデルに依存しているなら、AIドリブンな効率化がもたらす利益を逃していることになります。

誰もが構築できる時代におけるパートナーの強み

AIは構築を民主化します。今や誰もがコードを生成し、エージェントの基盤を構築し、パイプラインを接続できます。しかし、AIには生成できないものがあります。それは、パートナーが持つ深い業界知識、ビジネスルール、顧客との関係、そしてデータです。

AI時代におけるパートナーの真の価値提案は、構築する能力ではなく、他社が持たない独自の知見にあります。

独自の業界データモデル： 保険金請求の実際のフロー、臨床試験の適切なマッチング、サプライチェーンの障害発生メカニズムなどを組み込んだフレームワーク。

コード化されたビジネスルール： 真の理解には長年のドメイン経験を要する、規制に関するロジック、例外処理、エッジケース。

顧客固有のコンテキスト：特定の組織におけるデータの構造化の仕組み、承認ワークフローの機能、コンプライアンス要件に関する知識。

Model Context Protocol（MCP）サーバーを介して、こうした専門知識を「この種類の保険金請求を審査する」「この患者を適切な臨床試験とマッチングする」「このトランザクションパターンにフラグを立てる」といった、再利用およびデプロイ可能な機能として組み込む場合、提供しているのは単なる生のコードではありません。提供しているのは「判断力」です。そして、検証およびキュレーションされたデータに基づく判断力こそ、AI単独では決して再現できないものなのです。開発スピードの速さだけでは勝者になれません。独自のIP（知的財産）によって、特定のコンテキストでAIを役立てることができるからこそ、勝者になれるのです。

新たなプロダクトとしてのドメイン専門知識

現在の状況が、これまでのあらゆるテクノロジーサイクルと構造的に異なる理由は次のとおりです。パートナーのドメイン専門知識を、あらゆるAIエージェントが活用できる、構成可能かつ再利用可能な機能としてパッケージ化できるようになったのです。