Snowflake espande i metodi MFA supportati e li rende disponibili di default ovunque

All’inizio di quest’anno abbiamo annunciato un piano in più fasi per bloccare gli accessi con password a un solo fattore. A partire da maggio, l’autenticazione a più fattori (MFA) sarà applicata a tutti gli accessi con password all’interfaccia utente Snowsight per utenti umani nell’ambito del BCR 2025_04. Gli accessi con password al di fuori di Snowsight, come quelli in strumenti di BI come PowerBI, saranno esentati da questa policy. Tuttavia, questa esenzione è temporanea e verrà revocata entro marzo 2026, quando Snowflake applicherà l’AMF su tutte le superfici. L’applicazione dell’MFA alla distribuzione di Snowsight seguirà il processo di Snowflake Behavior Change Management.



Annunciamo inoltre la disponibilità generale di nuovi metodi MFA: app di autenticazione e passkey. Per supportare le app di business intelligence esistenti che non supportano ancora l’accesso MFA, stiamo lanciando dei programmatic access token (PAT) in sostituzione delle password.

Tieni presente che l’applicazione di MFA Snowsight non interesserà gli utenti single sign-on che utilizzano SAML o OAuth, né gli utenti di servizi legacy. Gli account gestiti e gli account di prova non sono inclusi in questa distribuzione.

Risolvere le preoccupazioni dei clienti in materia di MFA con nuove funzionalità

Per comprendere meglio le sfide legate all’implementazione dell’MFA, abbiamo intervistato più di 100 clienti. Queste conversazioni hanno identificato due importanti miglioramenti del prodotto:

Metodi MFA alternativi: I clienti ci hanno detto che vogliono poter utilizzare i metodi MFA approvati con Snowflake.

Soluzione per le app di business intelligence che attualmente non supportano MFA: I clienti ci hanno chiesto di fornire una soluzione per le applicazioni che supportano solo le password.

Siamo lieti di annunciare la disponibilità generale di quattro prodotti che soddisfano queste esigenze: